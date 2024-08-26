https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/izmirde-30-buyuklugunde-deprem-1087295758.html

İzmir'de 3.0 büyüklüğünde deprem

İzmir'de 3.0 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

İzmir Torbalı'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre sarsıntı 6.8 kilometre derinliğinde yeryüzüne yakın olarak... 26.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-26T21:31+0300

2024-08-26T21:31+0300

2024-08-26T21:31+0300

türkiye

deprem

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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İzmir'in Torbalı ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin Menderes'te olduğunu duyurdu.AFAD deprem Menderes ilçesindeAFAD'a göre ise sarsıntının merkez üssü Menderes olarak açıklandı. Derinliği ise 7 kilometre olarak kayıtlara geçti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/kahramanmarasta-4-buyuklugunde-deprem-1087190584.html

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izmir deprem, menderes deprem, torbalı deprem