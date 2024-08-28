https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/trabzonspor---st-gallen-maci-hangi-kanalda-ne-zaman-1087391582.html
Trabzonspor - St. Gallen maçı hangi kanalda? ne zaman?
Trabzonspor - St. Gallen maçı hangi kanalda? ne zaman?
Sputnik Türkiye
UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor, play-off turu ilk maçında konuk olduğu İsviçre ekibi St. Gallen ile 0-0 berabere kalmıştı. Karadeniz ekibinin... 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T20:45+0300
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Trabzonspor-St. Gallen maçı 29 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de Trabzon'da oynanacak.Trabzonspor maçı hangi kanalda?Trabzonspor ile St. Gallen rövanş karşılaşması ATV'den canlı olarak yayınlanacak. Maç saat 20:00'de Şenol Güneş Stadyumu'nda oynanacak.Trabzonspor - St. Gallen ilk 11'i kim?Bordo mavili ekipte sol alt adalesinde kas yaralanması olan Nwakaeme dışında tüm futbolcular antrenmana katıldı. Muhtemel 11'de Uğurcan, Ozan, Savic, Denswil, Barisic, Okay, Mendy, Bardhi, Trezeguet, Visca, Draguş olması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/ajetin-trabzon-bursa-seferini-yapan-ucaginin-inis-takimlari-acilmadi-istanbula-acil-inis-yapti-1086445522.html
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trabzonspor maçı hangi kanalda, trabzonspor st gallen, avrupa ligi kura çekimi, trabzonspor kadrosu
trabzonspor maçı hangi kanalda, trabzonspor st gallen, avrupa ligi kura çekimi, trabzonspor kadrosu
Trabzonspor - St. Gallen maçı hangi kanalda? ne zaman?
20:45 28.08.2024 (güncellendi: 20:47 28.08.2024)
UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor, play-off turu ilk maçında konuk olduğu İsviçre ekibi St. Gallen ile 0-0 berabere kalmıştı. Karadeniz ekibinin rövanş maçı 29 Ağustos perşembe günü saat 20:00'de ATV'den naklen yayınlanacak.
Trabzonspor-St. Gallen maçı 29 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de Trabzon'da oynanacak.
Trabzonspor maçı hangi kanalda?
Trabzonspor ile St. Gallen rövanş karşılaşması ATV'den canlı olarak yayınlanacak. Maç saat 20:00'de Şenol Güneş Stadyumu'nda oynanacak.
Trabzonspor - St. Gallen ilk 11'i kim?
Bordo mavili ekipte sol alt adalesinde kas yaralanması olan Nwakaeme dışında tüm futbolcular antrenmana katıldı. Muhtemel 11'de Uğurcan, Ozan, Savic, Denswil, Barisic, Okay, Mendy, Bardhi, Trezeguet, Visca, Draguş olması bekleniyor.