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Dışişleri Bakanlığı: Bugün Kerkük'te yaşanan hadiseyle ilgili Irak makamlarıyla koordinasyon sağlandı
Dışişleri Bakanlığı: Bugün Kerkük'te yaşanan hadiseyle ilgili Irak makamlarıyla koordinasyon sağlandı
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı "Bugün Kerkük’te yaşanan hadiseyle ilgili açıklama Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılmıştı. Olayın tüm ayrıntılarıyla... 29.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-29T19:11+0300
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Türkiye'nin terörle mücadelede kararlılığı tam olduğunu belirtti ve "Türkiye, Irak topraklarında yuvalanmış terör örgütüyle mücadelesini, BM Şartı’nın 51. maddesinde yer alan meşru müdafaa ilkesi uyarınca sürdürmektedir. Türkiye ve Irak arasında terörle mücadele alanında giderek kuvvetlenen güçlü ve ortak bir irade bulunmaktadır" açıklamasını yaptı.Öncü Keçeli açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Kerkük’te Irak hava savunması tarafından düşürülmüştüIraklı askeri yetkililer, Irak hava savunmasının perşembe sabahı kuzeydeki Kerkük kenti üzerinde bir Türk insansız hava aracını düşürdüğünü söyledi. Hava savunma komutan yardımcısı Tuğgeneral Abdul Salam gazetecilere yaptığı açıklamada insansız hava aracının Süleymaniye yönünden geldiğini ve Irak hava sahasına girdiğini belirtmiş ve bunun Türkiye’ye ait bir insansız hava aracı olduğunu ifade ederek Kerkük'ün Çiman bölgesinde düşürüldüğünü açıklamıştı. Yapılan açıklamada insansız hava aracının ‘protokole göre’ uyarıldığını ve ardından hava savunması tarafından düşürüldüğünü ifade etmişti. İHA'nın sivil bir evin üzerine düştüğü ve ‘sadece maddi kayıplara’ neden olduğu belirtilmişti.
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dışişleri bakanlığı, son dakika, kerkük, irak, açıklama
dışişleri bakanlığı, son dakika, kerkük, irak, açıklama

Dışişleri Bakanlığı: Bugün Kerkük'te yaşanan hadiseyle ilgili Irak makamlarıyla koordinasyon sağlandı

19:11 29.08.2024 (güncellendi: 19:29 29.08.2024)
© AADışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2024
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Dışişleri Bakanlığı "Bugün Kerkük’te yaşanan hadiseyle ilgili açıklama Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılmıştı. Olayın tüm ayrıntılarıyla aydınlatılması için Irak makamlarıyla koordinasyon sağlanmıştır. Türkiye'nin terörle mücadelede kararlılığı tamdır " açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Türkiye'nin terörle mücadelede kararlılığı tam olduğunu belirtti ve "Türkiye, Irak topraklarında yuvalanmış terör örgütüyle mücadelesini, BM Şartı’nın 51. maddesinde yer alan meşru müdafaa ilkesi uyarınca sürdürmektedir. Türkiye ve Irak arasında terörle mücadele alanında giderek kuvvetlenen güçlü ve ortak bir irade bulunmaktadır" açıklamasını yaptı.
Öncü Keçeli açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemde PKK’nın Irak’ta “yasaklı örgüt” ilan edilmesi ve 15 Ağustos tarihinde Ankara’da imzalanan “Askeri, Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadeleye dair Mutabakat Zaptı” bu yaklaşımın ürünleridir. Sözkonusu işbirliğinin sahada somut sonuçlar vermesi ve bu amaçla yetkili makamlar arasındaki eşgüdümün artırılması hususunda her iki ülke de kararlıdır."

Kerkük’te Irak hava savunması tarafından düşürülmüştü

Iraklı askeri yetkililer, Irak hava savunmasının perşembe sabahı kuzeydeki Kerkük kenti üzerinde bir Türk insansız hava aracını düşürdüğünü söyledi.
Hava savunma komutan yardımcısı Tuğgeneral Abdul Salam gazetecilere yaptığı açıklamada insansız hava aracının Süleymaniye yönünden geldiğini ve Irak hava sahasına girdiğini belirtmiş ve bunun Türkiye’ye ait bir insansız hava aracı olduğunu ifade ederek Kerkük'ün Çiman bölgesinde düşürüldüğünü açıklamıştı.
Yapılan açıklamada insansız hava aracının ‘protokole göre’ uyarıldığını ve ardından hava savunması tarafından düşürüldüğünü ifade etmişti.
İHA'nın sivil bir evin üzerine düştüğü ve ‘sadece maddi kayıplara’ neden olduğu belirtilmişti.
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