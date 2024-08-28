https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/1087361308.html
Verilen sözlere rağmen askeri arazilerin betonlaştırılması tutarsızlıktır’
Verilen sözlere rağmen askeri arazilerin betonlaştırılması tutarsızlıktır’
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında askeri arazilerin rant amacıyla kullanılmasına değindi. Özgan, “Geçmişte verilen sözlere... 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T09:05+0300
2024-08-28T09:05+0300
2024-08-28T13:53+0300
yeri ve zamani
radyo
radyo
radyo sputnik
mehmet özhaseki
istanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1c/1087374490_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_48ac630cf10eb20e71677af1475f0b74.jpg
İnternet kullanım oranı yüzde 88,8'e ulaştı
Sputnik Türkiye
İnternet kullanım oranı yüzde 88,8'e ulaştı
İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, Çekmeköy ilçesindeki askeri arazinin dönüşümü sonucunda ortaya çıkan tabloyu açıkladı.İktidarın özellikle 15 Temmuz’dan sonra gündeme gelen kent içerisindeki askeri alanların kent dışında taşınması yönündeki kararını hatırlatan gazeteci Güçlü Özgan, konuya ilişkin şunları söyledi:‘Askeri arazilerin ranta açılması tartışılamaz’İstanbul’un deprem gündemi varken askeri alanların rant amacıyla kullanılmasının kenti boğduğunu ifade eden Özgan, sözlerine şöyle devam etti:
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1c/1087374490_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_36fdd4d8e96421596f0a72f5abc70e2d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
аудио, radyo, radyo, radyo sputnik, mehmet özhaseki, istanbul
аудио, radyo, radyo, radyo sputnik, mehmet özhaseki, istanbul
Verilen sözlere rağmen askeri arazilerin betonlaştırılması tutarsızlıktır’
09:05 28.08.2024 (güncellendi: 13:53 28.08.2024)
Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında askeri arazilerin rant amacıyla kullanılmasına değindi. Özgan, “Geçmişte verilen sözlere rağmen bu alanların ranta açılıyor olması neresinden bakarsanız bakın tutarsızlıktır.” dedi.
İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, Çekmeköy ilçesindeki askeri arazinin dönüşümü sonucunda ortaya çıkan tabloyu açıkladı.
İktidarın özellikle 15 Temmuz’dan sonra gündeme gelen kent içerisindeki askeri alanların kent dışında taşınması yönündeki kararını hatırlatan gazeteci Güçlü Özgan, konuya ilişkin şunları söyledi:
“Özellikle kent içerisindeki askeri alanların kent dışına taşınması yönünde bir karar alınmıştı. Hükümet, bu askeri arazilerin hiçbir şekilde yapılaşmaya açılmayacağını, yeşil alan olacağını ve halkın kullanımına açılacağını söylemişti. Ama pek de böyle olmadı. Gökce, Çekmeköy’deki bir askeri arazinin bakanlık tarafından rezerv yapı alanı olarak ilan edildiğini ve söz konusu arazinin ihalesiz olarak emlak konuta verildiğini belirtiyor. 456 konutluk bir lüks siteden bahseden Gökce, bu sitedeki projede de 3+1 dairelerin 18 milyon liraya satıldığını iddia ediyor.”
‘Askeri arazilerin ranta açılması tartışılamaz’
İstanbul’un deprem gündemi varken askeri alanların rant amacıyla kullanılmasının kenti boğduğunu ifade eden Özgan, sözlerine şöyle devam etti:
“Bu meselenin geçmişi 15 Temmuz’a kadar gidiyor. Askeri arazilerin şehir dışına çıkarılması meselesi tartışılabilir, ancak tartışılmayacak mesele o arazilerin bir şekilde betonlaştırılması. İstanbul’daki arazilerin yaklaşık yüzde 10’u askeri alan olarak belirlenmişti. Ancak 2016’dan sonra bambaşka bir şekle büründü. 2017’de o dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “Erdoğan bize o alanların yeşil alan olarak kalması talimatını verdi” demişti. Diyelim ki böyle bir niyetiniz var, bu alanların en azından sosyal konutlara dönüştürülmesi doğru olmaz mı? Geçmişte verilen sözlere rağmen bu alanların ranta açılıyor olması neresinden bakarsanız bakın tutarsızlıktır.”