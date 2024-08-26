https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/ahlat-cumhurbaskanligi-kulliyesi-onune-1-milyon-200-bin-dolarlik-tekne-baglandi-iddiasina-aciklama--1087293462.html

'Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne 1 milyon 200 bin dolarlık tekne bağlandı' iddiasına açıklama

'Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne 1 milyon 200 bin dolarlık tekne bağlandı' iddiasına açıklama

Sputnik Türkiye

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne 1 milyon 200 bin dolarlık tekne bağlandı" iddiasına yönelik açıklama yaptı... 26.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-26T19:20+0300

2024-08-26T19:20+0300

2024-08-26T19:20+0300

türkiye

külliye

tekne

ahlat

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne 1 milyon 200 bin dolarlık tekne bağlandı' iddiasının gerçeği yansıtmadığına dair açıklama yaptı.Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iddia edildiği gibi bir teknenin bulunmadığı aktarılan açıklamada şunlar ifade edildi:

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