82. il neresi olacak: 24 ilçe il olmak için yarışıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen ilçelerin il olma şartları açıklanmıştı. Bu şartlar ise 100 binden fazla nüfus ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olmasıydı. Peki, Türkiye'de il olabilecek ilçeler hangisi?