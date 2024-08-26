‘2028’de dolar milyoneri sayısı yarı yarıya artacak’

“Biz ülke olarak giderek içimize kapanan bir çizgi izlesek de dünya da Türkiye’deki ekonomik tabloyu takip ediyor. Türkiye’de kişi başına düşen servetin yüzde 158 olduğu gerçeği ne kadar ülkenin gerçeklerini yansıtıyor o da ayrı bir konu. Ortaya çıkan tablonun Türkiye’deki gelir eşitsizliğini de gözler önüne serdiği belirtiliyor. Türk Lirası son dönemde dolar karşısında neredeyse yüzde 20 oranında değer kaybetti. Bu da milyonerlerin varlıklarının artmasına neden oluyor.”