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Video çekmek için Ankara'daki 'cinli köye' gittiler, cansız beden buldular: 'Zaten korkarak gitmiştik'
Video çekmek için Ankara'daki 'cinli köye' gittiler, cansız beden buldular: 'Zaten korkarak gitmiştik'
Sputnik Türkiye
Ankara'da 'cinli köy' olarak bilinen bir köye video çekmeye giden 3 arkadaş ilk gittikleri evin önünde bir cansız beden buldular. Hemen polise ve jandarmaya... 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T16:18+0300
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türkiye
ceset
köy
ankara
sosyal medya
polis
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3 arkadaş, Ankara'nın Sincan ilçesinde halk arasında ‘cinli köy' olarak bilinen Kayı köyünde video çekmeye gitti.Alperen Yılmaz, Ali Kirman ve Abdullah Demir video çekmeye başladıkları anda köyde bulunan bir erkeğin yerde hareketsiz olarak durduğunu fark ettiler. Uzun süredir hareketsiz olarak bulunan adamın önce baygın olduğunu düşünen üç arkadaş, adamın ölmüş olduğunu anlayınca videoyu kapatıp yetkililere haber verdi.'Acaba paranormal vaka görür müyüz' diye bir düşüncemiz vardı'Sosyal medya hesapları için paranormal olaylar çekmeye başladıklarını ve ilk videolarında ceset bulduklarını ifade eden Alperen Yılmaz, “Yakınlarda bir yerde paranormal olayların yaşandığı var mı diye bir araştırma yaptık ve oraya gidelim dedik. Araştırmanın sonunda duyduklarımıza göre Kayıköy'de bu tarz garip olaylar yaşanıyormuş. Biz de oraya gitme kararı aldık. Onun üzerine yola çıktık. Sosyal medyada içerik üreteceğimiz için ilgi çekici bir olayla karşılaşırız düşüncesiyle o köye gitmiştik. ‘Acaba paranormal vaka görür müyüz' diye bir düşüncemiz vardı. Gittiğimizde böyle bir cenazeyle karşılaşınca çok kötü olduk” ifadelerini kullandı.'Biz bulamasaydık cesedi çürüyebilirdi'Yılmaz, köye yeni vardıklarını ve kamerayı eline aldığı anda cesedi fark ettiklerini dile getirerek, “Orada tam sunuma hazırlanırken hareketsiz yatan birinin olduğunu gördüm. Döndüm ve ‘bir gelin, ben bir şey gördüm dedim. Ali'ler de rahmetli abiyi canlı sandılar. Ben ‘adam ölmüş' dedim. Ondan sonra yanına gittik başta değişik bir varlık sandık. Ama yanına gittiğimizde öyle olmadığını gördük ve amcanın rahmetli olduğunu gördük. Olayı yaşadığımız yerde direkt jandarmaları aradık. Jandarmalar geldi, daha sonrasında sosyal medyaya videoyu yüklediğimde tabii sansürlü olarak yüklediğimiz için inanmayanalar oldu. Fakat rahmetli amcanın ailesi bana ulaştı. Onu bulduğumuz için teşekkür ettiler bize. Allah korusun biz bulamasaydık cesedi çürüyebilirdi, yabani hayvanlar var doğada. Aldığımız kötü yorumların yanında bu dua da bize yetti. Bize ‘Allah razı olsun' dediler ve teşekkür ettiler” diye konuştu.'Köyün zaten adı çıkmış'Ali Kirman ise köyün içine girdikten sonra videonun açılışını yaparken kameraman arkadaşının birini fark etmesi üzerine harekete geçtiklerini dile getirerek, “Biraz yaklaşınca da orada öldüğünü anladık. Ondan sonra fazla yaklaşmadan jandarma ekiplerine haber verdik. Çok kötü bir duygu köyün zaten adı çıkmış insan istemsizce korkarak yaklaşıyor. Orada duygularım gerçekten birbirine çok karıştı” şeklinde konuştu.'Zaten köyde iki kişi yaşıyormuş'Abdullah Demir de buldukları adamın öldüğünü anlayınca hemen güvenlik güçlerini aradıklarını kaydederek, “Cenazenin öldüğünü anlayınca hemen polisi aramak aklımıza geldi. Polisi aradık ve Jandarma ekipleri geldi. Çünkü orası jandarma bölgesiymiş. Ambulans da geldi. Ambulanstaki çalışanlar ve jandarmalar kokudan ilk başta yanaşamadılar. Cenazenin ne zaman öldüğünü tam bilmiyorum. Zaten köyde iki kişi yaşıyormuş. Bu iki kişiden biri olan bu amcanın gece gece vefat ettiğini söylüyorlar ama ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum. Olay sonrasında jandarma ekipleri ifadelerimizi aldılar. İfadeden sonra bıraktılar bizi. Aslında köy heyelandan dolayı boşaltılmış. Fakat bazı sosyal medya içerik üreticileri ‘cinli köy' olarak paylaşmış burayı köyün muhtarı da gelip ‘öyle bir şey yok' dedi bize. Biz de aslında bunu araştırmak için gelmiştik” dedi.
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cinli köy ankara, cinli köy nerede, ankara cinli köy
cinli köy ankara, cinli köy nerede, ankara cinli köy

Video çekmek için Ankara'daki 'cinli köye' gittiler, cansız beden buldular: 'Zaten korkarak gitmiştik'

16:18 27.08.2024
© İHA / İHA-AW275345Video çekmek için iki kişinin yaşadığı köye gittiler, cansız beden buldular: 'Zaten korkarak gitmiştik'
Video çekmek için iki kişinin yaşadığı köye gittiler, cansız beden buldular: 'Zaten korkarak gitmiştik' - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2024
© İHA / İHA-AW275345
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Ankara'da 'cinli köy' olarak bilinen bir köye video çekmeye giden 3 arkadaş ilk gittikleri evin önünde bir cansız beden buldular. Hemen polise ve jandarmaya haber veren gençler, köye korkarak gittiklerini ve cesedi bulunca ne yapacaklarını bilemediklerini söyledi.
3 arkadaş, Ankara'nın Sincan ilçesinde halk arasında ‘cinli köy' olarak bilinen Kayı köyünde video çekmeye gitti.
Alperen Yılmaz, Ali Kirman ve Abdullah Demir video çekmeye başladıkları anda köyde bulunan bir erkeğin yerde hareketsiz olarak durduğunu fark ettiler.
Uzun süredir hareketsiz olarak bulunan adamın önce baygın olduğunu düşünen üç arkadaş, adamın ölmüş olduğunu anlayınca videoyu kapatıp yetkililere haber verdi.

'Acaba paranormal vaka görür müyüz' diye bir düşüncemiz vardı'

Sosyal medya hesapları için paranormal olaylar çekmeye başladıklarını ve ilk videolarında ceset bulduklarını ifade eden Alperen Yılmaz, “Yakınlarda bir yerde paranormal olayların yaşandığı var mı diye bir araştırma yaptık ve oraya gidelim dedik. Araştırmanın sonunda duyduklarımıza göre Kayıköy'de bu tarz garip olaylar yaşanıyormuş. Biz de oraya gitme kararı aldık. Onun üzerine yola çıktık. Sosyal medyada içerik üreteceğimiz için ilgi çekici bir olayla karşılaşırız düşüncesiyle o köye gitmiştik. ‘Acaba paranormal vaka görür müyüz' diye bir düşüncemiz vardı. Gittiğimizde böyle bir cenazeyle karşılaşınca çok kötü olduk” ifadelerini kullandı.

'Biz bulamasaydık cesedi çürüyebilirdi'

Yılmaz, köye yeni vardıklarını ve kamerayı eline aldığı anda cesedi fark ettiklerini dile getirerek, “Orada tam sunuma hazırlanırken hareketsiz yatan birinin olduğunu gördüm. Döndüm ve ‘bir gelin, ben bir şey gördüm dedim. Ali'ler de rahmetli abiyi canlı sandılar. Ben ‘adam ölmüş' dedim. Ondan sonra yanına gittik başta değişik bir varlık sandık. Ama yanına gittiğimizde öyle olmadığını gördük ve amcanın rahmetli olduğunu gördük. Olayı yaşadığımız yerde direkt jandarmaları aradık. Jandarmalar geldi, daha sonrasında sosyal medyaya videoyu yüklediğimde tabii sansürlü olarak yüklediğimiz için inanmayanalar oldu. Fakat rahmetli amcanın ailesi bana ulaştı. Onu bulduğumuz için teşekkür ettiler bize. Allah korusun biz bulamasaydık cesedi çürüyebilirdi, yabani hayvanlar var doğada. Aldığımız kötü yorumların yanında bu dua da bize yetti. Bize ‘Allah razı olsun' dediler ve teşekkür ettiler” diye konuştu.

'Köyün zaten adı çıkmış'

Ali Kirman ise köyün içine girdikten sonra videonun açılışını yaparken kameraman arkadaşının birini fark etmesi üzerine harekete geçtiklerini dile getirerek, “Biraz yaklaşınca da orada öldüğünü anladık. Ondan sonra fazla yaklaşmadan jandarma ekiplerine haber verdik. Çok kötü bir duygu köyün zaten adı çıkmış insan istemsizce korkarak yaklaşıyor. Orada duygularım gerçekten birbirine çok karıştı” şeklinde konuştu.

'Zaten köyde iki kişi yaşıyormuş'

Abdullah Demir de buldukları adamın öldüğünü anlayınca hemen güvenlik güçlerini aradıklarını kaydederek, “Cenazenin öldüğünü anlayınca hemen polisi aramak aklımıza geldi. Polisi aradık ve Jandarma ekipleri geldi. Çünkü orası jandarma bölgesiymiş. Ambulans da geldi. Ambulanstaki çalışanlar ve jandarmalar kokudan ilk başta yanaşamadılar. Cenazenin ne zaman öldüğünü tam bilmiyorum. Zaten köyde iki kişi yaşıyormuş. Bu iki kişiden biri olan bu amcanın gece gece vefat ettiğini söylüyorlar ama ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum. Olay sonrasında jandarma ekipleri ifadelerimizi aldılar. İfadeden sonra bıraktılar bizi. Aslında köy heyelandan dolayı boşaltılmış. Fakat bazı sosyal medya içerik üreticileri ‘cinli köy' olarak paylaşmış burayı köyün muhtarı da gelip ‘öyle bir şey yok' dedi bize. Biz de aslında bunu araştırmak için gelmiştik” dedi.
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