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82. il neresi olacak: 24 ilçe il olmak için yarışıyor
82. il neresi olacak: 24 ilçe il olmak için yarışıyor
Sputnik Türkiye
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen ilçelerin il olma şartları açıklanmıştı. Bu şartlar ise 100 binden fazla nüfus ve il merkezine de en az... 26.08.2024, Sputnik Türkiye
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82.il neresi, il olacak ilçeler, türkiye illeri, 81 il sayan adam,
82.il neresi, il olacak ilçeler, türkiye illeri, 81 il sayan adam,

82. il neresi olacak: 24 ilçe il olmak için yarışıyor

18:35 26.08.2024 (güncellendi: 19:28 26.08.2024)
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen ilçelerin il olma şartları açıklanmıştı. Bu şartlar ise 100 binden fazla nüfus ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olmasıydı. Peki, Türkiye'de il olabilecek ilçeler hangisi?
© AA

Alanya il olacak mı?

359 bin 891 nüfusa sahip olan ilçe Antalya'nın en büyük ilçelerinin başında geliyor.

Alanya il olacak mı?359 bin 891 nüfusa sahip olan ilçe Antalya&#x27;nın en büyük ilçelerinin başında geliyor. - Sputnik Türkiye
1/24
© AA

Alanya il olacak mı?

359 bin 891 nüfusa sahip olan ilçe Antalya'nın en büyük ilçelerinin başında geliyor.

© AA

Bandırma 82. il olacak mı?

Nüfus 166 bin 836

Bandırma 82. il olacak mı?Nüfus 166 bin 836 - Sputnik Türkiye
2/24
© AA

Bandırma 82. il olacak mı?

Nüfus 166 bin 836

© AA

Cizre ilçesi Şırnak'tan ayrılıyor mu?

Nüfus 161 bin 135

Cizre ilçesi Şırnak&#x27;tan ayrılıyor mu?Nüfus 161 bin 135 - Sputnik Türkiye
3/24
© AA

Cizre ilçesi Şırnak'tan ayrılıyor mu?

Nüfus 161 bin 135

© AA

Çorlu il olacak mı?

Nüfus 294 bin

Çorlu il olacak mı?Nüfus 294 bin - Sputnik Türkiye
4/24
© AA

Çorlu il olacak mı?

Nüfus 294 bin

© AA

Fethiye il olacak mı?

Nüfus 166 bin 836

Fethiye il olacak mı?Nüfus 166 bin 836 - Sputnik Türkiye
5/24
© AA

Fethiye il olacak mı?

Nüfus 166 bin 836

© AA

Elbistan il olacak mı?

Nüfus 127 bin 755

Elbistan il olacak mı?Nüfus 127 bin 755 - Sputnik Türkiye
6/24
© AA

Elbistan il olacak mı?

Nüfus 127 bin 755

© AA

Erciş il olacak mı?

Nüfus 171 bin

Erciş il olacak mı?Nüfus 171 bin - Sputnik Türkiye
7/24
© AA

Erciş il olacak mı?

Nüfus 171 bin

© AA

Konya Ereğli il olacak mı?

Nüfus 153 bin 849

Konya Ereğli il olacak mı?Nüfus 153 bin 849 - Sputnik Türkiye
8/24
© AA

Konya Ereğli il olacak mı?

Nüfus 153 bin 849

© AA

Ergani il olacak mı?

Nüfus 136.099

Ergani il olacak mı?Nüfus 136.099 - Sputnik Türkiye
9/24
© AA

Ergani il olacak mı?

Nüfus 136.099

© AA

Edremit il olacak mı?

Nüfus 171 bin 700

Edremit il olacak mı?Nüfus 171 bin 700 - Sputnik Türkiye
10/24
© AA

Edremit il olacak mı?

Nüfus 171 bin 700

© AA

İnegöl il olacak mı?

Nüfus 299 bin 203

İnegöl il olacak mı?Nüfus 299 bin 203 - Sputnik Türkiye
11/24
© AA

İnegöl il olacak mı?

Nüfus 299 bin 203

© AA

İskenderun il olacak mı?

Nüfus 227 bin 498

İskenderun il olacak mı?Nüfus 227 bin 498 - Sputnik Türkiye
12/24
© AA

İskenderun il olacak mı?

Nüfus 227 bin 498

© AA

Kahta il olacak mı?

Nüfus 132 bin 303

Kahta il olacak mı?Nüfus 132 bin 303 - Sputnik Türkiye
13/24
© AA

Kahta il olacak mı?

Nüfus 132 bin 303

© AA

Kozan il olacak mı?

Nüfus 132 bin 642

Kozan il olacak mı?Nüfus 132 bin 642 - Sputnik Türkiye
14/24
© AA

Kozan il olacak mı?

Nüfus 132 bin 642

© AA

Lüleburgaz il olacak mı?

Nüfus 155 bin 670

Lüleburgaz il olacak mı?Nüfus 155 bin 670 - Sputnik Türkiye
15/24
© AA

Lüleburgaz il olacak mı?

Nüfus 155 bin 670

© AA

Manavgat il olacak mı?

Nüfus 258 bin 367

Manavgat il olacak mı?Nüfus 258 bin 367 - Sputnik Türkiye
16/24
© AA

Manavgat il olacak mı?

Nüfus 258 bin 367

© AA

Midyat il olacak mı?

Nüfus 122 bin 308

Midyat il olacak mı?Nüfus 122 bin 308 - Sputnik Türkiye
17/24
© AA

Midyat il olacak mı?

Nüfus 122 bin 308

© AA

Nazilli il olacak mı?

Nüfus 162 bin

Nazilli il olacak mı?Nüfus 162 bin - Sputnik Türkiye
18/24
© AA

Nazilli il olacak mı?

Nüfus 162 bin

© AA

Polatlı il olacak mı?

Nüfus 128 bin 895

Polatlı il olacak mı?Nüfus 128 bin 895 - Sputnik Türkiye
19/24
© AA

Polatlı il olacak mı?

Nüfus 128 bin 895

© AA

Siverek il olacak mı?

Nüfus 271 bin 832

Siverek il olacak mı?Nüfus 271 bin 832 - Sputnik Türkiye
20/24
© AA

Siverek il olacak mı?

Nüfus 271 bin 832

© AA

Tarsus il olacak mı?

Nüfus 353 bin 469

Tarsus il olacak mı?Nüfus 353 bin 469 - Sputnik Türkiye
21/24
© AA

Tarsus il olacak mı?

Nüfus 353 bin 469

© AA

Ünye il olacak mı?

Nüfus 132 bin 915

Ünye il olacak mı?Nüfus 132 bin 915 - Sputnik Türkiye
22/24
© AA

Ünye il olacak mı?

Nüfus 132 bin 915

© AA

Yüksekova il olacak mı?

Nüfus 121 bin 969

Yüksekova il olacak mı?Nüfus 121 bin 969 - Sputnik Türkiye
23/24
© AA

Yüksekova il olacak mı?

Nüfus 121 bin 969

© AA

Zonguldak Ereğli il olacak mı?

Nüfus 121 bin 218

Zonguldak Ereğli il olacak mı?Nüfus 121 bin 218 - Sputnik Türkiye
24/24
© AA

Zonguldak Ereğli il olacak mı?

Nüfus 121 bin 218

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