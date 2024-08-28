DMM'den Metris Cezaevi açıklaması: 'Herhangi bir yangın durumu yok'
© AA / Kaan Bozdoğan Metris T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
© AA / Kaan Bozdoğan
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DMM, Metris Cezaevinde yangın çıkmadığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Metris Cezaevinde herhangi bir yangın durumunun olmadığını sosyal medya hesabından açıkladı.
DMM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul'un Esenler ilçesinde bulunan Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bir mahkum yatağını ateşe vermiştir.
Alevler yangına dönüşmeden personel tarafından kısa sürede söndürülmüş, ihtiyaten itfaiye çağrılmıştır.
Metris Cezaevinde herhangi bir yangın durumu söz konusu olmadığı gibi olaydan etkilenen mahkum veya personel de olmamıştır."
Alevler yangına dönüşmeden personel tarafından kısa sürede söndürülmüş, ihtiyaten itfaiye çağrılmıştır.
Metris Cezaevinde herhangi bir yangın durumu söz konusu olmadığı gibi olaydan etkilenen mahkum veya personel de olmamıştır."
BİLGİLENDİRME— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) August 27, 2024
İstanbul'un Esenler ilçesinde bulunan Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir mahkum yatağını ateşe vermiştir.
Alevler yangına dönüşmeden personel tarafından kısa sürede söndürülmüş, ihtiyaten itfaiye çağrılmıştır.
Metris Cezaevi'nde herhangi bir…