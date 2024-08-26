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‘2028’de dolar milyoneri sayısı yarı yarıya artacak’
‘2028’de dolar milyoneri sayısı yarı yarıya artacak’
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında Türkiye’deki ekonomik tabloyu veriler üzerinden ele aldı. Özgan, “Bu ekonomi... 26.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-26T09:05+0300
2024-08-26T09:05+0300
2024-08-26T14:09+0300
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‘2028’de dolar milyoneri sayısı yarı yarıya artacak’
Sputnik Türkiye
‘2028’de dolar milyoneri sayısı yarı yarıya artacak’
Düşük ve orta gelirli sınıfın satın alma gücünde erime devam ediyor. Türkiye’nin 2022-2023 yılları arasında kişi başına düşen serveti yaklaşık yüzde 158 oranında arttığını belirten gazeteci Güçlü Özgan, şunları söyledi:‘2028’de dolar milyoneri sayısı yarı yarıya artacak’Özgan, sözlerine şöyle devam etti:
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Güçlü Özgan
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Güçlü Özgan
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аудио, radyo, radyo, milyoner
аудио, radyo, radyo, milyoner
‘2028’de dolar milyoneri sayısı yarı yarıya artacak’
09:05 26.08.2024 (güncellendi: 14:09 26.08.2024)
Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında Türkiye’deki ekonomik tabloyu veriler üzerinden ele aldı. Özgan, “Bu ekonomi politikalarındaki tercihlerin bizi bu noktalara götürecek olması hiç de şaşırtıcı değil.” dedi.
Düşük ve orta gelirli sınıfın satın alma gücünde erime devam ediyor. Türkiye’nin 2022-2023 yılları arasında kişi başına düşen serveti yaklaşık yüzde 158 oranında arttığını belirten gazeteci Güçlü Özgan, şunları söyledi:
“Biz ülke olarak giderek içimize kapanan bir çizgi izlesek de dünya da Türkiye’deki ekonomik tabloyu takip ediyor. Türkiye’de kişi başına düşen servetin yüzde 158 olduğu gerçeği ne kadar ülkenin gerçeklerini yansıtıyor o da ayrı bir konu. Ortaya çıkan tablonun Türkiye’deki gelir eşitsizliğini de gözler önüne serdiği belirtiliyor. Türk Lirası son dönemde dolar karşısında neredeyse yüzde 20 oranında değer kaybetti. Bu da milyonerlerin varlıklarının artmasına neden oluyor.”
‘2028’de dolar milyoneri sayısı yarı yarıya artacak’
Özgan, sözlerine şöyle devam etti:
“Türkiye’de geride bıraktığımız yıl 60 bin 787 olarak kayda geçen dolar milyoneri sayısının 2028’e gelindiğinde neredeyse yarı yarıya artacağı tahmin ediliyor. Ekonomi politikalarındaki tercihlerin bizi bu noktalara götürecek olması hiç de şaşırtıcı değil.”