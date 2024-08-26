https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/izmirde-30-buyuklugunde-deprem-1087295758.html
İzmir'de 3.0 büyüklüğünde deprem
İzmir'de 3.0 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
İzmir Torbalı'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre sarsıntı 6.8 kilometre derinliğinde yeryüzüne yakın olarak... 26.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-26T21:31+0300
2024-08-26T21:31+0300
2024-08-26T21:31+0300
türkiye
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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İzmir'in Torbalı ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin Menderes'te olduğunu duyurdu.AFAD deprem Menderes ilçesindeAFAD'a göre ise sarsıntının merkez üssü Menderes olarak açıklandı. Derinliği ise 7 kilometre olarak kayıtlara geçti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/kahramanmarasta-4-buyuklugunde-deprem-1087190584.html
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izmir deprem, menderes deprem, torbalı deprem
izmir deprem, menderes deprem, torbalı deprem
İzmir'de 3.0 büyüklüğünde deprem
İzmir Torbalı'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre sarsıntı 6.8 kilometre derinliğinde yeryüzüne yakın olarak gerçekleşti. AFAD depremin merkez üssünü Menderes olarak açıkladı.
İzmir'in Torbalı ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin Menderes'te olduğunu duyurdu.
AFAD deprem Menderes ilçesinde
AFAD'a göre ise sarsıntının merkez üssü Menderes olarak açıklandı. Derinliği ise 7 kilometre olarak kayıtlara geçti.