https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/filipinler-savunma-bakani-teodoro-cin-guneydogu-asyada-uluslararasi-barisin-en-buyuk-bozucusu-1087317812.html
Filipinler Savunma Bakanı Teodoro: 'Çin, Güneydoğu Asya'da uluslararası barışın en büyük bozucusu'
Filipinler Savunma Bakanı Teodoro: 'Çin, Güneydoğu Asya'da uluslararası barışın en büyük bozucusu'
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Pazartesi günü Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen uluslararası bir konferasta konuşan Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro, Çin'in Filipinler'e... 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T12:56+0300
2024-08-27T12:56+0300
2024-08-27T12:56+0300
dünya
filipinler
güney çin denizi
çin
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filipinler savunma bakanlığı
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Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki eylemlerinin 'açıkça yasadışı' olduğunu söyledi.Pazar günü Çin'in, Filipinler gemilerinin Sabina Sığlığı'ndaki bir Sahil Güvenlik gemisine gıda ve diğer malzemeleri götürmesini engellemesinin ardından Pazartesi günü Savunma Bakanı Teodoro, açıklama yaptı. ABD Hint-Pasifik Komutanlığı'nca Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen uluslararası bir askeri konferansta konuşan Savunma Bakanı, BM Güvenlik Konseyi kararının güçlü bir adım olacağını kaydederek Çin'in 'saldırgan eylemlerinin' kınanması ve durdurulması gerektiğini söyledi.Açıklamasında, Çin'in, Güneydoğu Asya'da 'uluslararası barışın en büyük bozucusu' olduğunu söyleyen Teodoro, Güney Çin Denizi'ndeki 'saldırganlığı' nedeniyle Pekin yönetiminin uluslararası çevrelerce daha güçlü kınanması çağrısı yaptı.Çin, 'Filipin gemisinin kasıtlı olarak Çin'in kolluk kuvvetleri botuna çarptığını' söylüyorFilipinler'in Güney Çin Denizi'nde bulunan yetkilileri, Çin gemilerinin, Filipinli balıkçılar için yiyecek, yakıt ve ilaç taşıyan bir Filipin balıkçılık gemisine Sabina Sığlığı yakınlarında su topları kullanmakla ve çarpmakla suçladı. Yetkililer, Manila'nın en büyük sahil güvenlik gemisine gıda ve diğer malzemeleri ulaştırmasını engellediğini iddia etti.Çin Sahil Güvenliği, Filipin gemisinin 'tekrarlanan ciddi uyarıları görmezden geldiğini ve kasıtlı olarak Çin'in kolluk kuvvetleri botuna yaklaşıp çarptığını' ve bunun bir çarpışmaya yol açtığını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/guney-cin-denizinde-gerilim-dinmiyor-cin-ve-filipinlere-ait-gemi-carpisti-1087245933.html
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filipinler, güney çin denizi, çin, çin sahil güvenlik, filipinler savunma bakanlığı
filipinler, güney çin denizi, çin, çin sahil güvenlik, filipinler savunma bakanlığı
Filipinler Savunma Bakanı Teodoro: 'Çin, Güneydoğu Asya'da uluslararası barışın en büyük bozucusu'
Pazartesi günü Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen uluslararası bir konferasta konuşan Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro, Çin'in Filipinler'e karşı uyguladığı 'saldırgan eylemin' kınanması ve durdurulması gerektiğini söyledi. Savunma Bakanı Teodoro, 'Çin, Güneydoğu Asya'da uluslararası barışın en büyük bozucusu' dedi.
Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki eylemlerinin 'açıkça yasadışı' olduğunu söyledi.
Pazar günü Çin'in, Filipinler gemilerinin Sabina Sığlığı'ndaki bir Sahil Güvenlik gemisine gıda ve diğer malzemeleri götürmesini engellemesinin ardından Pazartesi günü Savunma Bakanı Teodoro, açıklama yaptı.
ABD Hint-Pasifik Komutanlığı'nca Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen uluslararası bir askeri konferansta konuşan Savunma Bakanı, BM Güvenlik Konseyi kararının güçlü bir adım olacağını kaydederek Çin'in 'saldırgan eylemlerinin' kınanması ve durdurulması gerektiğini söyledi.
Açıklamasında, Çin'in, Güneydoğu Asya'da 'uluslararası barışın en büyük bozucusu' olduğunu söyleyen Teodoro, Güney Çin Denizi'ndeki 'saldırganlığı' nedeniyle Pekin yönetiminin uluslararası çevrelerce daha güçlü kınanması çağrısı yaptı.
Çin, 'Filipin gemisinin kasıtlı olarak Çin'in kolluk kuvvetleri botuna çarptığını' söylüyor
Filipinler'in Güney Çin Denizi'nde bulunan yetkilileri, Çin gemilerinin, Filipinli balıkçılar için yiyecek, yakıt ve ilaç taşıyan bir Filipin balıkçılık gemisine Sabina Sığlığı yakınlarında su topları kullanmakla ve çarpmakla suçladı. Yetkililer, Manila'nın en büyük sahil güvenlik gemisine gıda ve diğer malzemeleri ulaştırmasını engellediğini iddia etti.
Çin Sahil Güvenliği, Filipin gemisinin 'tekrarlanan ciddi uyarıları görmezden geldiğini ve kasıtlı olarak Çin'in kolluk kuvvetleri botuna yaklaşıp çarptığını' ve bunun bir çarpışmaya yol açtığını söyledi.