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adalar deprem, muğla deprem, deprem mi oldu, deprem nerede

Kandilli Rasathanesi, Adalar Denizi'nde Muğla açıklarında saat 13.44'te 3.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Deprem 4,8 km derinlikte gerçekleşti. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)

Adalar Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde deprem

© AA Deprem © AA

Muğla açıklarında saat 13.44'te 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin Adalar Denizi'nde meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı can veya mal kaybına neden olmadı.