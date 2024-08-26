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Japonların bütçeleme sistemi Kakeibo’nun popülerliği arttı
Japonların bütçeleme sistemi Kakeibo’nun popülerliği arttı
Sputnik Türkiye
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama'nın yeni bölümü yayınlandı. Kaplanseren, küresel piyasalarda faiz gündemi, elektrikli otomobil bataryalarının fiyatları... 26.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-26T15:05+0300
2024-08-26T15:05+0300
2024-08-27T10:54+0300
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Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
Sputnik Türkiye
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
Erdal Kaplanseren’le Ekonomi Panorama’nın yeni bölümü yayınlandı. Kaplanseren, Japonların birikim sanatı olarak ifade edilen bir bütçeleme sistemi olan Kakeibo’yu programına taşıdı.Kakeibo'nun, Japonya'nın ilk kadın gazetecilerinden Hani Motoko tarafından 1904'te geliştirilen bir yöntem olduğunu belirten Kaplanseren, şu ifadeleri kullandı:Kakeibo'nun Japonya'da yüz yılı aşkın bir süredir kullanılan basit ve etkili bir yöntem olduğunu vurgulayan Kaplanseren, kelimenin Japoncada "ev ekonomisi defteri" anlamına geldiğini belirtti. Kaplanseren şunları söyledi:Bu yöntemin Japonya'da yaygınlığının son zamanlarda arttığını vurgulayan Kaplanseren şöyle konuştu:
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Erdal Kaplanseren
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Erdal Kaplanseren
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Erdal Kaplanseren
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аудио, radyo, radyo, radyo sputnik, ekonomi, japon, japonya, tasarruf
аудио, radyo, radyo, radyo sputnik, ekonomi, japon, japonya, tasarruf
Japonların bütçeleme sistemi Kakeibo’nun popülerliği arttı
15:05 26.08.2024 (güncellendi: 10:54 27.08.2024)
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama'nın yeni bölümü yayınlandı. Kaplanseren, küresel piyasalarda faiz gündemi, elektrikli otomobil bataryalarının fiyatları, özel şirketlerin uzay yatırımlarındaki artış ve geleneksel Japon birikim sanatı Kakeibo başlıklarını ele aldı. Kaplanseren, Kakeibo’nun kullanımının yaygınlaştığını söyledi.
Erdal Kaplanseren’le Ekonomi Panorama’nın yeni bölümü yayınlandı. Kaplanseren, Japonların birikim sanatı olarak ifade edilen bir bütçeleme sistemi olan Kakeibo’yu programına taşıdı.
Kakeibo'nun, Japonya'nın ilk kadın gazetecilerinden Hani Motoko tarafından 1904'te geliştirilen bir yöntem olduğunu belirten Kaplanseren, şu ifadeleri kullandı:
"Kakeibo yöntemi, ekonomik belirsizlikler artarken tekrar popülerlik kazanmış gibi görünüyor. Biliyorsunuz Japonya kültürel zenginlikleri ve geleneksel yaşam tarzı ile dünyada dikkat çeken bir ülke. Japonların para biriktirme ve harcama alışkanlıkları da kültürlerinin bir parçası. Japonların para biriktirme sanatı olarak ortaya çıkan kakeibo, geleneksel bir bütçeleme yöntemi olarak biliniyor."
Kakeibo'nun Japonya'da yüz yılı aşkın bir süredir kullanılan basit ve etkili bir yöntem olduğunu vurgulayan Kaplanseren, kelimenin Japoncada "ev ekonomisi defteri" anlamına geldiğini belirtti. Kaplanseren şunları söyledi:
"Aslında bakarsanız bu yöntem, insanların gelirlerini ve giderlerini kaydederek biriktirmelerini sağlayan basit bir defter tutma sistemi. Kakeibo, bütçenizi yönetmenin yanı sıra harcama alışkanlıklarınızı anlamanıza ve finansal farkındalığınızı arttırmanıza yardımcı oluyor."
Bu yöntemin Japonya'da yaygınlığının son zamanlarda arttığını vurgulayan Kaplanseren şöyle konuştu:
"Kakeibonun temel prensiplerine bakmak gerekirse, dört ana soruya dayanıyor. Ne kadar paramız var, ne kadar harcamak istiyorsunuz, ne kadar biriktirmek istiyorsunuz ve nasıl iliştirebilirsiniz. Bu sorulara yanıt vererek gelirinizi daha iyi kullanmanız mümkün olabiliyor."