https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/cumhurbaskani-erdogan-30-agustos-zafer-bayrami-konserinde-konusuyor-1087472852.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Programı'nda konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Programı'nda konuşuyor
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Programı'nda konuşuyor. 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T20:12+0300
2024-08-30T20:12+0300
2024-08-30T20:15+0300
politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;'Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Ölümü öldüren cesaret abidelerinden devraldığımız emaneti şanla taşımaya devam edeceğiz.''Türk milleti tarih yapan ve tarih yazan vasfını bir kez daha göstermiştir. Zaferin büyüklüğünü anlamamız yardımcı olacak şu hususa dikkat çekmek isterim. Savaşta bir İngiliz generali ''Türkler 5-6 ayda bu hattı aşarsa 3-5 günde aştık desinler'' demiştir. Yalnız biz bu hattı 5 günde darmadağın ettik. Her safhası ile düşülmüş idare edilmiş bu harekat Türk subay ve komuta heyetinin zekasının göstergesidir.'
cumhurbaşkanlığı külliyesi
beştepe külliyesi
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recep tayyip erdoğan, külliye, cumhurbaşkanlığı külliyesi, beştepe külliyesi
recep tayyip erdoğan, külliye, cumhurbaşkanlığı külliyesi, beştepe külliyesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Programı'nda konuşuyor
20:12 30.08.2024 (güncellendi: 20:15 30.08.2024)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Programı'nda konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;
'Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Ölümü öldüren cesaret abidelerinden devraldığımız emaneti şanla taşımaya devam edeceğiz.'
'Türk milleti tarih yapan ve tarih yazan vasfını bir kez daha göstermiştir. Zaferin büyüklüğünü anlamamız yardımcı olacak şu hususa dikkat çekmek isterim. Savaşta bir İngiliz generali ''Türkler 5-6 ayda bu hattı aşarsa 3-5 günde aştık desinler'' demiştir. Yalnız biz bu hattı 5 günde darmadağın ettik. Her safhası ile düşülmüş idare edilmiş bu harekat Türk subay ve komuta heyetinin zekasının göstergesidir.'