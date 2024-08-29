https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/emeklilikte-reform-sinyali-ikinci-bir-emeklilik-durumu-soz-konusu-olabilecek-1087399012.html

Emeklilikte reform sinyali: 'İkinci bir emeklilik durumu söz konusu olabilecek'

Emeklilikte reform sinyali: 'İkinci bir emeklilik durumu söz konusu olabilecek'

Sputnik Türkiye

TÜİK’in nüfus istatistiklerine göre 2023-2100 yılları arasında yaşlı nüfusu artacak, çalışan nüfusu azalacak. Buna göre de emeklilik sistemi için bir reform... 29.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-29T07:25+0300

2024-08-29T07:25+0300

2024-08-29T07:25+0300

emekli

emekli ikramiyesi

emekli maaşı

ekonomi

eyt

eyt emekli zammı

bes

bireysel emeklilik sistemi (bes)

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TÜİK geçen günlerde 2023-2100 yıllarını kapsayan nüfus projeksiyonunu açıkladı. Buna göre 2075’te her üç kişiden biri yaşlı statüsüne geçecek.2023’te çalışma çağındaki nüfus oranı yüzde 68.3 iken, bu oranın 2050’de yüzde 61.9, 2075’te yüzde 55.9, 2100’de yüzde 54.6’ya gerilemesi bekleniyor.Yaşlı nüfusun ise toplam nüfus içerisindeki oranı 2023 yılında yüzde 10 seviyesini aştı. Bunun 2050’de yüzde 23.1, 2075’te yüzde 31.7 ve 2100’de yüzde 33.6’ya ulaşması bekleniyor.Yani ilerleyen yıllarda çalışan nüfusu azalırken, yaşlı nüfusunun arttığı bir dönem olacak. Günümüz koşullarında 1.65 çalışan 1 emekliyi finanse ediyor. İlerleyen süreçte çalışanın emekliyi finanse edememesi durumunda çalışma hayatında yeni sorunlar ortaya çıkabilir.Öte yandan hükümet cephesi tarafından Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) de duyurulmuştu. Buna göre emekliler ikinci bir emeklilik fırsatından yararlanabilecek.‘3 çalışan bi̇r emekli̇yi̇ fi̇nanse etmeli̇’Peki konuşlan formüller neler? Emekli sayısı ile çalışan sayısındaki orana uyumlu olarak emeklilik kriterleri ve emeklilik yaşının otomatik olarak ayarlanacağı belirtiliyor. Aylık bağlama oranlarında (ABO) yeniden düzenlemeye gidilecek. Sistem nasıl işleyecek?Konuyla ilgili merak edilenleri Milliyet'e açıklayan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:‘ABO, Mi̇lli̇ Geli̇r, enflasyon tekrar gözden geçi̇ri̇lmeli̇’‘EYT sonrası tekrar düzenleme gerekli̇’‘Daha fazla pri̇m ödeyen daha fazla maaş alacak’Maaşı beli̇rleyen 3 farklı bağlama oranı var, i̇lerleyen süreçte si̇stem nasıl i̇şleyecek?'İki̇nci̇ emekli̇li̇k fırsatı’Reform çalışmaları ne zaman hayata geçer?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/imf-ek-sikilastirma-gerekebilir-uyarisinda-bulunarak-turkiye-ekonomisini-degerlendirdi-1087393374.html

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emekli, emekli ikramiyesi, emekli maaşı, eyt, eyt emekli zammı, bes, bireysel emeklilik sistemi (bes)