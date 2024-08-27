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Kremlin: Durov’a yöneltilen suçlamalar ciddi ve aynı derecede ciddi kanıtlar gerektiriyor
Kremlin: Durov’a yöneltilen suçlamalar ciddi ve aynı derecede ciddi kanıtlar gerektiriyor
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Fransa'da gözaltına alınan Telegram kurucusu ve CEO'su Durov'a yöneltilen suçlamaların ciddi olduğunu ve aynı derecede ciddi kanıtlar... 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T13:03+0300
2024-08-27T13:03+0300
2024-08-27T13:58+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında Fransa'da gözaltına alınan Telegram kurucusu ve üst düzey yöneticisi (CEO) Pavel Durov'un durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.Peskov, "Suçlamalar gerçekten çok ciddi ve aynı derecede ciddi kanıtlar gerektiriyor, aksi takdirde bu iletişim özgürlüğünü kısıtlamaya ve büyük bir şirketin yöneticisini sindirmeye yönelik doğrudan bir girişim söz konusu olacak. Sayın Macron’un dün oluşunu reddettiği siyaset söz konusu olacak" diye konuştu.Rusya’nın, Durov’un yasal korunması açısından tüm olanaklara sahip olmasını umduğuna dikkat çeken Peskov, Moskova’nın Telegram kurucusuna kendi vatandaşı olarak hukuki yardım sağlamaya hazır olduğunu, ancak Durov’un Fransız vatandaşlığının durumu zorlaştırdığını vurguladı.'Kiev rejimi, din özgürlüğü ve Ortodoks Kilisesi üzerinde baskı kurarak özünü gösteriyor'Peskov, Kiev yönetiminin Moskova Patrikhanesi’ne bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin faaliyetlerini yasaklamanın önünü açan kararı onaylamasının sorulması üzerine, Kiev rejiminin din özgürlüğü ve Ortodoks Kilisesi üzerinde baskı kurarak özünü göstermeye devam ettiğinin altını çizdi.Rusya’da enflasyonun düşürülmesine ile ilgili önlemler hakkında soru üzerine ise Peskov, ülke içi enflasyonun hedeflenen seviyelerin üzerinde seyrettiğini, Merkez Bankası ve hükümetin enflasyonist gerilimi azaltmaya yönelik önlemler aldığını açıkladı.
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, telegram, pavel durov, fransa, paris, gözaltı
rusya, kremlin, dmitriy peskov, telegram, pavel durov, fransa, paris, gözaltı
Kremlin: Durov’a yöneltilen suçlamalar ciddi ve aynı derecede ciddi kanıtlar gerektiriyor
13:03 27.08.2024 (güncellendi: 13:58 27.08.2024)
Ayrıntılar geliyor
Kremlin Sözcüsü Peskov, Fransa'da gözaltına alınan Telegram kurucusu ve CEO'su Durov'a yöneltilen suçlamaların ciddi olduğunu ve aynı derecede ciddi kanıtlar gerektirdiğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında Fransa'da gözaltına alınan Telegram kurucusu ve üst düzey yöneticisi (CEO) Pavel Durov'un durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Peskov, "Suçlamalar gerçekten çok ciddi ve aynı derecede ciddi kanıtlar gerektiriyor, aksi takdirde bu iletişim özgürlüğünü kısıtlamaya ve büyük bir şirketin yöneticisini sindirmeye yönelik doğrudan bir girişim söz konusu olacak. Sayın Macron’un dün oluşunu reddettiği siyaset söz konusu olacak" diye konuştu.
Rusya’nın, Durov’un yasal korunması açısından tüm olanaklara sahip olmasını umduğuna dikkat çeken Peskov, Moskova’nın Telegram kurucusuna kendi vatandaşı olarak hukuki yardım sağlamaya hazır olduğunu, ancak Durov’un Fransız vatandaşlığının durumu zorlaştırdığını vurguladı.
Elbette onun (Durov’un) Rusya vatandaşlığını dikkate alarak gerekli yardım ve desteği sağlamaya hazırız. Ancak bu noktada durum, onun aynı zamanda bir Fransız vatandaşı olması nedeniyle karmaşık.
'Kiev rejimi, din özgürlüğü ve Ortodoks Kilisesi üzerinde baskı kurarak özünü gösteriyor'
Peskov, Kiev yönetiminin Moskova Patrikhanesi’ne bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin faaliyetlerini yasaklamanın önünü açan kararı onaylamasının sorulması üzerine, Kiev rejiminin din özgürlüğü ve Ortodoks Kilisesi üzerinde baskı kurarak özünü göstermeye devam ettiğinin altını çizdi.
Kiev rejimi ne yazık ki özünü göstermeye devam ediyor. Bu, din özgürlüğüne apaçık bir saldırıdır, genel olarak Ortodoks Kilisesi’ne, Hıristiyanlığa, gerçek Hıristiyanlığa yönelik bir saldırıdır. Bu yasa yapmacılık egzersizleri dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinde açıkça kınanmakta, Vatikan’dan buna ilişkin bir açıklama yapıldı. Bizim bu durumda tavrımız, elbette ki bunun tamamen kabul edilemez bir uygulama olduğu yönündedir.
Rusya’da enflasyonun düşürülmesine ile ilgili önlemler hakkında soru üzerine ise Peskov, ülke içi enflasyonun hedeflenen seviyelerin üzerinde seyrettiğini, Merkez Bankası ve hükümetin enflasyonist gerilimi azaltmaya yönelik önlemler aldığını açıkladı.