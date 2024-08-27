https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/avustralyada-antidepresan-kullanan-baliklar-depresyona-girdi-1087319394.html

Avustralya'da antidepresan kullanan balıklar 'depresyona' girdi

Avustralya'da antidepresan kullanan balıklar 'depresyona' girdi

Sputnik Türkiye

Avustralya'da yapılan bir araştırmada, suların antidepresanlarla kirlenmesinin balıklar üzerinde ne gibi etkilere yol açtığı araştırıldı. Antidepresanların... 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T13:47+0300

2024-08-27T13:47+0300

2024-08-27T13:47+0300

dünya

araştırma

avustralya

antidepresan

kimyasal madde

balık

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Avustralya'da yapılan bir araştırmada akarsu ve nehirlerde tespit edilen antidepresan ilaçlarının balıkların davranışları ve üremelerini 'dramatik' bir şekilde değiştirdiği gözlemlendi.Bilim insanlarının çalışma sonucunda su yollarına karışan antidepresan ilaçlar dünya çapında bir sorun oluşturabilir. Suya karışan antidepresan ilaçlar uzun süreler boyunca düşük seviyelerde olsa suda barınıyor. Beş yıldır yürütülen çalışma sonucunda bu ilaçların su ekosistemini 'derinden' etkilediği görüldü.Bilim insanları beş yıl süren araştırmada yaklaşık dört bin balığı inceledi5 yıl süren araştırmada, 3 bin 600 yabani Lepistes türü balıklar incelendi ve erkek balıkların davranışları, fiziksel durumları ve üreme kabiliyetlerine bakıldı. Sonuç olarak, erkek lepisteslerde vücut kondisyonunda ve üreme verimliliğinde azalma görüldü.İlaca maruz kalmanın sonucunda balıklar doğada yaşanan değişikliklere yanıt verme yeteneğini etkileyen aktivite ve risk alma davranışlarındaki çeşitlilikler azaldı.Her gün binlerce kimyasal maddenin su yollarına karıştığını söyleyen bilim insanları, 'bu durumun sadece balıkların üremesini değil, hayatta kalma mücadelelerini de azalttığını' bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/74luk-depremden-30-gun-once-goruldu-kiyamet-baligi-depremin-habercisi-mi-en-son-nerede-isaret-verdi-1087302407.html

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araştırma, avustralya, antidepresan, kimyasal madde, balık