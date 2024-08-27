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Ali Çağatay, her sabah Türkiye ve dünya gündemiyle, radyo mikrofonunun başına geçiyor. Son dakika haberleri, gazete manşetleri, köşe yazıları, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
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EURO 2024'ün Almanya'ya katkısı 7.4 milyar Euro: 'Alman ekonomisini kaldıran önemli bir kaldıraç vazifesi gördü'
EURO 2024'ün Almanya'ya katkısı 7.4 milyar Euro: 'Alman ekonomisini kaldıran önemli bir kaldıraç vazifesi gördü'
Sputnik Türkiye
Gazeteci Ali Çağatay, Seyir Hali'nde EURO 2024'ün ev sahibi Almanya ekonomisine 7,4 milyar Euro'luk ekonomik katkıda bulunduğunu söyledi. Çağatay, "Alman... 27.08.2024, Sputnik Türkiye
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EURO 2024'ün Almanya'ya katkısı 7.4 milyar Euro: 'Alman ekonomisini kaldıran önemli bir kaldıraç vazifesi gördü'
Sputnik Türkiye
EURO 2024'ün Almanya'ya katkısı 7.4 milyar Euro: 'Alman ekonomisini kaldıran önemli bir kaldıraç vazifesi gördü'
UEFA, Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) ev sahibi ülke ekonomisine 7,4 milyar Euro’luk ekonomik katkı oluşturduğunu açıkladı.Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında değerlendirmelerde bulunan gazeteci Ali Çağatay, “Bu doğrudan Almanya hükümetinin cebine giren bir para değil ama Alman ekonomisini kaldıran önemli bir kaldıraç vazifesi gördü” dedi.Bir uluslararası turnuvayı yönetmenin önemine değinen Çağatay, “Hele bir olimpiyat düzenlemenin Türkiye’yi nereye getireceğini, Türkiye’ye kaç sınıf atlatabileceğini söylemiştik” diye konuştu.'Paris'in Olimpiyatlardan kar ettiğini sanmıyoruz'7 milyar 400 milyon Euro’nun Türkiye’nin bir aydaki ihracatının yarısı olduğunu söyleyen Ali Çağatay, şöyle devam etti:
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аудио, radyo, radyo, uefa, euro 2024, almanya, paris, 2024 paris olimpiyatları
аудио, radyo, radyo, uefa, euro 2024, almanya, paris, 2024 paris olimpiyatları

EURO 2024'ün Almanya'ya katkısı 7.4 milyar Euro: 'Alman ekonomisini kaldıran önemli bir kaldıraç vazifesi gördü'

07:05 27.08.2024 (güncellendi: 10:53 27.08.2024)
SEYİR HALİ
EURO 2024'ün Almanya'ya katkısı 7.4 milyar Euro: 'Alman ekonomisini kaldıran önemli bir kaldıraç vazifesi gördü'
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Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
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Gazeteci Ali Çağatay, Seyir Hali'nde EURO 2024'ün ev sahibi Almanya ekonomisine 7,4 milyar Euro'luk ekonomik katkıda bulunduğunu söyledi. Çağatay, "Alman ekonomisini kaldıran önemli bir kaldıraç vazifesi gördü" dedi.
UEFA, Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) ev sahibi ülke ekonomisine 7,4 milyar Euro’luk ekonomik katkı oluşturduğunu açıkladı.
Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında değerlendirmelerde bulunan gazeteci Ali Çağatay, “Bu doğrudan Almanya hükümetinin cebine giren bir para değil ama Alman ekonomisini kaldıran önemli bir kaldıraç vazifesi gördü” dedi.
Bir uluslararası turnuvayı yönetmenin önemine değinen Çağatay, “Hele bir olimpiyat düzenlemenin Türkiye’yi nereye getireceğini, Türkiye’ye kaç sınıf atlatabileceğini söylemiştik” diye konuştu.

'Paris'in Olimpiyatlardan kar ettiğini sanmıyoruz'

7 milyar 400 milyon Euro’nun Türkiye’nin bir aydaki ihracatının yarısı olduğunu söyleyen Ali Çağatay, şöyle devam etti:
“Almanya sadece bu ve benzeri etkinlikler sayesinde bu parayı kazanabiliyor. Paris de aynısını yaptı. Gerçi Olimpiyatlar sayesinde para kazanan ülkeler bir elin parmaklarını geçmez. Paris’in bu Olimpiyatlardan bir miktar para kazandığını biliyoruz, henüz bilanço açıklanmasa da. Kar ettiğini sanmıyoruz.”
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