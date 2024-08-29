https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/besiktas-lugano-maci-hangi-kanalda-saat-kacta-1087418412.html
Beşiktaş-Lugano maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Beşiktaş-Lugano maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Ziraat Kupası Şampiyonu Beşiktaş, İsviçre ekibi Lugano ile karşılaşacak. Avrupa’da 244. maçına çıkacak olan siyah... 29.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-29T15:19+0300
2024-08-29T15:19+0300
2024-08-29T15:19+0300
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beşiktaş jimnastik kulübü derneği
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UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş rövanş maçında Lugano ile karşılaşıyor. İlk maçta berabere kalan ekip bu akşam saat 21:00'de Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda galibiyet arayacak.Beşiktaş - Lugano maçı hangi kanalda?Beşiktaş - Lugano maçı 29 Ağustos Perşembe günü (bugün) saat 21:00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Maç yayını Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak.Beşiktaş Lugano maçı hakemi kim?Siyah beyazlı takımın maçını Romanyalı hakem Radu Petrescu yönetecek. Beşiktaş, 1-0, 2-1, 2-0, 3-1, 3-2… gibi alacağı skorlarla Avrupa Ligi biletini elde edecek.Beşiktaş ilk 11'i kim?Beşiktaş muhtemel 11: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Semih Kılıçsoy, Immobile.Necip Uysal sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayacak.Avrupa'da 244. Karşılaşma olacakBeşiktaş Lugano maçı ile 244. Avrupa maçına çıkacak. Kara Kartal, 243 müsabakada 91 galibiyet, 49 beraberlik, 103 yenilgi yaşadı.
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beşiktaş lugano maçı hangi kanalda, beşiktaş maçı hangi kanalda, beşiktaş maçı canlı izle, beşiktaş maçı hakemi, beşiktaş ilk 11'i
beşiktaş lugano maçı hangi kanalda, beşiktaş maçı hangi kanalda, beşiktaş maçı canlı izle, beşiktaş maçı hakemi, beşiktaş ilk 11'i
Beşiktaş-Lugano maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Ziraat Kupası Şampiyonu Beşiktaş, İsviçre ekibi Lugano ile karşılaşacak. Avrupa’da 244. maçına çıkacak olan siyah beyazlı takım ilk maçta 3-3 berabere kalmıştı. Peki, Beşiktaş - Lugano maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş rövanş maçında Lugano ile karşılaşıyor. İlk maçta berabere kalan ekip bu akşam saat 21:00'de Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda galibiyet arayacak.
Beşiktaş - Lugano maçı hangi kanalda?
Beşiktaş - Lugano maçı 29 Ağustos Perşembe günü (bugün) saat 21:00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Maç yayını Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak.
Beşiktaş Lugano maçı hakemi kim?
Siyah beyazlı takımın maçını Romanyalı hakem Radu Petrescu yönetecek. Beşiktaş, 1-0, 2-1, 2-0, 3-1, 3-2… gibi alacağı skorlarla Avrupa Ligi biletini elde edecek.
Beşiktaş muhtemel 11: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Semih Kılıçsoy, Immobile.
Necip Uysal sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayacak.
Avrupa'da 244. Karşılaşma olacak
Beşiktaş Lugano maçı ile 244. Avrupa maçına çıkacak. Kara Kartal, 243 müsabakada 91 galibiyet, 49 beraberlik, 103 yenilgi yaşadı.