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ABD'de dayanıklı mal siparişlerinde Temmuz'da yüzde 9.9 artış görüldü
ABD'de dayanıklı mal siparişlerinde Temmuz'da yüzde 9.9 artış görüldü
Sputnik Türkiye
ABD dayanıklı mallara yönelik sipariş tutarı, ekonomistlerin yüzde 4'lük artış beklentisini aşarak, Temmuz ayında yüzde 9.9 artışla 289.6 milyar dolara ulaştı. 26.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-26T17:07+0300
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2024-08-26T17:07+0300
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ABD Ticaret Bakanlığı, Temmuz ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı.Dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı, Haziran ayındaki revize edilmiş yüzde 6.9'luk düşüşün ardından, Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 9.9 artışla 289.6 milyar dolara ulaştı.Ekonomistler yüzde 4'lük bir artış beklerken veriler beklentileri önemli ölçüde aştı. Ulaşım hariç siparişler bu dönemde yüzde 0.2 düşerken, savunma hariç siparişlerde yüzde 10.4 yükseliş oldu.Kullanım ömrü en az 3 yıl olan ürünleri içeren dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.
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abd, abd ticaret bakanlığı, abd ticaret odası, ekonomi, dolar
abd, abd ticaret bakanlığı, abd ticaret odası, ekonomi, dolar
ABD'de dayanıklı mal siparişlerinde Temmuz'da yüzde 9.9 artış görüldü
ABD dayanıklı mallara yönelik sipariş tutarı, ekonomistlerin yüzde 4'lük artış beklentisini aşarak, Temmuz ayında yüzde 9.9 artışla 289.6 milyar dolara ulaştı.
ABD Ticaret Bakanlığı, Temmuz ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı.
Dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı, Haziran ayındaki revize edilmiş yüzde 6.9'luk düşüşün ardından, Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 9.9 artışla 289.6 milyar dolara ulaştı.
Ekonomistler yüzde 4'lük bir artış beklerken veriler beklentileri önemli ölçüde aştı. Ulaşım hariç siparişler bu dönemde yüzde 0.2 düşerken, savunma hariç siparişlerde yüzde 10.4 yükseliş oldu.
Kullanım ömrü en az 3 yıl olan ürünleri içeren dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.