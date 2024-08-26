https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/sakaryada-bir-eve-hortumla-10-gun-boyunca-su-dolduruldu-1087267536.html

Sakarya'da bir eve hortumla 10 gün boyunca su dolduruldu

Sakarya'da bir eve hortumla 10 gün boyunca su dolduruldu

Sputnik Türkiye

Sakarya, Kaynarca ilçesinde meydana gelen olayda, bir eve bahçe hortumu sokup evin içini 10 gün boyunca suyla doldurdular. Kimliği belirlenemeyen kişiler... 26.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-26T12:19+0300

2024-08-26T12:19+0300

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türkiye

sakarya

kaynarca

ev sahibi

su

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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bir eve kimliği belirsiz kişiler tarafından sokulan bahçe hortumu, 10 gün açık bırakıldı.İmamlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda kimliği belirsiz kişi ya da kişiler bir köy evinin elektrik borularına hortum sokup içeriye su doldurdu. Ev sahibinin Trabzon'da olması nedeniyle boş olan evde yaklaşık 10 gün boyunca çeşmenin açık kalmasıyla dolan sular, evdeki eşyaların büyük bir bölümünü kullanılmaz hale getirdi. Yaşanan durumu, ev sahibinin akrabası fark etti.Durumu fark eden akraba kendi çabalarıyla evi temizlemeye çalıştı ve ev sahibine haber verdi. Evin içi yaklaşık 10 santimetre su dolu ve çamur haline gelmiş olduğu belirtildi.Kişi veya kişilerin evin önündeki çeşmeyi açıp hortumu elektrik borusuna sokup su verdiği anlaşılırken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

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sakarya, kaynarca, ev sahibi , su