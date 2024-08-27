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EURO 2024'ün Almanya'ya katkısı 7.4 milyar Euro: 'Alman ekonomisini kaldıran önemli bir kaldıraç vazifesi gördü'

EURO 2024'ün Almanya'ya katkısı 7.4 milyar Euro: 'Alman ekonomisini kaldıran önemli bir kaldıraç vazifesi gördü'

Sputnik Türkiye

Gazeteci Ali Çağatay, Seyir Hali'nde EURO 2024'ün ev sahibi Almanya ekonomisine 7,4 milyar Euro'luk ekonomik katkıda bulunduğunu söyledi. Çağatay, "Alman... 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T07:05+0300

2024-08-27T07:05+0300

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seyir hali

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2024 paris olimpiyatları

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EURO 2024'ün Almanya'ya katkısı 7.4 milyar Euro: 'Alman ekonomisini kaldıran önemli bir kaldıraç vazifesi gördü' Sputnik Türkiye EURO 2024'ün Almanya'ya katkısı 7.4 milyar Euro: 'Alman ekonomisini kaldıran önemli bir kaldıraç vazifesi gördü'

UEFA, Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) ev sahibi ülke ekonomisine 7,4 milyar Euro’luk ekonomik katkı oluşturduğunu açıkladı.Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında değerlendirmelerde bulunan gazeteci Ali Çağatay, “Bu doğrudan Almanya hükümetinin cebine giren bir para değil ama Alman ekonomisini kaldıran önemli bir kaldıraç vazifesi gördü” dedi.Bir uluslararası turnuvayı yönetmenin önemine değinen Çağatay, “Hele bir olimpiyat düzenlemenin Türkiye’yi nereye getireceğini, Türkiye’ye kaç sınıf atlatabileceğini söylemiştik” diye konuştu.'Paris'in Olimpiyatlardan kar ettiğini sanmıyoruz'7 milyar 400 milyon Euro’nun Türkiye’nin bir aydaki ihracatının yarısı olduğunu söyleyen Ali Çağatay, şöyle devam etti:

almanya

paris

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