82. il neresi olacak: 24 ilçe il olmak için yarışıyor

Alanya il olacak mı?
359 bin 891 nüfusa sahip olan ilçe Antalya'nın en büyük ilçelerinin başında geliyor.
Alanya il olacak mı?
359 bin 891 nüfusa sahip olan ilçe Antalya'nın en büyük ilçelerinin başında geliyor.
Bandırma 82. il olacak mı?
Nüfus 166 bin 836
Bandırma 82. il olacak mı?
Nüfus 166 bin 836
Cizre ilçesi Şırnak'tan ayrılıyor mu?
Nüfus 161 bin 135
Cizre ilçesi Şırnak'tan ayrılıyor mu?
Nüfus 161 bin 135
Çorlu il olacak mı?
Nüfus 294 bin
Çorlu il olacak mı?
Nüfus 294 bin
Fethiye il olacak mı?
Nüfus 166 bin 836
Fethiye il olacak mı?
Nüfus 166 bin 836
Elbistan il olacak mı?
Nüfus 127 bin 755
Elbistan il olacak mı?
Nüfus 127 bin 755
Erciş il olacak mı?
Nüfus 171 bin
Erciş il olacak mı?
Nüfus 171 bin
Konya Ereğli il olacak mı?
Nüfus 153 bin 849
Konya Ereğli il olacak mı?
Nüfus 153 bin 849
Ergani il olacak mı?
Nüfus 136.099
Ergani il olacak mı?
Nüfus 136.099
Edremit il olacak mı?
Nüfus 171 bin 700
Edremit il olacak mı?
Nüfus 171 bin 700
İnegöl il olacak mı?
Nüfus 299 bin 203
İnegöl il olacak mı?
Nüfus 299 bin 203
İskenderun il olacak mı?
Nüfus 227 bin 498
İskenderun il olacak mı?
Nüfus 227 bin 498
Kahta il olacak mı?
Nüfus 132 bin 303
Kahta il olacak mı?
Nüfus 132 bin 303
Kozan il olacak mı?
Nüfus 132 bin 642
Kozan il olacak mı?
Nüfus 132 bin 642
Lüleburgaz il olacak mı?
Nüfus 155 bin 670
Lüleburgaz il olacak mı?
Nüfus 155 bin 670
Manavgat il olacak mı?
Nüfus 258 bin 367
Manavgat il olacak mı?
Nüfus 258 bin 367
Midyat il olacak mı?
Nüfus 122 bin 308
Midyat il olacak mı?
Nüfus 122 bin 308
Nazilli il olacak mı?
Nüfus 162 bin
Nazilli il olacak mı?
Nüfus 162 bin
Polatlı il olacak mı?
Nüfus 128 bin 895
Polatlı il olacak mı?
Nüfus 128 bin 895
Siverek il olacak mı?
Nüfus 271 bin 832
Siverek il olacak mı?
Nüfus 271 bin 832
Tarsus il olacak mı?
Nüfus 353 bin 469
Tarsus il olacak mı?
Nüfus 353 bin 469
Ünye il olacak mı?
Nüfus 132 bin 915
Ünye il olacak mı?
Nüfus 132 bin 915
Yüksekova il olacak mı?
Nüfus 121 bin 969
Yüksekova il olacak mı?
Nüfus 121 bin 969
Zonguldak Ereğli il olacak mı?
Nüfus 121 bin 218
Zonguldak Ereğli il olacak mı?
Nüfus 121 bin 218