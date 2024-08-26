26 Ağustos Dünya Köpekler Günü

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Dünya Köpekler Günü, ilk olarak 2004 yılında bir hayvan sever tarafından başlatılmış ve kısa sürede ülkere yayılarak resmiyet kazanmış. Birleşmiş Miller (BM), köpeklerin günü sebebiyle paylaştığı mesajında güvenlik güçleri ve sağlık alanında çalışan köpeklere teşekkür etti.