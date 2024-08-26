https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/turkiyede-yakalanip-iade-edilmisti-rusyadan-serebryakov-hakkinda-yeni-karar-1087285063.html
Türkiye'de yakalanıp iade edilmişti: Rusya'dan Serebryakov hakkında yeni karar
Türkiye'de yakalanıp iade edilmişti: Rusya'dan Serebryakov hakkında yeni karar
Sputnik Türkiye
Başkent Moskova'da üst düzey askeri yetkilinin aracına bombalı saldırı düzenleyen Rus terörist Yevgeniy Serebryakov hakkında Rus makamları tarafından yeni bir... 26.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-26T17:18+0300
2024-08-26T17:18+0300
2024-08-26T17:18+0300
dünya
rusya
türkiye
iade
iade
yevgeniy serebryakov
bodrum
rosfinmonitoring (rusya federal mali izleme servisi)
rosfinmonitoring
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Rusya Devlet Mali İzleme Servisi (Rosfinmonitoring), Yevgeniy Serebryakov'u terörist ve aşırılık yanlıları listesine dahil ettiğini duyurdu.Rosfinmonitoring'in veri tabanında yer alan bilgide, Bodrum'da yakalandıktan sonra Rusya'ya iade edilen Serebryakov'un terörist ve aşırılık yanlıları listesine dahil edildiği görüldü.Serebryakov, cinayete teşebbüs ve yasadışı patlayıcı bulundurma suçlarından yargılanıyor.Ne olmuştu?Geçen hafta 24 Temmuz'da sabah saatlerinde Moskova'nın kuzeyinde bir araca bombalı saldırı düzenlenmişti.Patlamanın, evli çiftin park halindeki Toyota Land Cruiser araçlarına binmesi ile meydana geldiği bildirilmişti. İlk belirlemelere sürücü koltuğunun altına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu sürücü koltuğundaki üst düzey askeri yetkilinin ayaklarının koptuğu, sürücü koltuğunun yanındaki eşinin ise şarapnel parçası isabet etmesi sebebiyle yaralandığı açıklanmıştı. Görgü tanıkları ilk yardımda bulunduğu belirtilirken daha sonra yaralılar hastaneye kaldırılmıştı.Yan yana duran beş aracın da hasar gördüğü saldırı hakkında konuşan Rusya İçişleri Bakanlığı, patlamaya aracın altında bulunan patlayıcı cihazın infilak etmesinin neden olduğunu ve bombanın sürücü koltuğunun altına yerleştirdiğini açıklamıştı.Rusya Soruşturma Komitesi tarafından cinayete teşebbüs ve yasadışı ateşli silah ve mühimmat edinme maddeleri uyarınca bir ceza davası açılırken, dava özellikle önemli vakaların soruşturulduğu Devlet Soruşturma Komitesi'ne aktarılmıştı.Şüphelinin kimliği tespit edilirken, suç mahalline taksi ile geldiği ifade edilmişti.Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastırkin, soruşturma hakkında bir rapor sunulması talimatını verirken, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, “Şu an Türkiye'de. Türk tarafıyla birlikte çalışıyoruz” diye konuşmuştu.Bombalı saldırının şüphelisi Türkiye'de gözaltına alınırken, saldırıyı gerçekleştiği yerde patlayıcı arama çalışmaları tamamlanmıştı.Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Kremlin'in olayda Ukrayna izi görüp görmediği sorusuna verdiği yanıtta, Kremlin'in Moskova'daki bombalı araç saldırısının nedenleri hakkında konuşmak için erken olduğunu, soruşturma ekibinin çalışmalarının sonuçlarını beklemek gerektiğini düşündüğünü söylemişti.Peskov açıklamasında, “Soruşturma devam ediyor, soruşturma ekibine çalışması için zaman verelim” cümlelerini kaydetmişti.Serebryakov, Türkiye'deki sorgusunun ardından Rus makamlarına iade edilerek dün sabah saatlerinde Moskova'ya ulaşmıştı.
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rusya, türkiye, iade, iade, yevgeniy serebryakov, bodrum, rosfinmonitoring (rusya federal mali izleme servisi), rosfinmonitoring
rusya, türkiye, iade, iade, yevgeniy serebryakov, bodrum, rosfinmonitoring (rusya federal mali izleme servisi), rosfinmonitoring
Türkiye'de yakalanıp iade edilmişti: Rusya'dan Serebryakov hakkında yeni karar
Başkent Moskova'da üst düzey askeri yetkilinin aracına bombalı saldırı düzenleyen Rus terörist Yevgeniy Serebryakov hakkında Rus makamları tarafından yeni bir karar alındı.
Rusya Devlet Mali İzleme Servisi (Rosfinmonitoring), Yevgeniy Serebryakov'u terörist ve aşırılık yanlıları listesine dahil ettiğini duyurdu.
Rosfinmonitoring'in veri tabanında yer alan bilgide, Bodrum'da yakalandıktan sonra Rusya'ya iade edilen Serebryakov'un terörist ve aşırılık yanlıları listesine dahil edildiği görüldü.
Serebryakov, cinayete teşebbüs ve yasadışı patlayıcı bulundurma suçlarından yargılanıyor.
Geçen hafta 24 Temmuz'da sabah saatlerinde Moskova'nın kuzeyinde bir araca bombalı saldırı düzenlenmişti.
Patlamanın, evli çiftin park halindeki Toyota Land Cruiser araçlarına binmesi ile meydana geldiği bildirilmişti. İlk belirlemelere sürücü koltuğunun altına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu sürücü koltuğundaki üst düzey askeri yetkilinin ayaklarının koptuğu, sürücü koltuğunun yanındaki eşinin ise şarapnel parçası isabet etmesi sebebiyle yaralandığı açıklanmıştı. Görgü tanıkları ilk yardımda bulunduğu belirtilirken daha sonra yaralılar hastaneye kaldırılmıştı.
Yan yana duran beş aracın da hasar gördüğü saldırı hakkında konuşan Rusya İçişleri Bakanlığı, patlamaya aracın altında bulunan patlayıcı cihazın infilak etmesinin neden olduğunu ve bombanın sürücü koltuğunun altına yerleştirdiğini açıklamıştı.
Rusya Soruşturma Komitesi tarafından cinayete teşebbüs ve yasadışı ateşli silah ve mühimmat edinme maddeleri uyarınca bir ceza davası açılırken, dava özellikle önemli vakaların soruşturulduğu Devlet Soruşturma Komitesi'ne aktarılmıştı.
Şüphelinin kimliği tespit edilirken, suç mahalline taksi ile geldiği ifade edilmişti.
Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastırkin, soruşturma hakkında bir rapor sunulması talimatını verirken, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, “Şu an Türkiye'de. Türk tarafıyla birlikte çalışıyoruz” diye konuşmuştu.
Bombalı saldırının şüphelisi Türkiye'de gözaltına alınırken, saldırıyı gerçekleştiği yerde patlayıcı arama çalışmaları tamamlanmıştı.
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Kremlin'in olayda Ukrayna izi görüp görmediği sorusuna verdiği yanıtta, Kremlin'in Moskova'daki bombalı araç saldırısının nedenleri hakkında konuşmak için erken olduğunu, soruşturma ekibinin çalışmalarının sonuçlarını beklemek gerektiğini düşündüğünü söylemişti.
Peskov açıklamasında, “Soruşturma devam ediyor, soruşturma ekibine çalışması için zaman verelim” cümlelerini kaydetmişti.
Serebryakov, Türkiye'deki sorgusunun ardından Rus makamlarına iade edilerek dün sabah saatlerinde Moskova'ya ulaşmıştı.