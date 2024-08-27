Çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Nallıhan Kuş Cenneti

Nallıhan Kuş Cenneti, Aladağ Çayı’nın Sarıyar Barajı ile birleştiği noktada yer alıyor.
Nallıhan Kuş Cenneti, Aladağ Çayı’nın Sarıyar Barajı ile birleştiği noktada yer alıyor.
Nallıhan Kuş Cenneti, özellikle yaz aylarında çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor.
Nallıhan Kuş Cenneti, özellikle yaz aylarında çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor.
Yaz aylarını burada geçiren kuşlar, kentin doğal zenginliğini ve çeşitliliğini gözler önüne seriyor.
Yaz aylarını burada geçiren kuşlar, kentin doğal zenginliğini ve çeşitliliğini gözler önüne seriyor.
Nallıhan, kuş gözlemcilerin favori yerlerinden.
Nallıhan, kuş gözlemcilerin favori yerlerinden.
Kuş cennetindeki sazlıklar, söğütlükler ve çevresinde bulunan geniş tarım arazileri, zengin besin varlığı nedeniyle değişik türden kuşların barınmasına imkan sağlıyor.
Kuş cennetindeki sazlıklar, söğütlükler ve çevresinde bulunan geniş tarım arazileri, zengin besin varlığı nedeniyle değişik türden kuşların barınmasına imkan sağlıyor.
Bölgede gözlemlenebilen kuş türleri arasında Gri balıkçıl da yer alıyor.
Bölgede gözlemlenebilen kuş türleri arasında Gri balıkçıl da yer alıyor.
Kuş cenneti, fotoğrafçıların gözdesi haline geldi.
Kuş cenneti, fotoğrafçıların gözdesi haline geldi.