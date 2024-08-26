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Zaferi planlayan komutanlar: Büyük Taarruz’un kazanılmasını onlar sağladı
Zaferi planlayan komutanlar: Büyük Taarruz’un kazanılmasını onlar sağladı
Sputnik Türkiye
Milli Kurtuluş Savaşı’nı bitiren Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi oldu. Zaferi planlayan komutanlar aylar öncesinden hazırlık yapmaya başladı... 26.08.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
büyük taarruz
kurtuluş savaşı
kurtuluş savaşı
milli mücadele
mustafa kemal atatürk
fevzi çakmak
ismet inönü
süvari
gazi
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Milli Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlandırılması için Başkumandan Mustafa Kemal Atatürk başkanlığından komuta kademesinde yer alan askerler 28 Temmuz 1922'de Akşehir’de toplanarak taarruz planın son şeklini verdiler. O toplantıda verilen kararlar sonrasında hazırlıklar başladı ve zafere giden süreçte komuta kademesi büyük özveri ve özen ile çalıştı.Futbol maçı ile gizlenen toplantıBüyük Taarruz ve onu izleyecek Başkomutan Muharebesi planı 28/29 Temmuz 1922’de Başkomutan, Genelkurmay Başkanı, cephe komutanı, ordu komutanları ve bazı kolordu komutanlarının da katılımı ile yapılan toplantıda tartışıldı. Bu toplantı, Batı Cephesi Karargâhı’nın bulunduğu Akşehir’de 28 Temmuz 1922 öğleden sonra bir futbol maçı seyretmek üzere tertiplediği şeklinde belirtilerek Yunan istihbarat elemanlarının faaliyetlerine karşı gizlilik ve aldatma sağlandı.Mustafa Kemal Atatürk Nutuk’ta o toplantıyı şu sözler ile anlattı:Zaferi planlayan komutanlarBüyük Taarruz’un baş mimarı Mustafa Kemal Atatürk’tü. Atatürk taarruz hazırlıklarının başından sonuna kadar her aşamasında işin başında yer aldı. Atatürk mücadelenin başlaması ile birlikte cephe hattının en yakın noktalarında orduyu sevk ve idare etti. Türk Ordusu taarruz için stratejik yığınak yapmaya başlamadan önce, yani Ağustos 1922 başlarında Batı Cephesindeki birlikler; Kocaeli Grubu, birinci ve ikinci ordular ile süvari kolordusundan meydana geliyordu. 18 piyade, 5 süvari tümenine sahipti.Genelkurmay Başkanı Fevzi ÇakmakPlanın hazırlıklarında Mustafa Kemal Paşa’nın yanı sıra dönemin Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak da önemli rol oynadı. Türkiye’nin kuruluşuna giden yolda Mustafa Kemal Paşa ile birlikte büyük mücadele veren Mareşal Çakmak daha sonra yaptığı açıklamalarda “O zafer benim, şunun, bunun değil, bizimdir” ifadelerini kullanmıştı. Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak, sürekli olarak Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’ya bilgi akışı sağlayarak, planlamanın hayata geçmesinde büyük emek harcamıştır.Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönüMilli Mücadele Savaşı boyunca Batı Cephesi Komutanı olarak görev yapan İsmet İnönü ordu birliklerinin başında savaşı yönetti. İnönü 26 Ağustos 1922 sabahı verdiği bir emirle taarruz harekâtını başlattı. Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa 4 Eylül 1922 tarihinde verdiği günlük emirde hedefin İzmir'in tahrip edilmeden ele geçirilmesi ile düşmanın İzmir limanına yığılmış olan ulaştırma ve savaş gemilerinin de ele geçirilmesi olarak açıkladı. 8 Eylül’de İsmet Paşa İzmir'in bir an önce ele geçirilmesi için Birinci Orduya Süvari Kolordusunu hemen harekete geçirmesini ve İzmir’in kayıtsız şartsız teslim alınmasını bildirdi.Birinci Ordu Komutanı Nurettin SakallıBüyük Taarruz'un kazanılmasında Batı Cephesi emrindeki birinci ve ikinci ordular büyük görev üstlendi. Bu harekat sırasından birinci Ordu’ya Nurettin Sakallı, İkinci orduya ise Yakup Şevki Subaşı komutanlık etti. 26 Ağustos’ta başlayan mücadele neticesinde 29 Ağustos 1922 günü Yunan birlikleri dağıldı. Bu sırada 1. Ordu birlikleri taarruzlarına baskın hâlinde devam etti. 1 ordu düşman askerlerini izmir’e kadar takip etti.İkinci Ordu Komutanı Yakup Şevki SubaşıSakarya galibiyeti sonrasında Malta sürgününden dönen Yakup Şevket Paşa Kıdem ve yaş olarak daha büyük olmasına rağmen İsmet İnönü komutasındaki İkinci ordu komutanlığını üstlenmiştir. Büyük Taarruz sırasında İkinci Ordu, Yunan Kuvvetlerini oyalayarak Birinci Ordunun baskında başarılı olmasını sağladı.Yunanlara büyük darbe vuran süvarilerSavaşta Yunan kuvvetlerine en büyük darbeyi vuran Türk Süvarileri oldu, 5'nci Süvari Kolordusu Fahrettin Paşa (Altay) komutasında üç süvari tümeni ile Afyon güneydoğusunda cephe ihtiyatında bulunuyordu. Fahrettin Paşa komutasındaki 5’inci Süvari Kolordusu, Çiğiltepe ile Toklu sivrisi arasında düşmanın geçilmez diye boş bıraktığı dar geçitlerden insanüstü gayretlerle hayvanları, silah ve gereçleri geçirerek Ahır dağlarını aştı ve Sincanlı-Kırka hattına ulaştı. Düşmanın geri bölgesindeki ulaştırma hatlarına, daha sonrada 1’nci Ordu ile koordineli olarak düşmana taarruz etti. Bir süvari bölüğü Küçük köydeki Yunan demiryolu muhafızlarını etkisiz hale getirdi ve demiryolunu tahrip etti. Mevcut olan ve Uşak ve İzmir’e giden telgraf hatlarını keserek Yunanlıların muhabere irtibatını kesti. Bu suretle muharebe meydanından uzakta İzmir’de bulunan Yunan Başkomutanı Hacianestis’in cephe ile irtibatı kesildi.Verdiği sözü tutamadığı için intihar eden komutan: Reşat Çiğiltepe57. Tümen Komutanı olan Albay Reşat Çiğiltepe Mustafa Kemal Atatürk'e Çiğlitepe’yi yarım saat içerisinde alacağı diyerek sözün verdi. Aradan geçen süre içerisinde tepeyi alamayan Çiğiltepe intihar ederek öldü. Reşat Çiğiltepe’nin ölümünden 45 dakika sonrasında Türk birlikleri tepeyi ele geçirdi.İsimleri unutulan kahramanlarTürk Ordusu Milli Kurtuluş savaşını zafere ulaştıracak olan Büyük Taarruz boyunca 26 Ağustos, 9 Eylül İzmir'in kurtuluşuna kadar geçen sürede 2 bin 318 askerini kaybetti. 9 bin 360 asker ise yaralandı. Komuta kademesinden en alt kademede olan erine kadar bu zaferin kazanılmasında büyük mücadeleler verdiler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230830/tarihci-perincek-30-agustos-turkiye-ile-rusyanin-emperyalizme-karsi-ortak-zaferidir-1075035906.html
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büyük taarruz, büyük taarruzda kaç asker öldü, büyük taarruzun tarihi, büyük taarruz zaferi, büyük taarruz atatürk, büyük taarruzun komutanları, büyük taarruzun kaçıncı yıl dönümü, fevzi çakmak, istet inönü, nurettin sakallı, yakup şevki subaşı, fahrettin altay, 30 ağustos zafer bayramı, başkomutanlık meydan muharebesi, reşat çiğiltepe, 26 ağustos büyük taarruz görselleri, büyük taarruz kaçıncı yılı, büyük taarruz yıldönümü, nazım hikmet büyük taarruz şiiri
büyük taarruz, büyük taarruzda kaç asker öldü, büyük taarruzun tarihi, büyük taarruz zaferi, büyük taarruz atatürk, büyük taarruzun komutanları, büyük taarruzun kaçıncı yıl dönümü, fevzi çakmak, istet inönü, nurettin sakallı, yakup şevki subaşı, fahrettin altay, 30 ağustos zafer bayramı, başkomutanlık meydan muharebesi, reşat çiğiltepe, 26 ağustos büyük taarruz görselleri, büyük taarruz kaçıncı yılı, büyük taarruz yıldönümü, nazım hikmet büyük taarruz şiiri

Zaferi planlayan komutanlar: Büyük Taarruz’un kazanılmasını onlar sağladı

15:14 26.08.2024
© AAbüyük taarruz
büyük taarruz - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2024
© AA
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Özel
Milli Kurtuluş Savaşı’nı bitiren Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi oldu. Zaferi planlayan komutanlar aylar öncesinden hazırlık yapmaya başladı. Komuta kademesinde yer alan isimlerin aldığı kararlar ve attığı adımlar sayesinde zafer elde edildi.
Milli Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlandırılması için Başkumandan Mustafa Kemal Atatürk başkanlığından komuta kademesinde yer alan askerler 28 Temmuz 1922'de Akşehir’de toplanarak taarruz planın son şeklini verdiler. O toplantıda verilen kararlar sonrasında hazırlıklar başladı ve zafere giden süreçte komuta kademesi büyük özveri ve özen ile çalıştı.

Futbol maçı ile gizlenen toplantı

Büyük Taarruz ve onu izleyecek Başkomutan Muharebesi planı 28/29 Temmuz 1922’de Başkomutan, Genelkurmay Başkanı, cephe komutanı, ordu komutanları ve bazı kolordu komutanlarının da katılımı ile yapılan toplantıda tartışıldı. Bu toplantı, Batı Cephesi Karargâhı’nın bulunduğu Akşehir’de 28 Temmuz 1922 öğleden sonra bir futbol maçı seyretmek üzere tertiplediği şeklinde belirtilerek Yunan istihbarat elemanlarının faaliyetlerine karşı gizlilik ve aldatma sağlandı.
Mustafa Kemal Atatürk Nutuk’ta o toplantıyı şu sözler ile anlattı:
“28 Temmuz 1922 günü öğleden sonra icra ettirilen bir futbol müsabakasım seyretmek vesilesiyle ordu kumandanları ve bazı kolordu kumandanları Akşehir'e davet edildi. 28/29 Temmuz gecesi kumandanlarla genel bir tarzda taarruz hakkında fikir alışverişinde bulundum. 30 Temmuz 1922 günü Erkamharbiyei Umumiye Reisi ve Batı Cephesi Kumandam'yla tekrar görüşerek taarruzun tarz ve teferruatım tespit ettik”

Zaferi planlayan komutanlar

Büyük Taarruz’un baş mimarı Mustafa Kemal Atatürk’tü. Atatürk taarruz hazırlıklarının başından sonuna kadar her aşamasında işin başında yer aldı. Atatürk mücadelenin başlaması ile birlikte cephe hattının en yakın noktalarında orduyu sevk ve idare etti. Türk Ordusu taarruz için stratejik yığınak yapmaya başlamadan önce, yani Ağustos 1922 başlarında Batı Cephesindeki birlikler; Kocaeli Grubu, birinci ve ikinci ordular ile süvari kolordusundan meydana geliyordu. 18 piyade, 5 süvari tümenine sahipti.

Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak

Planın hazırlıklarında Mustafa Kemal Paşa’nın yanı sıra dönemin Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak da önemli rol oynadı. Türkiye’nin kuruluşuna giden yolda Mustafa Kemal Paşa ile birlikte büyük mücadele veren Mareşal Çakmak daha sonra yaptığı açıklamalarda “O zafer benim, şunun, bunun değil, bizimdir” ifadelerini kullanmıştı. Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak, sürekli olarak Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’ya bilgi akışı sağlayarak, planlamanın hayata geçmesinde büyük emek harcamıştır.

Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü

Milli Mücadele Savaşı boyunca Batı Cephesi Komutanı olarak görev yapan İsmet İnönü ordu birliklerinin başında savaşı yönetti. İnönü 26 Ağustos 1922 sabahı verdiği bir emirle taarruz harekâtını başlattı. Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa 4 Eylül 1922 tarihinde verdiği günlük emirde hedefin İzmir'in tahrip edilmeden ele geçirilmesi ile düşmanın İzmir limanına yığılmış olan ulaştırma ve savaş gemilerinin de ele geçirilmesi olarak açıkladı. 8 Eylül’de İsmet Paşa İzmir'in bir an önce ele geçirilmesi için Birinci Orduya Süvari Kolordusunu hemen harekete geçirmesini ve İzmir’in kayıtsız şartsız teslim alınmasını bildirdi.

Birinci Ordu Komutanı Nurettin Sakallı

Büyük Taarruz'un kazanılmasında Batı Cephesi emrindeki birinci ve ikinci ordular büyük görev üstlendi. Bu harekat sırasından birinci Ordu’ya Nurettin Sakallı, İkinci orduya ise Yakup Şevki Subaşı komutanlık etti. 26 Ağustos’ta başlayan mücadele neticesinde 29 Ağustos 1922 günü Yunan birlikleri dağıldı. Bu sırada 1. Ordu birlikleri taarruzlarına baskın hâlinde devam etti. 1 ordu düşman askerlerini izmir’e kadar takip etti.

İkinci Ordu Komutanı Yakup Şevki Subaşı

Sakarya galibiyeti sonrasında Malta sürgününden dönen Yakup Şevket Paşa Kıdem ve yaş olarak daha büyük olmasına rağmen İsmet İnönü komutasındaki İkinci ordu komutanlığını üstlenmiştir. Büyük Taarruz sırasında İkinci Ordu, Yunan Kuvvetlerini oyalayarak Birinci Ordunun baskında başarılı olmasını sağladı.

Yunanlara büyük darbe vuran süvariler

Savaşta Yunan kuvvetlerine en büyük darbeyi vuran Türk Süvarileri oldu, 5'nci Süvari Kolordusu Fahrettin Paşa (Altay) komutasında üç süvari tümeni ile Afyon güneydoğusunda cephe ihtiyatında bulunuyordu. Fahrettin Paşa komutasındaki 5’inci Süvari Kolordusu, Çiğiltepe ile Toklu sivrisi arasında düşmanın geçilmez diye boş bıraktığı dar geçitlerden insanüstü gayretlerle hayvanları, silah ve gereçleri geçirerek Ahır dağlarını aştı ve Sincanlı-Kırka hattına ulaştı. Düşmanın geri bölgesindeki ulaştırma hatlarına, daha sonrada 1’nci Ordu ile koordineli olarak düşmana taarruz etti. Bir süvari bölüğü Küçük köydeki Yunan demiryolu muhafızlarını etkisiz hale getirdi ve demiryolunu tahrip etti. Mevcut olan ve Uşak ve İzmir’e giden telgraf hatlarını keserek Yunanlıların muhabere irtibatını kesti. Bu suretle muharebe meydanından uzakta İzmir’de bulunan Yunan Başkomutanı Hacianestis’in cephe ile irtibatı kesildi.

Verdiği sözü tutamadığı için intihar eden komutan: Reşat Çiğiltepe

57. Tümen Komutanı olan Albay Reşat Çiğiltepe Mustafa Kemal Atatürk'e Çiğlitepe’yi yarım saat içerisinde alacağı diyerek sözün verdi. Aradan geçen süre içerisinde tepeyi alamayan Çiğiltepe intihar ederek öldü. Reşat Çiğiltepe’nin ölümünden 45 dakika sonrasında Türk birlikleri tepeyi ele geçirdi.

İsimleri unutulan kahramanlar

Türk Ordusu Milli Kurtuluş savaşını zafere ulaştıracak olan Büyük Taarruz boyunca 26 Ağustos, 9 Eylül İzmir'in kurtuluşuna kadar geçen sürede 2 bin 318 askerini kaybetti. 9 bin 360 asker ise yaralandı. Komuta kademesinden en alt kademede olan erine kadar bu zaferin kazanılmasında büyük mücadeleler verdiler.
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