26 Ağustos Dünya Köpekler Günü

Dünya Köpekler Günü, ilk olarak 2004 yılında bir hayvan sever tarafından başlatılmış ve kısa sürede ülkere yayılarak resmiyet kazanmış. Birleşmiş Miller (BM), köpeklerin günü sebebiyle paylaştığı mesajında güvenlik güçleri ve sağlık alanında çalışan köpeklere teşekkür etti.
Dünya Köpekler Günü, ilk olarak 2004 yılında bir hayvan sever tarafından başlatılmış ve kısa sürede ülkere yayılarak resmiyet kazanmış. Birleşmiş Miller (BM), köpeklerin günü sebebiyle paylaştığı mesajında güvenlik güçleri ve sağlık alanında çalışan köpeklere teşekkür etti.
Koku yetenekleri oldukça gelişmiş olan köpekler özellikle kayıp kişilerin aranmasında çok yardımcı oluyor. Bilim insanlarının çalışmalarına göre köpekler, insandan binlerce kat daha iyi koku alıyor.
Koku yetenekleri oldukça gelişmiş olan köpekler özellikle kayıp kişilerin aranmasında çok yardımcı oluyor. Bilim insanlarının çalışmalarına göre köpekler, insandan binlerce kat daha iyi koku alıyor.
Deprem gibi felaketlerde özellikle arama kurtarma köpekleri enkaz altından canları kurtarıyor.
Deprem gibi felaketlerde özellikle arama kurtarma köpekleri enkaz altından canları kurtarıyor.
Tıp alanında yeteneklerinden yararlanılan köpekler, hastaları yatıştırmak için terapi köpeği olarak görev yapıyor.
Tıp alanında yeteneklerinden yararlanılan köpekler, hastaları yatıştırmak için terapi köpeği olarak görev yapıyor.
Koku yeteneği güçlü köpekler, özellikle K-9 polis köpeği olarak görev yapıyor ve uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmıyor.
Koku yeteneği güçlü köpekler, özellikle K-9 polis köpeği olarak görev yapıyor ve uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmıyor.
Köpekler ayrıca mayın tespitinde sıkça kullanılıyor.
Köpekler ayrıca mayın tespitinde sıkça kullanılıyor.