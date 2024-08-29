https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/merkez-bankasi-toplam-rezervleri-25-milyon-dolar-azaldi-1087418569.html
Merkez Bankası toplam rezervleri 2.5 milyon dolar azaldı
Merkez Bankası toplam rezervleri 2.5 milyon dolar azaldı
Sputnik Türkiye
TCMB istatistiklerine göre bankanın toplam rezervleri 2.5 milyar dolar azaldı. 29.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-29T15:23+0300
2024-08-29T15:23+0300
2024-08-29T15:23+0300
ekonomi
merkez bankası
dolar rezervi
altın rezervi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.Buna göre, 23 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 431 milyon dolar düşüşle 90 milyar 715 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 16 Ağustos'ta 94 milyar 146 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Altın rezervleri arttıBu dönemde altın rezervleri ise 929 milyon dolar artışla 58 milyar 769 milyon dolardan, 59 milyar 698 milyon dolara çıktı.Toplam rezervlerde düşüşBöylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 23 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 502 milyon dolar azalarak 152 milyar 915 milyon dolardan, 150 milyar 413 milyon dolara düştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/merkez-bankasindan-aciklama-enflasyon-yavaslayacak-1087321295.html
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merkez bankası, dolar rezervi, altın rezervi
merkez bankası, dolar rezervi, altın rezervi
Merkez Bankası toplam rezervleri 2.5 milyon dolar azaldı
TCMB istatistiklerine göre bankanın toplam rezervleri 2.5 milyar dolar azaldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 23 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 431 milyon dolar düşüşle 90 milyar 715 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 16 Ağustos'ta 94 milyar 146 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri ise 929 milyon dolar artışla 58 milyar 769 milyon dolardan, 59 milyar 698 milyon dolara çıktı.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 23 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 502 milyon dolar azalarak 152 milyar 915 milyon dolardan, 150 milyar 413 milyon dolara düştü.