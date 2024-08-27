https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/uzmanlar-yil-sonu-beklentilerini-guncelliyor-altinda-yukselis-surecek-mi-1087308153.html
Uzmanlar yıl sonu beklentilerini güncelliyor: Altında yükseliş sürecek mi?
Uzmanlar yıl sonu beklentilerini güncelliyor: Altında yükseliş sürecek mi?
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Altın fiyatlarındaki yükseliş hız kazandı. Dün ons altın 2 bin 525 dolara yükselirken, yurt içinde fiyatı ons altın ve dolar kuruna göre belirlenen gram altın... 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T10:32+0300
2024-08-27T10:32+0300
2024-08-27T10:32+0300
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Geçen haftanın son işlem günü olan cuma gününü alış ağırlıklı bir seyirle 2 bin 512 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, dün önceki kapanışına göre yüzde 0.51 artışla 2 bin 525 dolara yükseldi.Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı da geçen haftayı önceki kapanışa göre yüzde 1.3 artışla 2 bin 744 liradan tamamlamıştı.2 bin 800'ü gördüOns altın fiyatı haftaya yatay seviyeden başlarken, gram altın fiyatı dün dolar/TL'deki yükselişin etkisiyle tarihinde ilk kez 2800 lirayı gördü.Gram altın yıl sonunda ne olur?Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre altın fiyatlarında yaşanan yukarı yönlü hareketin ana nedeninin, uzun zamandır tarihi yüksek seviyelerde olan politika faizlerinin düşürülmesine yönelik yapılan son açıklamalar olduğu belirtiliyor.Altın fiyatlarındaki seyri Hürriyet Gazetesi'ne değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, yıl sonunda gram altının 3 bin 500 TL’ye yükselmesini beklediğini; ancak son gelişmeler sonrası gram altının yıl sonunda 3 bin 750 TL’ye ulaşabileceği öngörüsünde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/gram-altin-rekor-tazeledi-1087262895.html
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Uzmanlar yıl sonu beklentilerini güncelliyor: Altında yükseliş sürecek mi?
Altın fiyatlarındaki yükseliş hız kazandı. Dün ons altın 2 bin 525 dolara yükselirken, yurt içinde fiyatı ons altın ve dolar kuruna göre belirlenen gram altın 2 bin 763 liraya çıkarak rekor tazeledi. Uzmanlar, altın fiyatındaki yükselişin sürmesini bekliyor. Uzmanlara göre yıl sonunda gram altın 3 bin 750 TL’ye çıkabilir.
Geçen haftanın son işlem günü olan cuma gününü alış ağırlıklı bir seyirle 2 bin 512 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, dün önceki kapanışına göre yüzde 0.51 artışla 2 bin 525 dolara yükseldi.
Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı da geçen haftayı önceki kapanışa göre yüzde 1.3 artışla 2 bin 744 liradan tamamlamıştı.
Ons altın fiyatı haftaya yatay seviyeden başlarken, gram altın fiyatı dün dolar/TL'deki yükselişin etkisiyle tarihinde ilk kez 2800 lirayı gördü.
Gram altın yıl sonunda ne olur?
Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre altın fiyatlarında yaşanan yukarı yönlü hareketin ana nedeninin, uzun zamandır tarihi yüksek seviyelerde olan politika faizlerinin düşürülmesine yönelik yapılan son açıklamalar olduğu belirtiliyor.
Altın fiyatlarındaki seyri Hürriyet Gazetesi'ne değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, yıl sonunda gram altının 3 bin 500 TL’ye yükselmesini beklediğini; ancak son gelişmeler sonrası gram altının yıl sonunda 3 bin 750 TL’ye ulaşabileceği öngörüsünde bulundu.