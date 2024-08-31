https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/besiktas-fenerbahce-ve-galatasarayin-avrupa-ligi-fiksturu-aciklandi-1087495350.html

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi fikstürü açıklandı

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi fikstürü açıklandı

Sputnik Türkiye

UEFA Avrupa Ligi'nin kura çekimlerinin Cuma günü bitmesiyle, maç fikstürleri belli oldu. Türkiye'yi ligde temsil edecek spor kulüplerinin maç günleri... 31.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-31T21:55+0300

2024-08-31T21:55+0300

2024-08-31T21:58+0300

spor

fenerbahçe

galatasaray

beşiktaş

uefa avrupa ligi

maç

tarihi maç

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/09/0e/1048898162_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4e4171beeb6167f85c1242c1638762d2.jpg

UEFA Avrupa Ligi'nde dün yapılan kura çekiminin ardından maç fikstürü de açıklandı. Fransa Monaco şehrinde yapılan çekilişte Fenerbahçe 2.torbada, Galatasaray 3.torbada, Beşiktaş ise 4.torbada yer aldı.UEFA Avrupa Ligi'nin 2024-2025 sezonunda yeni formatAvrupa Ligi yeni formatı artık lig usulünde oynanacak. 36 takım 4'ü deplasmanda 4'ü evinde olmak üzerinde 8 takım ile karşılaşacak. İlk 8 takım arasında olan takımlar son 16'ya yükselecek. Ligde 9-24. sırayı alan takımlar ise play-off turunda karşılaşacak.Türkiye'yi temsil edecek olan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kulüplerin fikstürleri yayınlandıYayınlanan çizelgeye göre, 25 Eylül 2024'te Galatasaray ile PAOK arasında, 26 Eylül 2024'te ise Ajax ile Beşiktaş ve Fenerbahçe ile Union Saint-Gilloise arasında temsilcilerin ilk maçları oynanacak.Fenerbahçe'nin fikstürü26 Eylül - Union SG3 Ekim - Twente (D)24 Ekim - Manchester United7 Kasım - AZ Alkmaar (D)28 Kasım - Slavia Prag (D)11 Aralık - Athletic Bilbao23 Ocak - Lyon30 Ocak - Midtjylland (D)Galatasaray'ın fikstürü25 Eylül - PAOK3 Ekim - RFS (D)23 Ekim - Elfsborg7 Kasım - Tottenham28 Kasım - Alkmaar (D)12 Aralık - Malmö (D)21 Ocak - Dinamo Kiev30 Ocak - Ajax (D)Beşiktaş'ın fikstürü26 Eylül - Ajax (D)3 Ekim - Frankfurt24 Ekim - Lyon (D)6 Kasım - Malmö28 Kasım - Maccabi Tel Aviv12 Aralık - Bodo-Glimt (D)22 Ocak - Athletic Bilbao30 Ocak Twente (D)

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/uefa-sampiyonlar-ligi-fiksturu-aciklandi-1087491267.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa ligi fikstür, avrupa ligi fenerbahçe fikstür, avrupa ligi beşiktaş fikstür, avrupa ligi galatasaray fikstür, uefa avrupa ligi maçları, uefa avrupa ligi