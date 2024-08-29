https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/tarim-ve-orman-bakanligindan-mazot-ve-gubre-destegi-kalkti-iddialarina-yanit-1087423061.html

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'mazot ve gübre desteği kalktı' iddialarına yanıt

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'mazot ve gübre desteği kalktı' iddialarına yanıt

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı, 'mazot ve gübre desteğinin kalktığına' ve 'fark ödemesi desteğinin artık yapılmayacağına' ilişkin iddiaları içeren haberlerin asılsız... 29.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-29T17:07+0300

2024-08-29T17:07+0300

2024-08-29T17:07+0300

türkiye

tarım ve orman bakanlığı

mazot

gübre

destek

iddia

yanıt

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2025-2027 Yıllarında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar'ın bugün Resmi Gazete’de yayımlandığı belirtildi.Birçok ilki barından bu kararın ardından ortaya atılan asılsız iddialara ilişkin açıklama yapma ihtiyacının hasıl olduğunun kaydedildiği açıklamada, "Mazot ve gübre desteğinin kalktığı ve üreticilerimizin prim desteği olarak ifade ettiği fark ödemesi desteğinin artık yapılmayacağı bazı basın yayın organlarınca iddia edilmiştir. Bu tamamen asılsızdır. İlk olarak; mazot ve gübre desteği kalkmamıştır. Yeni dönemde bunun tanımlaması, temel girdi maliyetleri (mazot ve gübre) esas alınarak belirlenen temel destek olarak revize edilmiştir" ifadesine yer verildi.Açıklamada, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olan üreticilerin, temel destek ile mazot maliyetinin yüzde 50'si ve gübre maliyetinin yüzde 25’inin karşılanacağı belirtilerek, ayrıca üretim planlaması kapsamında yer alan ürünlerin havzasında yetiştirilmesi durumunda temel desteğe ilave olarak üreticilerin kullandığı mazotun yüzde 50’sini, gübrenin de yüzde 25’ini planlı üretim desteği olarak alacağı vurgulandı.'Destekler ayni olarak değil, nakdi olarak ödenecek'Böylelikle mazot maliyetinin yüzde 100’ü, gübre maliyetinin ise yüzde 50’sinin desteklenmiş olacağına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:Açıklamada, ikinci olarak ise yine bazı basın yayın organlarında prim desteğinin kalktığı iddiasının ortaya atıldığı kaydedilerek, şu bilgilere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/resmi-gazetede-yayimlandi-ciftcilere-bu-yil-odenecek-bitkisel-uretim-destekleri-belli-oldu-1087224414.html

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