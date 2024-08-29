https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/sarkuteri-urunlerinde-bulunan-listeria-bakterisi-bulasan-dokuz-kisi-hayatini-kaybetti-1087409186.html

Şarküteri ürününde bulunan 'listeria' bakterisi bulaşan dokuz kişi hayatını kaybetti

Şarküteri ürününde bulunan 'listeria' bakterisi bulaşan dokuz kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

ABD'de bir firmaya ait şarküteri ürünlerinden yiyen dokuz kişi 'listeria' bakterisinin bulaşmasına bağlı gıda zehirlenmesinden yaşamını yitirdi. 29.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-29T11:39+0300

2024-08-29T11:39+0300

2024-08-29T11:41+0300

dünya

abd

listeria

bakteri

gıda zehirlenmesi

ölüm

abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) resmi sitesinden yapılan açıklamada, ABD merkezli Boar's Head firmasına ait şarküteri ürünlerini tüketen 57'den fazla kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.Mayıstan bu yana firmaya ait dilimlenmiş şarküteri ürünlerinden yiyen 9 kişinin listeria bakterisinin bulaşmasına bağlı gıda zehirlenmesinden yaşamını yitirdiği belirtildi.2011'den beri görülen en büyük listeria salgınıVaka sayısının şu ana kadar bildirilenlerden daha fazla olabileceğini duyuran CDC, bunun ABD'de 2011 yılından beri görülen en büyük listeria salgını olduğunu vurguladı.Ürün geri çağırılmıştıABD'nin Maryland eyaletindeki sağlık yetkililerinin yaptığı incelemede, şarküteri ürününde listeria bakterisi tespit edilmişti.Şirket, 3 milyon kilodan fazla şarküteri ürününü bakteri riski nedeniyle geri çağırmıştı. Şirketten yapılan açıklamada, geri çağrılan ürünlerin hepsinin market reyonlarından toplatıldığı bildirilmişti.Listeria bakterisi, yüksek ateş, kusma, ishal gibi belirtilere neden oluyor. Bakteriden en çok, bağışıklık sistemi güçlü olmayan yaşlılar, hamileler, bebekler, AIDS ve şeker hastaları etkileniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230823/korkunc-haber-milkshake-icen-3-kisi-oldu-3-kisi-hastaneye-kaldirildi-1074865330.html

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Sputnik Türkiye

abd, listeria, bakteri, gıda zehirlenmesi, ölüm, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)