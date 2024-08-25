https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/tarihi-kapalicarsida-yangin-cikti--1087232869.html

Tarihi Kapalıçarşı'da yangın çıktı

Tarihi Kapalıçarşı'da yangın çıktı

Sputnik Türkiye

İstanbul Fatih'te bulunan tarihi Kapalıçarşı'da sabah erken saatlerde bir kuyumcu atölyesinde çıkan yangında biri polis memuru 2 kişi dumandan etkilendi. 25.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-25T08:42+0300

2024-08-25T08:42+0300

2024-08-25T08:59+0300

türkiye

kapalıçarşı

yangın

yangın söndürme

istanbul

fatih

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Yangın saat 07.50 sıralarında Fatih'te bulunan tarihi Kapalıçarşı'da bulunan kuyumcu atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangının dumanını gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın olay yerine gelen itfaiye tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle olay yerinde bulunan birisi polis memuru 2 kişi dumandan etkilenirken durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri tarafından yanan iş yeri söndürülürken nedeninin yapılacak olan inceleme sonrası ortaya çıkacağı öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/istanbul-valisi-duyurdu-30-agustos-provalari-icin-hangi-caddeler-trafige-kapanacak--1087232514.html

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kapalıçarşı, yangın, yangın söndürme, istanbul, fatih