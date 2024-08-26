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Japonların bütçeleme sistemi Kakeibo’nun popülerliği arttı

Japonların bütçeleme sistemi Kakeibo’nun popülerliği arttı

Sputnik Türkiye

Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama'nın yeni bölümü yayınlandı. Kaplanseren, küresel piyasalarda faiz gündemi, elektrikli otomobil bataryalarının fiyatları... 26.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-26T15:05+0300

2024-08-26T15:05+0300

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Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama Sputnik Türkiye Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama

Erdal Kaplanseren’le Ekonomi Panorama’nın yeni bölümü yayınlandı. Kaplanseren, Japonların birikim sanatı olarak ifade edilen bir bütçeleme sistemi olan Kakeibo’yu programına taşıdı.Kakeibo'nun, Japonya'nın ilk kadın gazetecilerinden Hani Motoko tarafından 1904'te geliştirilen bir yöntem olduğunu belirten Kaplanseren, şu ifadeleri kullandı:Kakeibo'nun Japonya'da yüz yılı aşkın bir süredir kullanılan basit ve etkili bir yöntem olduğunu vurgulayan Kaplanseren, kelimenin Japoncada "ev ekonomisi defteri" anlamına geldiğini belirtti. Kaplanseren şunları söyledi:Bu yöntemin Japonya'da yaygınlığının son zamanlarda arttığını vurgulayan Kaplanseren şöyle konuştu:

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2024

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