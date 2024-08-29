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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'mazot ve gübre desteği kalktı' iddialarına yanıt
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'mazot ve gübre desteği kalktı' iddialarına yanıt
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, 'mazot ve gübre desteğinin kalktığına' ve 'fark ödemesi desteğinin artık yapılmayacağına' ilişkin iddiaları içeren haberlerin asılsız... 29.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-29T17:07+0300
2024-08-29T17:07+0300
türkiye
tarım ve orman bakanlığı
mazot
gübre
destek
iddia
yanıt
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2025-2027 Yıllarında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar'ın bugün Resmi Gazete’de yayımlandığı belirtildi.Birçok ilki barından bu kararın ardından ortaya atılan asılsız iddialara ilişkin açıklama yapma ihtiyacının hasıl olduğunun kaydedildiği açıklamada, "Mazot ve gübre desteğinin kalktığı ve üreticilerimizin prim desteği olarak ifade ettiği fark ödemesi desteğinin artık yapılmayacağı bazı basın yayın organlarınca iddia edilmiştir. Bu tamamen asılsızdır. İlk olarak; mazot ve gübre desteği kalkmamıştır. Yeni dönemde bunun tanımlaması, temel girdi maliyetleri (mazot ve gübre) esas alınarak belirlenen temel destek olarak revize edilmiştir" ifadesine yer verildi.Açıklamada, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olan üreticilerin, temel destek ile mazot maliyetinin yüzde 50'si ve gübre maliyetinin yüzde 25’inin karşılanacağı belirtilerek, ayrıca üretim planlaması kapsamında yer alan ürünlerin havzasında yetiştirilmesi durumunda temel desteğe ilave olarak üreticilerin kullandığı mazotun yüzde 50’sini, gübrenin de yüzde 25’ini planlı üretim desteği olarak alacağı vurgulandı.'Destekler ayni olarak değil, nakdi olarak ödenecek'Böylelikle mazot maliyetinin yüzde 100’ü, gübre maliyetinin ise yüzde 50’sinin desteklenmiş olacağına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:Açıklamada, ikinci olarak ise yine bazı basın yayın organlarında prim desteğinin kalktığı iddiasının ortaya atıldığı kaydedilerek, şu bilgilere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/resmi-gazetede-yayimlandi-ciftcilere-bu-yil-odenecek-bitkisel-uretim-destekleri-belli-oldu-1087224414.html
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mazot ve gübre desteği kalktı, mazot ve gübre desteği kalktı mı, mazot ve gübre desteği kalktı mı 2024, mazot desteği kalktı mı, gübre desteği kalktı mı
mazot ve gübre desteği kalktı, mazot ve gübre desteği kalktı mı, mazot ve gübre desteği kalktı mı 2024, mazot desteği kalktı mı, gübre desteği kalktı mı

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'mazot ve gübre desteği kalktı' iddialarına yanıt

17:07 29.08.2024
© AA / Tarım ve Orman BakanlığıTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2024
© AA / Tarım ve Orman Bakanlığı
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 'mazot ve gübre desteğinin kalktığına' ve 'fark ödemesi desteğinin artık yapılmayacağına' ilişkin iddiaları içeren haberlerin asılsız olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2025-2027 Yıllarında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar'ın bugün Resmi Gazete’de yayımlandığı belirtildi.
Birçok ilki barından bu kararın ardından ortaya atılan asılsız iddialara ilişkin açıklama yapma ihtiyacının hasıl olduğunun kaydedildiği açıklamada, "Mazot ve gübre desteğinin kalktığı ve üreticilerimizin prim desteği olarak ifade ettiği fark ödemesi desteğinin artık yapılmayacağı bazı basın yayın organlarınca iddia edilmiştir. Bu tamamen asılsızdır. İlk olarak; mazot ve gübre desteği kalkmamıştır. Yeni dönemde bunun tanımlaması, temel girdi maliyetleri (mazot ve gübre) esas alınarak belirlenen temel destek olarak revize edilmiştir" ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olan üreticilerin, temel destek ile mazot maliyetinin yüzde 50'si ve gübre maliyetinin yüzde 25’inin karşılanacağı belirtilerek, ayrıca üretim planlaması kapsamında yer alan ürünlerin havzasında yetiştirilmesi durumunda temel desteğe ilave olarak üreticilerin kullandığı mazotun yüzde 50’sini, gübrenin de yüzde 25’ini planlı üretim desteği olarak alacağı vurgulandı.

'Destekler ayni olarak değil, nakdi olarak ödenecek'

Böylelikle mazot maliyetinin yüzde 100’ü, gübre maliyetinin ise yüzde 50’sinin desteklenmiş olacağına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Su kısıtının olduğu 11 il 52 ilçede ise planlama kapsamında az su tüketen mercimek, nohut, baklagil, yem bitkileri, buğday, arpa ve yağlık ayçiçeği üreten çiftçilerimize ise gübre maliyetinin kalan yüzde 50'lik kısmı da 'yer altı su kısıtı desteği' olarak verilecektir. Böylece bu bölgelerde üretim planlamasına uygun ekim yapanların mazot ve gübre desteğinin yüzde 100’ü desteklenecektir. Tüm bunların yanında çiftçilerimizin uzun süredir talep ettiği gibi bu destekler ayni olarak değil nakdi olarak ödenecektir.

Açıklamada, ikinci olarak ise yine bazı basın yayın organlarında prim desteğinin kalktığı iddiasının ortaya atıldığı kaydedilerek, şu bilgilere yer verildi:

Söz konusu kararın 2'nci maddesi, 11'inci fıkrasında 'Fark Ödemesi Desteği: Öncelikle arz açığı veya planlama kapsamındaki ürünler olmak üzere ilgili üretim yılındaki üretim maliyetleri ile iç ve dış fiyatlar dikkate alınarak çiftçilerin, tarım politikaları amaç ve ilkelerine uyumunu kolaylaştırmak, üretimde sürdürülebilirliği sağlamak ve gelir kayıplarını telafi edebilmek amacıyla fark ödemesi desteği verilir. Her yıl, fark ödemesi kapsamına alınacak ürünler ve ödeme miktarı Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ayrıca teklif edilir' ibaresi yer almaktadır. Bahsi geçen desteklere ilave olarak üreticilerin aleyhine gelişen bir durum olması halinde ihtiyaç olan üründe üretim dönemi sonunda Tarım Kanunu kapsamında belirtilen hususlar dikkate alarak fark ödemesi desteği verilebilecektir.

Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2024
TÜRKİYE
Resmi Gazete'de yayımlandı: Çiftçilere bu yıl ödenecek bitkisel üretim destekleri belli oldu
24 Ağustos, 17:59
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