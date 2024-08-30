https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/cumhurbaskani-erdogan-30-agustos-zafer-bayrami-konserinde-konusuyor-1087472852.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Programı'nda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Programı'nda konuşuyor

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Programı'nda konuşuyor. 30.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-30T20:12+0300

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politika

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beştepe külliyesi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;'Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Ölümü öldüren cesaret abidelerinden devraldığımız emaneti şanla taşımaya devam edeceğiz.''Türk milleti tarih yapan ve tarih yazan vasfını bir kez daha göstermiştir. Zaferin büyüklüğünü anlamamız yardımcı olacak şu hususa dikkat çekmek isterim. Savaşta bir İngiliz generali ''Türkler 5-6 ayda bu hattı aşarsa 3-5 günde aştık desinler'' demiştir. Yalnız biz bu hattı 5 günde darmadağın ettik. Her safhası ile düşülmüş idare edilmiş bu harekat Türk subay ve komuta heyetinin zekasının göstergesidir.'

cumhurbaşkanlığı külliyesi

beştepe külliyesi

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recep tayyip erdoğan, külliye, cumhurbaşkanlığı külliyesi, beştepe külliyesi