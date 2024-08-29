https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/marti-tag-kurucusu-oktemden-2-bin-500-yeni-taksi-kararina-tepki-vatandas-kaybetti-1087422021.html
Martı TAG kurucusu Öktem'den 2 bin 500 yeni taksi kararına tepki: 'Vatandaş kaybetti'
Martı TAG kurucusu Öktem'den 2 bin 500 yeni taksi kararına tepki: 'Vatandaş kaybetti'
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Martı TAG kurucusu Öktem, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı sonrası, uygulama tabanlı taksi taşımacılığına... 29.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-29T16:52+0300
2024-08-29T16:52+0300
2024-08-29T16:57+0300
türkiye
oğuz alper öktem
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
taksi
bitaksi
ulaştırma bakanlığı
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Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, Zeytinburnu'nda Martı TAG sürücüleriyle yaptığı açıklamada, UKOME toplantısında görüşülen uygulama tabanlı yeni taksi taşımacılığı teklifini eleştirdi.Öktem, "Ulaştırma Bakanlığı'nın inadı bitti, İBB kazanmış oldu. Burada vatandaş kaybetti. 2 bin 500 aplikasyon tabanlı taksi plakası sorunu çözmez" ifadesini kullandı.Plakaları sadece İBB tarafından lisanslandırılan şirketin kullanabileceğini söyleyen Öktem, şöyle devam etti:Sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını dile getiren Öktem, "Bu işin arkasındayız. 200 bin kişiyiz, Ay'a gitmeyeceğiz, bizi bir yere gönderemezsiniz. İstanbul'dayız. Paylaşımlı yolculuk yönetmeliği çıkana kadar mücadelemiz devam ediyor. Bizde finansal da psikolojik de kaynak bitmez" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/istanbulda-yeni-taksi-teklifi-onaylandi-2-bin-500-yeni-taksi-geliyor-1087408295.html
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oğuz alper öktem, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), taksi, bitaksi, ulaştırma bakanlığı
oğuz alper öktem, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), taksi, bitaksi, ulaştırma bakanlığı
Martı TAG kurucusu Öktem'den 2 bin 500 yeni taksi kararına tepki: 'Vatandaş kaybetti'
16:52 29.08.2024 (güncellendi: 16:57 29.08.2024)
Martı TAG kurucusu Öktem, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı sonrası, uygulama tabanlı taksi taşımacılığına ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İBB'nin kazandığı ancak vatandaşın kaybettiğini dile getirdi.
Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, Zeytinburnu'nda Martı TAG sürücüleriyle yaptığı açıklamada, UKOME toplantısında görüşülen uygulama tabanlı yeni taksi taşımacılığı teklifini eleştirdi.
Öktem, "Ulaştırma Bakanlığı'nın inadı bitti, İBB kazanmış oldu. Burada vatandaş kaybetti. 2 bin 500 aplikasyon tabanlı taksi plakası sorunu çözmez" ifadesini kullandı.
Plakaları sadece İBB tarafından lisanslandırılan şirketin kullanabileceğini söyleyen Öktem, şöyle devam etti:
Resmen İBB, Buğra Gökçe ve Gürkan Akgün bürokratlarıyla BiTaksi'ye, Nazım Salur'a 2 bin 500 plakayı peşkeş çekiyor. Yani vatandaşı aptal yerine koyarak diyorlar ki 'Sen git milyonlara ihaleden plaka al, sonra git bir tane şirkete çalış.' Bu rezilliktir. Bu, sorunun çözümü asla değildir. Bu, İstanbul'un peşkeş çekilmesidir. Bu bir utançtır. Zaten başarılı olmayacaktır. Mahkemeden, Rekabet Kurulu'ndan dönecektir.
Sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını dile getiren Öktem, "Bu işin arkasındayız. 200 bin kişiyiz, Ay'a gitmeyeceğiz, bizi bir yere gönderemezsiniz. İstanbul'dayız. Paylaşımlı yolculuk yönetmeliği çıkana kadar mücadelemiz devam ediyor. Bizde finansal da psikolojik de kaynak bitmez" diye konuştu.