https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/adalar-denizinde-33-buyuklugunde-deprem-1087322005.html
Adalar Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde deprem
Adalar Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Muğla açıklarında saat 13.44'te 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin Adalar Denizi'nde meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı can... 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T14:42+0300
2024-08-27T14:42+0300
2024-08-27T14:42+0300
türkiye
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
deniz
adalar
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
sarsıntı
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Kandilli Rasathanesi, Adalar Denizi'nde Muğla açıklarında saat 13.44'te 3.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Deprem 4,8 km derinlikte gerçekleşti. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/74luk-depremden-30-gun-once-goruldu-kiyamet-baligi-depremin-habercisi-mi-en-son-nerede-isaret-verdi-1087302407.html
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adalar deprem, muğla deprem, deprem mi oldu, deprem nerede
Adalar Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde deprem
Muğla açıklarında saat 13.44'te 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin Adalar Denizi'nde meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı can veya mal kaybına neden olmadı.
Kandilli Rasathanesi, Adalar Denizi'nde Muğla açıklarında saat 13.44'te 3.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Deprem 4,8 km derinlikte gerçekleşti. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.