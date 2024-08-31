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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi fikstürü açıklandı
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi fikstürü açıklandı
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi'nin kura çekimlerinin Cuma günü bitmesiyle, maç fikstürleri belli oldu. Türkiye'yi ligde temsil edecek spor kulüplerinin maç günleri... 31.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-31T21:55+0300
2024-08-31T21:55+0300
2024-08-31T21:58+0300
spor
fenerbahçe
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beşiktaş
uefa avrupa ligi
maç
tarihi maç
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UEFA Avrupa Ligi'nde dün yapılan kura çekiminin ardından maç fikstürü de açıklandı. Fransa Monaco şehrinde yapılan çekilişte Fenerbahçe 2.torbada, Galatasaray 3.torbada, Beşiktaş ise 4.torbada yer aldı.UEFA Avrupa Ligi'nin 2024-2025 sezonunda yeni formatAvrupa Ligi yeni formatı artık lig usulünde oynanacak. 36 takım 4'ü deplasmanda 4'ü evinde olmak üzerinde 8 takım ile karşılaşacak. İlk 8 takım arasında olan takımlar son 16'ya yükselecek. Ligde 9-24. sırayı alan takımlar ise play-off turunda karşılaşacak.Türkiye'yi temsil edecek olan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kulüplerin fikstürleri yayınlandıYayınlanan çizelgeye göre, 25 Eylül 2024'te Galatasaray ile PAOK arasında, 26 Eylül 2024'te ise Ajax ile Beşiktaş ve Fenerbahçe ile Union Saint-Gilloise arasında temsilcilerin ilk maçları oynanacak.Fenerbahçe'nin fikstürü26 Eylül - Union SG3 Ekim - Twente (D)24 Ekim - Manchester United7 Kasım - AZ Alkmaar (D)28 Kasım - Slavia Prag (D)11 Aralık - Athletic Bilbao23 Ocak - Lyon30 Ocak - Midtjylland (D)Galatasaray'ın fikstürü25 Eylül - PAOK3 Ekim - RFS (D)23 Ekim - Elfsborg7 Kasım - Tottenham28 Kasım - Alkmaar (D)12 Aralık - Malmö (D)21 Ocak - Dinamo Kiev30 Ocak - Ajax (D)Beşiktaş'ın fikstürü26 Eylül - Ajax (D)3 Ekim - Frankfurt24 Ekim - Lyon (D)6 Kasım - Malmö28 Kasım - Maccabi Tel Aviv12 Aralık - Bodo-Glimt (D)22 Ocak - Athletic Bilbao30 Ocak Twente (D)
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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi fikstürü açıklandı
21:55 31.08.2024 (güncellendi: 21:58 31.08.2024)
UEFA Avrupa Ligi'nin kura çekimlerinin Cuma günü bitmesiyle, maç fikstürleri belli oldu. Türkiye'yi ligde temsil edecek spor kulüplerinin maç günleri belirlendi.
UEFA Avrupa Ligi'nde dün yapılan kura çekiminin ardından maç fikstürü de açıklandı. Fransa Monaco şehrinde yapılan çekilişte Fenerbahçe 2.torbada, Galatasaray 3.torbada, Beşiktaş ise 4.torbada yer aldı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 2024-2025 sezonunda yeni format
Avrupa Ligi yeni formatı artık lig usulünde oynanacak. 36 takım 4'ü deplasmanda 4'ü evinde olmak üzerinde 8 takım ile karşılaşacak. İlk 8 takım arasında olan takımlar son 16'ya yükselecek. Ligde 9-24. sırayı alan takımlar ise play-off turunda karşılaşacak.
Türkiye'yi temsil edecek olan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kulüplerin fikstürleri yayınlandı
Yayınlanan çizelgeye göre, 25 Eylül 2024'te Galatasaray ile PAOK arasında, 26 Eylül 2024'te ise Ajax ile Beşiktaş ve Fenerbahçe ile Union Saint-Gilloise arasında temsilcilerin ilk maçları oynanacak.
24 Ekim - Manchester United
28 Kasım - Slavia Prag (D)
11 Aralık - Athletic Bilbao
30 Ocak - Midtjylland (D)
28 Kasım - Maccabi Tel Aviv
12 Aralık - Bodo-Glimt (D)
22 Ocak - Athletic Bilbao