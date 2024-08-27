https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/istanbulda-ust-gecide-carpan-tir-yanindan-gecen-iett-otobusunun-uzerine-devrildi-1087315659.html

İstanbul'da üst geçide çarpan tır, yanından geçen İETT otobüsünün üzerine devrildi

İstanbul'da üst geçide çarpan tır, yanından geçen İETT otobüsünün üzerine devrildi

Sputnik Türkiye

Bakırköy'de tır üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle yanından geçen İETT otobüsünün üzerine devrildi. 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T12:20+0300

2024-08-27T12:20+0300

2024-08-27T12:22+0300

türkiye

iett

kaza

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/07/1076117708_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_8eb80ea2d27f5379390ce8f0c975bf70.jpg

Bakırköy'de üst geçide çarpan tırın yanından geçen İETT otobüsünün üzerine doğru devrilmesi sonucu yaralıların olduğu belirtildi.Bakırköy sahil yolunda Florya istikametine seyir halinde olan bir tır, üst geçide çarptı.Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, yanında seyreden İETT otobüsünün üstüne doğru devrildi.Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralıların olduğu belirtilen kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iett, kaza