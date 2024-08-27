https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/kremlin-durova-yoneltilen-suclamalar-ciddi-ve-ayni-derecede-ciddi-kanitlar-gerektiriyor-1087318011.html

Kremlin: Durov’a yöneltilen suçlamalar ciddi ve aynı derecede ciddi kanıtlar gerektiriyor

Kremlin: Durov’a yöneltilen suçlamalar ciddi ve aynı derecede ciddi kanıtlar gerektiriyor

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Fransa'da gözaltına alınan Telegram kurucusu ve CEO'su Durov'a yöneltilen suçlamaların ciddi olduğunu ve aynı derecede ciddi kanıtlar... 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T13:03+0300

2024-08-27T13:03+0300

2024-08-27T13:58+0300

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında Fransa'da gözaltına alınan Telegram kurucusu ve üst düzey yöneticisi (CEO) Pavel Durov'un durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.Peskov, "Suçlamalar gerçekten çok ciddi ve aynı derecede ciddi kanıtlar gerektiriyor, aksi takdirde bu iletişim özgürlüğünü kısıtlamaya ve büyük bir şirketin yöneticisini sindirmeye yönelik doğrudan bir girişim söz konusu olacak. Sayın Macron’un dün oluşunu reddettiği siyaset söz konusu olacak" diye konuştu.Rusya’nın, Durov’un yasal korunması açısından tüm olanaklara sahip olmasını umduğuna dikkat çeken Peskov, Moskova’nın Telegram kurucusuna kendi vatandaşı olarak hukuki yardım sağlamaya hazır olduğunu, ancak Durov’un Fransız vatandaşlığının durumu zorlaştırdığını vurguladı.'Kiev rejimi, din özgürlüğü ve Ortodoks Kilisesi üzerinde baskı kurarak özünü gösteriyor'Peskov, Kiev yönetiminin Moskova Patrikhanesi’ne bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin faaliyetlerini yasaklamanın önünü açan kararı onaylamasının sorulması üzerine, Kiev rejiminin din özgürlüğü ve Ortodoks Kilisesi üzerinde baskı kurarak özünü göstermeye devam ettiğinin altını çizdi.Rusya’da enflasyonun düşürülmesine ile ilgili önlemler hakkında soru üzerine ise Peskov, ülke içi enflasyonun hedeflenen seviyelerin üzerinde seyrettiğini, Merkez Bankası ve hükümetin enflasyonist gerilimi azaltmaya yönelik önlemler aldığını açıkladı.

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Sputnik Türkiye

rusya, kremlin, dmitriy peskov, telegram, pavel durov, fransa, paris, gözaltı