https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/fransiz-siyasetci-asselineau-telegram-abdnin-sansurunu-asan-bilgiler-sagliyor-1087332441.html
Fransız siyasetçi Asselineau: Telegram, ABD’nin sansürünü aşan bilgiler sağlıyor
Fransız siyasetçi Asselineau: Telegram, ABD’nin sansürünü aşan bilgiler sağlıyor
Sputnik Türkiye
Telegram kurucusu ve CEO’su Durov’un tutuklanmasını yorumlayan Fransız siyasetçi Asselineau, sosyal mesajlaşma uygulamasının ABD’nin sansürünü aşan bilgiler... 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T17:33+0300
2024-08-27T17:33+0300
2024-08-27T17:33+0300
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Cumhuriyetçi Halk Birliği lideri François Asselineau, Sputnik Afrika’ya demecinde Telegram’ın Ukrayna’daki çatışmayla ilgili Batı’dakinden farklı bir anlatının oluşturulmasını mümkün kıldığını söyledi.Asselineau, “(Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron tek başına mı hareket etti? Kendisinin ABD tarafından değil, içindeki dar bir grup, Demokratlarla yakın bağları olan sözde derin devlet tarafından formüle edilen emirlere itaat ettiği açık” diye konuştu.Tutuklamanın İsrail Adalet Bakanlığı’ndan gizli verilerin sızdırılması ile örtüşmesini ‘rahatsız edici’ bir tesadüf olduğuna da dikkat çeken Asselineau, “İsrailli yetkililer bu bilginin Telegram’da yayılmasını önlemek için mümkün olan her şeyi yapmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.
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fransa, politikacı, telegram, pavel durov, gözaltı, tutuklama, emmanuel macron, demokratlar
fransa, politikacı, telegram, pavel durov, gözaltı, tutuklama, emmanuel macron, demokratlar
Fransız siyasetçi Asselineau: Telegram, ABD’nin sansürünü aşan bilgiler sağlıyor
Telegram kurucusu ve CEO’su Durov’un tutuklanmasını yorumlayan Fransız siyasetçi Asselineau, sosyal mesajlaşma uygulamasının ABD’nin sansürünü aşan bilgiler sağladığına dikkat çekti.
Cumhuriyetçi Halk Birliği lideri François Asselineau, Sputnik Afrika’ya demecinde Telegram’ın Ukrayna’daki çatışmayla ilgili Batı’dakinden farklı bir anlatının oluşturulmasını mümkün kıldığını söyledi.
Asselineau, “(Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron tek başına mı hareket etti? Kendisinin ABD tarafından değil, içindeki dar bir grup, Demokratlarla yakın bağları olan sözde derin devlet tarafından formüle edilen emirlere itaat ettiği açık” diye konuştu.
Tutuklamanın İsrail Adalet Bakanlığı’ndan gizli verilerin sızdırılması ile örtüşmesini ‘rahatsız edici’ bir tesadüf olduğuna da dikkat çeken Asselineau, “İsrailli yetkililer bu bilginin Telegram’da yayılmasını önlemek için mümkün olan her şeyi yapmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.