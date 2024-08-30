https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/erdogan-bagimsizligimizi-saglayan-zaferin-102-yilini-iftiharla-kutluyoruz-1087446787.html
Erdoğan: Bağımsızlığımızı sağlayan zaferin 102. yılını iftiharla kutluyoruz
Erdoğan: Bağımsızlığımızı sağlayan zaferin 102. yılını iftiharla kutluyoruz
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı ve "Bağımsızlığımızı sağlayan zaferin 102. yılını iftiharla kutluyoruz" dedi. 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T10:26+0300
2024-08-30T10:26+0300
2024-08-30T10:54+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
büyük taarruz
30 ağustos zafer bayramı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1e/1087447178_0:0:3046:1714_1920x0_80_0_0_30aeb4e8a7597f0ea97cdc7d2d56d7b5.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1e/1087447178_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_707225546944ec32540048a6f2af2133.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
erdoğan büyük taarruz açıklama, erdoğan anıtkabir, büyük taarruz anıtkabir
erdoğan büyük taarruz açıklama, erdoğan anıtkabir, büyük taarruz anıtkabir
Erdoğan: Bağımsızlığımızı sağlayan zaferin 102. yılını iftiharla kutluyoruz
10:26 30.08.2024 (güncellendi: 10:54 30.08.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı ve "Bağımsızlığımızı sağlayan zaferin 102. yılını iftiharla kutluyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:
Anadolu'daki varlığımızı perçinleyen, bağımsızlığımızı sağlayan zaferin 102. yılını iftiharla kutluyoruz.