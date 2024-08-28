Verilen sözlere rağmen askeri arazilerin betonlaştırılması tutarsızlıktır’

“Bu meselenin geçmişi 15 Temmuz’a kadar gidiyor. Askeri arazilerin şehir dışına çıkarılması meselesi tartışılabilir, ancak tartışılmayacak mesele o arazilerin bir şekilde betonlaştırılması. İstanbul’daki arazilerin yaklaşık yüzde 10’u askeri alan olarak belirlenmişti. Ancak 2016’dan sonra bambaşka bir şekle büründü. 2017’de o dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “Erdoğan bize o alanların yeşil alan olarak kalması talimatını verdi” demişti. Diyelim ki böyle bir niyetiniz var, bu alanların en azından sosyal konutlara dönüştürülmesi doğru olmaz mı? Geçmişte verilen sözlere rağmen bu alanların ranta açılıyor olması neresinden bakarsanız bakın tutarsızlıktır.”