https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/milli-savunma-bakanligi-s-400-iddialarina-yanit-verdi-tsknin-envanterinde-bulunuyor-1087421525.html

Milli Savunma Bakanlığı, S-400 iddialarına yanıt verdi: 'TSK'nın envanterinde bulunuyor'

Milli Savunma Bakanlığı, S-400 iddialarına yanıt verdi: 'TSK'nın envanterinde bulunuyor'

Sputnik Türkiye

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Toplantı... 29.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-29T16:36+0300

2024-08-29T16:36+0300

2024-08-29T16:40+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

zeki aktürk

s-400

türkiye-rusya ilişkileri

ortak devriye

suriye

beşar esad

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil yürütülen operasyonlarda son bir haftada 65 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutlayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarını, aziz şehitleri ve ebediyete irtihal eden gazileri rahmet ve minnetle andığını ifade etti.'Son bir haftada 65 terörist etkisiz hale getirildi'Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı olarak gerçekleştirdiği operasyonlara değinen Aktürk, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, 65'i son bir haftada olmak üzere 1 Ocak'tan bugüne kadar 1828 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist daha Habur'daki hudut karakolumuza teslim olmuştur" bilgisini verdi.Aktürk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde meydana gelen araç kazası sonucu 22 Ağustos'ta şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık'a Allah'tan rahmet diledi.'Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı 72 bin 82'Tuğamiral Aktürk, hudutların, tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemiyle dünya standartlarında korunduğuna vurgu yaparak, "Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 394 şahıs yakalanmıştır. 1370 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yakalanan şahıslardan 15'i terör örgütü mensubudur. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 9 bin 67'ye yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 72 bin 82 olmuştur" diye konuştu.Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında 1 Kasım 2019'da başlayan ve 5 Ekim 2023'e kadar devam eden birleşik kara devriyesinin, 22 Ağustos'ta Barış Pınarı Harekat bölgesinde yeniden başlatıldığını anımsatan Aktürk, "24 Ağustos 2016'da ülkemizin ve sınırlarımızın güvenliğini tehdit eden teröristlere yönelik Suriye'nin kuzeyinde başlatılan ve başta DEAŞ olmak üzere terör örgütlerine büyük darbe indirdiğimiz Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümünde kahraman Mehmetçiğimizi bir kez daha kutluyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyoruz" ifadelerini kullandı.'İsrail'in saldırganlık ve sorumsuzluğunun bölgemizi getirdiği durum ortada'Tuğamiral Aktürk, İsrail'in, tüm çağrılara rağmen uluslararası hukuku çiğneyerek saldırganlığına devam ettiğini ve bölgedeki gerilimi artırdığını dile getirerek şunları aktardı:MSB'den 30 Ağustos'a özel hazırlıkTuğamiral Aktürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamaları kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin, şunları kaydetti:'S-400 Hava Savunma Sistemi, TSK envanterinde bulunuyor'​​​​​​​Bakanlık kaynakları, basın bilgilendirme toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Son dönemde bazı haberlerde, 'S-400 Hava Savunma Sistemi'nin kullanılmaması şartıyla F-35 satışının gerçekleşebileceğine' ilişkin iddialara cevap veren kaynaklar, "Ülkemizin hava savunma ihtiyacına yönelik sistem gereksinimi devam etmektedir. Bu kapsamda S-400 Hava Savunma Sistemi Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde bulunmaktadır. Mevcut durumda bu konuyla ilgili yeni bir gelişme bulunmamaktadır" değerlendirmesini yaptı.'İsrail'e destek' iddialarına yanıtMilli Savunma Bakanlığı kaynakları, TCG Anadolu ve TCG Gökova'nın ABD Donanmasına ait USS Wasp gemisiyle gerçekleştirdiği eğitimlerin bazı basın organları tarafından 'İsrail'e destek' gibi haberleştirilmesine ilişkin sorulara şu yanıtı verdi:'Suriye konusunda duruşumuz net'Bakanlık kaynakları, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın son yaptığı açıklamalara ilişkin sorular üzerine şunları anlattı:Katar-Türk Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nın bünyesinde Deniz ve Hava Unsur Komutanlığı teşkil edilmesine yönelik sorulara yanıt veren kaynaklar, Katar'da daimi konuşlanmaya olanak sağlayan, Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti Arasında Askeri Eğitim, Savunma Sanayi ile Katar Topraklarında TSK’nın Konuşlandırılması Konusunda İşbirliği Anlaşması'nın 15 Haziran 2015'te yürürlüğe girdiğini hatırlattı.Bu kapsamda, Katar Türk Müşterek Kuvvet Komutanlığına deniz ve hava unsurlarının da dahil edilmesi kararından sonra 6 adet F-16 uçak ve görevli personelin Katar'a intikalinin 5 Ağustos'ta tamamlandığını bildiren kaynaklar, "Bahse konu filomuz Katar'da askeri eğitim, yardım ve danışmanlık, bilgi ve tecrübe paylaşımı alanında faaliyet yürütecektir. Ayrıca Deniz Unsur Komutanlığında görev yapacak TCG Kuşadası ve TCG Kumkale isimli gemilerimiz Katar'a intikal ettirilmektedir" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240311/abdnin-s-400-baskisini-yorumlayan-rus-uzman-turkiye-bagimsiz-bir-oyuncu-oldugunu-gosterdi-1081598591.html

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milli savunma bakanlığı (msb), zeki aktürk, s-400, türkiye-rusya ilişkileri, ortak devriye, suriye, beşar esad, abd, israil, israil-filistin, filistin