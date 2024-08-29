https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/rusyada-brics-plus-genc-diplomatlar-forumu-basladi-1087406872.html
Rusya’da BRICS Plus Genç Diplomatlar Forumu başladı
Rusya’da BRICS Plus Genç Diplomatlar Forumu başladı
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Ufa kentinde BRICS Plus Genç Diplomatlar Forumu yaklaşık 30 ülkeden 100 kadar heyetin katılımıyla başladı. Forumda, adil küresel kalkınma ve güvenlik... 29.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-29T10:55+0300
2024-08-29T10:55+0300
2024-08-29T10:59+0300
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Rusya Federasyonu’na bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti’nin başkenti Ufa, 9 yıl aradan sonra uluslararası foruma ev sahipliği yapıyor. Bugün kapılarını açan ve 31 Ağustos’a kadar devam edecek olan BRICS Plus Genç Diplomatlar Forumu’na Küresel Güney ve Doğu’nun yaklaşık 30 ülkesinden 100 kadar heyet katılıyor.BRICS Plus Genç Diplomatlar Forumu Organizasyon Komitesi’nden yapılan açıklamada, forumu düzenleme fikrinin, Rusya Dışişleri Bakanlığı Genç Diplomatlar Konseyi tarafından 2015’te ‘Yatay Diplomasi Konsepti’nin bir parçası olarak sunulduğu anımsatıldı.Rusya'nın BRICS Dönem Başkanlığı kapsamında düzenlenen Forum’un, Küresel Güney ve Doğu ülkeleri ile bu ülkelerde yaşayan gençler arasındaki işbirliğini, dostluğu ve güveni teşvik etmeyi amaçladığı kaydedildi.Forumun bu yılki konusunun, “Adil küresel kalkınma ve güvenlik için çok taraflılığın güçlendirilmesinde gençlik diplomasisinin rolü” olduğu belirtilirken organizatörler zengin bir iş ve kültür programı hazırladı. İlk gün, katılımcılar BRICS bölgesinde kültürel ve insani işbirliği ile BRICS'in küresel ekonomi ve finanstaki yerini değerlendirirken ayrıca gençler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesini ve BRICS'in dünya siyasi ve küresel güvenlik mimarisindeki rolünü ve çok kutupluluğun oluşumunu ele alacağı bildirildi.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, forum katılımcılarına video konferans yoluyla yaptığı konuşmada, forumun ev sahibi olarak Başkurdistan'ın başkenti Ufa'nın seçilmesine dikkat çekerek, “Bu medeniyetler kavşağında, farklı din ve halkların temsilcileri yüzyıllardır barış ve uyum içinde yaşıyor. Bu, farklı etnik, dini ve kültürel yapıların uzun vadeli kalkınma ve sürdürülebilir karşılıklı anlayış için nasıl temel oluşturabileceğinin canlı bir örneği. BRICS ülkeleri arasındaki ilişkiler de aynı ilkelere dayanıyor” diye kaydetti.BRICS’e yönelik giderek artan ilginin, uluslararası işbirliği için daha adil bir mimari oluşturma hedefinin derin tarafsız jeopolitik dönüşümlerle uyumlu olduğunu apaçık gösterdiğini dile getiren Lavrov, “Bu, Dünya çoğunluğunu oluşturan ülkelerden olumlu bir karşılık buluyor ve dolayısıyla ortak çabalarımızın talep gördüğünü kanıtlıyor” ifadesini kullandı.Forumun, ülkeler ve halklar arasındaki kapsamlı ortaklığın, dostluk ve güven ortamının güçlendirilmesine katkıda bulunacağından emin olduğunu söyleyen Lavrov, “Genç diplomatların doğasında var olan yenilikçilik ve düşünce esnekliği; siyaset ve güvenlik, ekonomi ve finans ile insani işbirliği alanlarındaki sorunlara çözüm bulma sürecine katkıda bulunacak” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/genc-ve-batisiz-dunyaya-dogru-abd-artik-baskin-guc-degil-1087312639.html
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brics, rusya, başkortostan, ufa, gençlik, diplomasi, diplomat, forum, küresel güney, doğu, işbirliği, kalkınma, güvenlik, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov
brics, rusya, başkortostan, ufa, gençlik, diplomasi, diplomat, forum, küresel güney, doğu, işbirliği, kalkınma, güvenlik, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov
Rusya’da BRICS Plus Genç Diplomatlar Forumu başladı
10:55 29.08.2024 (güncellendi: 10:59 29.08.2024)
Rusya’nın Ufa kentinde BRICS Plus Genç Diplomatlar Forumu yaklaşık 30 ülkeden 100 kadar heyetin katılımıyla başladı. Forumda, adil küresel kalkınma ve güvenlik için çok taraflılığın güçlendirilmesinde gençlik diplomasisinin rolü ele alınacak.
Rusya Federasyonu’na bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti’nin başkenti Ufa, 9 yıl aradan sonra uluslararası foruma ev sahipliği yapıyor. Bugün kapılarını açan ve 31 Ağustos’a kadar devam edecek olan BRICS Plus Genç Diplomatlar Forumu’na Küresel Güney ve Doğu’nun yaklaşık 30 ülkesinden 100 kadar heyet katılıyor.
BRICS Plus Genç Diplomatlar Forumu Organizasyon Komitesi’nden yapılan açıklamada, forumu düzenleme fikrinin, Rusya Dışişleri Bakanlığı Genç Diplomatlar Konseyi tarafından 2015’te ‘Yatay Diplomasi Konsepti’nin bir parçası olarak sunulduğu anımsatıldı.
Rusya'nın BRICS Dönem Başkanlığı kapsamında düzenlenen Forum’un, Küresel Güney ve Doğu ülkeleri ile bu ülkelerde yaşayan gençler arasındaki işbirliğini, dostluğu ve güveni teşvik etmeyi amaçladığı kaydedildi.
Forumun bu yılki konusunun, “Adil küresel kalkınma ve güvenlik için çok taraflılığın güçlendirilmesinde gençlik diplomasisinin rolü” olduğu belirtilirken organizatörler zengin bir iş ve kültür programı hazırladı. İlk gün, katılımcılar BRICS bölgesinde kültürel ve insani işbirliği ile BRICS'in küresel ekonomi ve finanstaki yerini değerlendirirken ayrıca gençler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesini ve BRICS'in dünya siyasi ve küresel güvenlik mimarisindeki rolünü ve çok kutupluluğun oluşumunu ele alacağı bildirildi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, forum katılımcılarına video konferans yoluyla yaptığı konuşmada, forumun ev sahibi olarak Başkurdistan'ın başkenti Ufa'nın seçilmesine dikkat çekerek, “Bu medeniyetler kavşağında, farklı din ve halkların temsilcileri yüzyıllardır barış ve uyum içinde yaşıyor. Bu, farklı etnik, dini ve kültürel yapıların uzun vadeli kalkınma ve sürdürülebilir karşılıklı anlayış için nasıl temel oluşturabileceğinin canlı bir örneği. BRICS ülkeleri arasındaki ilişkiler de aynı ilkelere dayanıyor” diye kaydetti.
BRICS’e yönelik giderek artan ilginin, uluslararası işbirliği için daha adil bir mimari oluşturma hedefinin derin tarafsız jeopolitik dönüşümlerle uyumlu olduğunu apaçık gösterdiğini dile getiren Lavrov, “Bu, Dünya çoğunluğunu oluşturan ülkelerden olumlu bir karşılık buluyor ve dolayısıyla ortak çabalarımızın talep gördüğünü kanıtlıyor” ifadesini kullandı.
Forumun, ülkeler ve halklar arasındaki kapsamlı ortaklığın, dostluk ve güven ortamının güçlendirilmesine katkıda bulunacağından emin olduğunu söyleyen Lavrov, “Genç diplomatların doğasında var olan yenilikçilik ve düşünce esnekliği; siyaset ve güvenlik, ekonomi ve finans ile insani işbirliği alanlarındaki sorunlara çözüm bulma sürecine katkıda bulunacak” diye ekledi.