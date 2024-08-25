https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/tarihi-kapalicarsida-yangin-cikti--1087232869.html
Tarihi Kapalıçarşı'da yangın çıktı
Tarihi Kapalıçarşı'da yangın çıktı
Sputnik Türkiye
İstanbul Fatih'te bulunan tarihi Kapalıçarşı'da sabah erken saatlerde bir kuyumcu atölyesinde çıkan yangında biri polis memuru 2 kişi dumandan etkilendi. 25.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-25T08:42+0300
2024-08-25T08:42+0300
2024-08-25T08:59+0300
türkiye
kapalıçarşı
yangın
yangın söndürme
istanbul
fatih
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Yangın saat 07.50 sıralarında Fatih'te bulunan tarihi Kapalıçarşı'da bulunan kuyumcu atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangının dumanını gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın olay yerine gelen itfaiye tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle olay yerinde bulunan birisi polis memuru 2 kişi dumandan etkilenirken durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri tarafından yanan iş yeri söndürülürken nedeninin yapılacak olan inceleme sonrası ortaya çıkacağı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/istanbul-valisi-duyurdu-30-agustos-provalari-icin-hangi-caddeler-trafige-kapanacak--1087232514.html
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kapalıçarşı, yangın, yangın söndürme, istanbul, fatih
kapalıçarşı, yangın, yangın söndürme, istanbul, fatih
Tarihi Kapalıçarşı'da yangın çıktı
08:42 25.08.2024 (güncellendi: 08:59 25.08.2024)
İstanbul Fatih'te bulunan tarihi Kapalıçarşı'da sabah erken saatlerde bir kuyumcu atölyesinde çıkan yangında biri polis memuru 2 kişi dumandan etkilendi.
Yangın saat 07.50 sıralarında Fatih'te bulunan tarihi Kapalıçarşı'da bulunan kuyumcu atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Yangının dumanını gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın olay yerine gelen itfaiye tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle olay yerinde bulunan birisi polis memuru 2 kişi dumandan etkilenirken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İtfaiye ekipleri tarafından yanan iş yeri söndürülürken nedeninin yapılacak olan inceleme sonrası ortaya çıkacağı öğrenildi.