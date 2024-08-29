https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/honduras-abd-ile-yaptigi-suclularin-iadesi-anlasmasini-feshetti-1087404870.html

Honduras, ABD ile yaptığı 'suçluların iadesi anlaşmasını' feshetti

Honduras, ABD ile yaptığı 'suçluların iadesi anlaşmasını' feshetti

Sputnik Türkiye

Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro'nun emriyle, Honduras Dışişleri Bakanı Enrique Reina tarafından 'Honduras'ın ABD ile yaptığı suçluların iadesi... 29.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-29T10:26+0300

2024-08-29T10:26+0300

2024-08-29T10:26+0300

dünya

honduras

abd

venezuela

anlaşma

suçluların iadesi

xiomara castro

xiomara castro zelaya

vladimir padrino lopez

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Orta Amerika ülkesi olan Honduras'ın Dışişleri Bakanlığı tarafından Çarşamba günü yapılan duyuruya göre, 'Honduras Cumhuriyeti Hükümetinin, ABD ile yaptığı suçluların iadesi anlaşmasını feshettiği' bildirildi.Honduras Dışişleri Bakanı Enrique Reina tarafından ABD Büyükelçiliğine gönderilen ve sosyal medyada yapılan gönderide 'Honduras Dışişleri Bakanlığı, Honduras Cumhuriyeti Hükümetinin suçluların iadesi anlaşmasını feshetme kararını' paylaşıldı.Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro 'anlaşmanın tek taraflı olarak feshi' emrini verdiğini ve 'Washington'ın kendi ülkesinin işlerine karıştığını' bildirdi.Devlet Başkanı Castro, 'ABD'nin büyükelçiliği aracılığıyla Honduras'ın siyasetini etkileme girişimlerinin kabul edilemez olduğunu ve bu tür eylemlerin uluslararası hukukun egemenlik ve müdahale etmeme ilkelerini ihlal ettiğini' iddia etti.Anlaşma feshini ne tetikledi?ABD'nin Honduras Büyükelçisi Laura Dogu, daha önce yerel televizyon muhabirlerine yaptığı açıklamada, Honduras Savunma Bakanı Jose Manuel Zelaya ile Venezuelalı mevkidaşı Vladimir Padrino Lopez arasında geçen hafta yapılan görüşmenin ardından ABD'nin endişe duyduğunu söylemişti. Lopez, 2020'de ABD'nin yaptırım listesindeydi.

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honduras, abd, venezuela, anlaşma, suçluların iadesi, xiomara castro, xiomara castro zelaya, vladimir padrino lopez