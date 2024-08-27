https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/istanbulda-ust-gecide-carpan-tir-yanindan-gecen-iett-otobusunun-uzerine-devrildi-1087315659.html
İstanbul'da üst geçide çarpan tır, yanından geçen İETT otobüsünün üzerine devrildi
İstanbul'da üst geçide çarpan tır, yanından geçen İETT otobüsünün üzerine devrildi
Sputnik Türkiye
Bakırköy'de tır üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle yanından geçen İETT otobüsünün üzerine devrildi. 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T12:20+0300
2024-08-27T12:20+0300
2024-08-27T12:22+0300
türkiye
iett
kaza
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/07/1076117708_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_8eb80ea2d27f5379390ce8f0c975bf70.jpg
Bakırköy'de üst geçide çarpan tırın yanından geçen İETT otobüsünün üzerine doğru devrilmesi sonucu yaralıların olduğu belirtildi.Bakırköy sahil yolunda Florya istikametine seyir halinde olan bir tır, üst geçide çarptı.Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, yanında seyreden İETT otobüsünün üstüne doğru devrildi.Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralıların olduğu belirtilen kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/07/1076117708_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_1bf01f704680ca1a55e92e850b3afe2f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
iett, kaza
İstanbul'da üst geçide çarpan tır, yanından geçen İETT otobüsünün üzerine devrildi
12:20 27.08.2024 (güncellendi: 12:22 27.08.2024)
Ayrıntılar geliyor
Bakırköy'de tır üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle yanından geçen İETT otobüsünün üzerine devrildi.
Bakırköy'de üst geçide çarpan tırın yanından geçen İETT otobüsünün üzerine doğru devrilmesi sonucu yaralıların olduğu belirtildi.
Bakırköy sahil yolunda Florya istikametine seyir halinde olan bir tır, üst geçide çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, yanında seyreden İETT otobüsünün üstüne doğru devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralıların olduğu belirtilen kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.