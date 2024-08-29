https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/marti-tag-kurucusu-oktemden-2-bin-500-yeni-taksi-kararina-tepki-vatandas-kaybetti-1087422021.html

Martı TAG kurucusu Öktem'den 2 bin 500 yeni taksi kararına tepki: 'Vatandaş kaybetti'

Martı TAG kurucusu Öktem'den 2 bin 500 yeni taksi kararına tepki: 'Vatandaş kaybetti'

Sputnik Türkiye

Martı TAG kurucusu Öktem, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı sonrası, uygulama tabanlı taksi taşımacılığına... 29.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-29T16:52+0300

2024-08-29T16:52+0300

2024-08-29T16:57+0300

türkiye

oğuz alper öktem

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

taksi

bitaksi

ulaştırma bakanlığı

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Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, Zeytinburnu'nda Martı TAG sürücüleriyle yaptığı açıklamada, UKOME toplantısında görüşülen uygulama tabanlı yeni taksi taşımacılığı teklifini eleştirdi.Öktem, "Ulaştırma Bakanlığı'nın inadı bitti, İBB kazanmış oldu. Burada vatandaş kaybetti. 2 bin 500 aplikasyon tabanlı taksi plakası sorunu çözmez" ifadesini kullandı.Plakaları sadece İBB tarafından lisanslandırılan şirketin kullanabileceğini söyleyen Öktem, şöyle devam etti:Sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını dile getiren Öktem, "Bu işin arkasındayız. 200 bin kişiyiz, Ay'a gitmeyeceğiz, bizi bir yere gönderemezsiniz. İstanbul'dayız. Paylaşımlı yolculuk yönetmeliği çıkana kadar mücadelemiz devam ediyor. Bizde finansal da psikolojik de kaynak bitmez" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/istanbulda-yeni-taksi-teklifi-onaylandi-2-bin-500-yeni-taksi-geliyor-1087408295.html

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oğuz alper öktem, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), taksi, bitaksi, ulaştırma bakanlığı