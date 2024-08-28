https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/akdenizde-52-buyuklugunde-deprem-1087390689.html
Akdeniz'de 5.2 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 5.2 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin 11.3 kilometre... 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T20:09+0300
2024-08-28T20:09+0300
2024-08-28T20:33+0300
türkiye
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Deprem Girit Adası'nda meydana geldi. Kandilli Rasathanesi şiddeti 5.2 olarak açıkladı.Kandilli Rasathanesi açıklaması şöyle;
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akdeniz, deprem, deprem nerede, afad deprem, kandilli deprem
akdeniz, deprem, deprem nerede, afad deprem, kandilli deprem
Akdeniz'de 5.2 büyüklüğünde deprem
20:09 28.08.2024 (güncellendi: 20:33 28.08.2024)
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin 11.3 kilometre derinliğinde saat 19.29'da meydana geldi.
Deprem Girit Adası'nda meydana geldi. Kandilli Rasathanesi şiddeti 5.2 olarak açıkladı.
Kandilli Rasathanesi açıklaması şöyle;