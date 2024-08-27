https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/fransiz-siyasetci-asselineau-telegram-abdnin-sansurunu-asan-bilgiler-sagliyor-1087332441.html

Fransız siyasetçi Asselineau: Telegram, ABD’nin sansürünü aşan bilgiler sağlıyor

Fransız siyasetçi Asselineau: Telegram, ABD’nin sansürünü aşan bilgiler sağlıyor

Sputnik Türkiye

Telegram kurucusu ve CEO’su Durov’un tutuklanmasını yorumlayan Fransız siyasetçi Asselineau, sosyal mesajlaşma uygulamasının ABD’nin sansürünü aşan bilgiler... 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T17:33+0300

2024-08-27T17:33+0300

2024-08-27T17:33+0300

dünya

fransa

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telegram

pavel durov

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tutuklama

emmanuel macron

demokratlar

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Cumhuriyetçi Halk Birliği lideri François Asselineau, Sputnik Afrika’ya demecinde Telegram’ın Ukrayna’daki çatışmayla ilgili Batı’dakinden farklı bir anlatının oluşturulmasını mümkün kıldığını söyledi.Asselineau, “(Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron tek başına mı hareket etti? Kendisinin ABD tarafından değil, içindeki dar bir grup, Demokratlarla yakın bağları olan sözde derin devlet tarafından formüle edilen emirlere itaat ettiği açık” diye konuştu.Tutuklamanın İsrail Adalet Bakanlığı’ndan gizli verilerin sızdırılması ile örtüşmesini ‘rahatsız edici’ bir tesadüf olduğuna da dikkat çeken Asselineau, “İsrailli yetkililer bu bilginin Telegram’da yayılmasını önlemek için mümkün olan her şeyi yapmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

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Sputnik Türkiye

fransa, politikacı, telegram, pavel durov, gözaltı, tutuklama, emmanuel macron, demokratlar