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Beşiktaş-Lugano maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Beşiktaş-Lugano maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Sputnik Türkiye

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Ziraat Kupası Şampiyonu Beşiktaş, İsviçre ekibi Lugano ile karşılaşacak. Avrupa’da 244. maçına çıkacak olan siyah... 29.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-29T15:19+0300

2024-08-29T15:19+0300

2024-08-29T15:19+0300

spor

beşiktaş

beşiktaş jimnastik kulübü derneği

beşiktaş jimnastik kulübü

beşiktaş vodafone park

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UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş rövanş maçında Lugano ile karşılaşıyor. İlk maçta berabere kalan ekip bu akşam saat 21:00'de Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda galibiyet arayacak.Beşiktaş - Lugano maçı hangi kanalda?Beşiktaş - Lugano maçı 29 Ağustos Perşembe günü (bugün) saat 21:00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Maç yayını Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak.Beşiktaş Lugano maçı hakemi kim?Siyah beyazlı takımın maçını Romanyalı hakem Radu Petrescu yönetecek. Beşiktaş, 1-0, 2-1, 2-0, 3-1, 3-2… gibi alacağı skorlarla Avrupa Ligi biletini elde edecek.Beşiktaş ilk 11'i kim?Beşiktaş muhtemel 11: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Semih Kılıçsoy, Immobile.Necip Uysal sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayacak.Avrupa'da 244. Karşılaşma olacakBeşiktaş Lugano maçı ile 244. Avrupa maçına çıkacak. Kara Kartal, 243 müsabakada 91 galibiyet, 49 beraberlik, 103 yenilgi yaşadı.

beşiktaş vodafone park

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