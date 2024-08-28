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Çanakkale'deki top mevzileri 109 yıl sonra ziyaretçiye açılacak
Çanakkale'deki top mevzileri 109 yıl sonra ziyaretçiye açılacak
Sputnik Türkiye
Çanakkale'de 109 yıldır toprak altında kalmış tarihi topların çevresi temizlenmeye başlandı. Ziyaretçiye açılacak. 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T04:51+0300
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'Top Mevzileri Restorasyonu ve Çevre Düzenleme Projesi' kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca açık hava müzesine dönüştürülmesi amacıyla Şehitler Abidesi'nde 2, Ertuğrul Koyu'nda 2, Küçükanafarta'da 2, Seddülbahir köyü ve çevresinde ise 9 olmak üzere toplam 15 top mevziinin restorasyon ve çevre düzenlemesi yapılarak ziyarete açılması planlanıyor.Alan Başkanlığında görevli uzmanlar ve tarihçiler eşliğinde sürdürülen çalışmalarla 109 yıldır toprak altında bulunan topların çevresi temizlenmeye başlandı. Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, gazetecilere, dünyanın en büyük açık hava müzesi olmayı hedeflediklerini söyledi.Çanakkale'nin muhafızlığı görevini yapmış 15 top mevzisinin ziyaretçilere açık hale getirildiğini belirten Kaşdemir, "Tarihi alan başkanlığımızca gelen ziyaretçinin Çanakkale ruhunu daha iyi idrak etmesi, Çanakkale kahramanlığını daha iyi anlaması için savaş sırasında kullanılmış ve Mehmetçik'in ayak izleri olan, Mehmetçik'in parmak izleri olan top mevzilerini gelen ziyaretçiye açarak buradaki kahramanlığın daha iyi anlaşılmasını amaçlıyoruz. Çanakkale tarihin nakışını değiştirmiştir. Çanakkale geçilmez yapılarak Türk milleti burada adeta küllerinden yeniden doğmuştur. İşte özellikle Boğaz müdafaasında Çanakkale'yi geçilmez yapan bu arkamızda görmüş olduğumuz top bataryaları toprağın altından gün yüzüne çıkartılarak Çanakkale'nin daha iyi anlaşılmasını amaçlıyoruz" dedi.
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çanakkale, kültür ve turizm bakanlığı, gelibolu, top, mevzi
çanakkale, kültür ve turizm bakanlığı, gelibolu, top, mevzi

Çanakkale'deki top mevzileri 109 yıl sonra ziyaretçiye açılacak

04:51 28.08.2024
© AA / Burak AkayÇanakkale top mevzisi
Çanakkale top mevzisi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2024
© AA / Burak Akay
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Çanakkale'de 109 yıldır toprak altında kalmış tarihi topların çevresi temizlenmeye başlandı. Ziyaretçiye açılacak.
'Top Mevzileri Restorasyonu ve Çevre Düzenleme Projesi' kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca açık hava müzesine dönüştürülmesi amacıyla Şehitler Abidesi'nde 2, Ertuğrul Koyu'nda 2, Küçükanafarta'da 2, Seddülbahir köyü ve çevresinde ise 9 olmak üzere toplam 15 top mevziinin restorasyon ve çevre düzenlemesi yapılarak ziyarete açılması planlanıyor.
Alan Başkanlığında görevli uzmanlar ve tarihçiler eşliğinde sürdürülen çalışmalarla 109 yıldır toprak altında bulunan topların çevresi temizlenmeye başlandı. Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, gazetecilere, dünyanın en büyük açık hava müzesi olmayı hedeflediklerini söyledi.
Çanakkale'nin muhafızlığı görevini yapmış 15 top mevzisinin ziyaretçilere açık hale getirildiğini belirten Kaşdemir, "Tarihi alan başkanlığımızca gelen ziyaretçinin Çanakkale ruhunu daha iyi idrak etmesi, Çanakkale kahramanlığını daha iyi anlaması için savaş sırasında kullanılmış ve Mehmetçik'in ayak izleri olan, Mehmetçik'in parmak izleri olan top mevzilerini gelen ziyaretçiye açarak buradaki kahramanlığın daha iyi anlaşılmasını amaçlıyoruz. Çanakkale tarihin nakışını değiştirmiştir. Çanakkale geçilmez yapılarak Türk milleti burada adeta küllerinden yeniden doğmuştur. İşte özellikle Boğaz müdafaasında Çanakkale'yi geçilmez yapan bu arkamızda görmüş olduğumuz top bataryaları toprağın altından gün yüzüne çıkartılarak Çanakkale'nin daha iyi anlaşılmasını amaçlıyoruz" dedi.
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