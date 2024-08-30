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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/bakan-simsek-deprem-bolgesinin-insaati-icin--4-milyar-dolar-dis-kaynak-saglandi-1087453404.html
Bakan Şimşek: Deprem bölgesinin inşaatı için 4 milyar dolar dış kaynak sağlandı
Bakan Şimşek: Deprem bölgesinin inşaatı için 4 milyar dolar dış kaynak sağlandı
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, deprem bölgesinin yeniden inşası için uluslararası finansman kuruluşlarıyla işbirliğinin sürdüğünü belirtti ve '4 milyar... 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T13:34+0300
2024-08-30T13:34+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
mehmet şimşek
6 şubat kahramanmaraş depremi
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Türkiye'yi sarsan ve 11 ili etkileyen 6 Şubat Depremleri sonrasında, deprem bölgelerinde yeniden inşa çalışmaları sürüyor. Bölgenin yeniden ayağa kalkması için uluslararası kuruluşlardan da dış kaynak sağlandı.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bölgede kullanılmak üzere uluslararası kuruluşlardan uygun maliyetli finansman desteklerini devreye almaya devam ettiklerini belirterek şunları söyledi; ⁠'Bu kaynaklar programımıza duyulan güvenin göstergesi'Şimşek, bölgenin yeniden inşasında yol, tünel ve köprülerin yenilenmesi çalışmalarının önemini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:"Son olarak, deprem bölgesinde zarar gören yol, tünel ve köprülerin yenileme ve iyileştirme çalışmalarının finansmanı amacıyla Asya Altyapı Yatırım Bankasından, Karayolları Genel Müdürlüğünce kullanılmak üzere, yaklaşık 187 milyon avroluk uzun vadeli ve piyasa koşullarının altında faiz oranlarıyla finansman sağlandı. "İslam Kalkınma Bankası'ndan deprem bölgesindeki ihracatçıların finansmanı ve yeşil dönüşümlerinin desteklenmesi amacıyla Türk Eximbank'a 100 milyon dolar finansman sağlanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Şimşek, Uluslararası İslami Ticaret Finans Kuruluşundan depremden etkilenen işletmelerin uluslararası ticaretinin desteklenmesi için Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasına 100 milyon dolar, Türkiye Sınai Kalkınma Bankasına da 50 milyon dolar finansman sağlandığını bildirdi.Şimşek, uluslararası finansman kuruluşlarıyla işbirliklerinin süreceğine dikkati çekerek, "Sağlanan bu kaynaklar, uyguladığımız programımıza duyulan güvenin bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.
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hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, 6 şubat kahramanmaraş depremi
hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, 6 şubat kahramanmaraş depremi

Bakan Şimşek: Deprem bölgesinin inşaatı için 4 milyar dolar dış kaynak sağlandı

13:34 30.08.2024
© AA / Arif Hüdaverdi YamanMehmet Şimşek
Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2024
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, deprem bölgesinin yeniden inşası için uluslararası finansman kuruluşlarıyla işbirliğinin sürdüğünü belirtti ve '4 milyar tutarında dış kaynak sağladık' açıklaması yaptı.

Türkiye'yi sarsan ve 11 ili etkileyen 6 Şubat Depremleri sonrasında, deprem bölgelerinde yeniden inşa çalışmaları sürüyor. Bölgenin yeniden ayağa kalkması için uluslararası kuruluşlardan da dış kaynak sağlandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bölgede kullanılmak üzere uluslararası kuruluşlardan uygun maliyetli finansman desteklerini devreye almaya devam ettiklerini belirterek şunları söyledi;

"Depremin yaralarını sarmak adına 2023 ve 2024 yıllarında deprem finansmanı kapsamında yaklaşık 4 milyar dolar tutarında dış kaynak sağladık. Bu yıl sonuna kadar ise yaklaşık 2 milyar dolar finansman sağlanmasına yönelik görüşmeler sürüyor. Hem deprem bölgesinin hem de ülkemizin kalkınması adına finansman kuruluşlarından uygun koşullu dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımız devam edecek."

⁠'Bu kaynaklar programımıza duyulan güvenin göstergesi'

Şimşek, bölgenin yeniden inşasında yol, tünel ve köprülerin yenilenmesi çalışmalarının önemini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:
"Son olarak, deprem bölgesinde zarar gören yol, tünel ve köprülerin yenileme ve iyileştirme çalışmalarının finansmanı amacıyla Asya Altyapı Yatırım Bankasından, Karayolları Genel Müdürlüğünce kullanılmak üzere, yaklaşık 187 milyon avroluk uzun vadeli ve piyasa koşullarının altında faiz oranlarıyla finansman sağlandı. "
İslam Kalkınma Bankası'ndan deprem bölgesindeki ihracatçıların finansmanı ve yeşil dönüşümlerinin desteklenmesi amacıyla Türk Eximbank'a 100 milyon dolar finansman sağlanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Şimşek, Uluslararası İslami Ticaret Finans Kuruluşundan depremden etkilenen işletmelerin uluslararası ticaretinin desteklenmesi için Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasına 100 milyon dolar, Türkiye Sınai Kalkınma Bankasına da 50 milyon dolar finansman sağlandığını bildirdi.
Şimşek, uluslararası finansman kuruluşlarıyla işbirliklerinin süreceğine dikkati çekerek, "Sağlanan bu kaynaklar, uyguladığımız programımıza duyulan güvenin bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.
Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2024
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