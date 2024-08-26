https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/ahlat-cumhurbaskanligi-kulliyesi-onune-1-milyon-200-bin-dolarlik-tekne-baglandi-iddiasina-aciklama--1087293462.html
'Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne 1 milyon 200 bin dolarlık tekne bağlandı' iddiasına açıklama
'Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne 1 milyon 200 bin dolarlık tekne bağlandı' iddiasına açıklama
Sputnik Türkiye
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne 1 milyon 200 bin dolarlık tekne bağlandı" iddiasına yönelik açıklama yaptı... 26.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-26T19:20+0300
2024-08-26T19:20+0300
2024-08-26T19:20+0300
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külliye
tekne
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne 1 milyon 200 bin dolarlık tekne bağlandı' iddiasının gerçeği yansıtmadığına dair açıklama yaptı.Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iddia edildiği gibi bir teknenin bulunmadığı aktarılan açıklamada şunlar ifade edildi:
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'Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne 1 milyon 200 bin dolarlık tekne bağlandı' iddiasına açıklama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne 1 milyon 200 bin dolarlık tekne bağlandı" iddiasına yönelik açıklama yaptı. Açıklamada bahse konu görüntünün bir firmanın külliyede uygulayacağı proje için internet sitesinde kullandığı, dijital ortamda hazırlanan bir görüntüden alındığı ifade edildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne 1 milyon 200 bin dolarlık tekne bağlandı' iddiasının gerçeği yansıtmadığına dair açıklama yaptı.
Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iddia edildiği gibi bir teknenin bulunmadığı aktarılan açıklamada şunlar ifade edildi:
"Bahse konu görüntü, bir firmanın Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde uygulayacağı proje için internet sitesinde kullandığı, dijital ortamda hazırlanan bir görüntüden alınmıştır. Dijital ortamda hazırlanan görüntülerde yer alan bir teknenin, 'gerçekten orada olduğuna yönelik' kasıtlı bir manipülasyon kampanyası yürütülmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik bu tür kampanyalara itibar etmeyiniz."