https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/rus-disislerinden-telegramin-kurucusu-durovun-tutuklanmasina-iliskin-aciklama-1087234360.html
Rus Dışişleri’nden Telegram’ın kurucusu Durov’un tutuklanmasına ilişkin açıklama
Rus Dışişleri’nden Telegram’ın kurucusu Durov’un tutuklanmasına ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Fransa’daki Rus Büyükelçiliği’nin Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’un durumunu açıklığa kavuşturmak üzere adımlar attığını bildirdi. 25.08.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Sputnik'e yapılan açıklamada, Pavel Durov’un temsilcilerinin başvuruda bulunmamalarına rağmen Rusya’nın Fransa Büyükelçiliği’nin Rus iş insanı ile ilgili durumu açıklığa kavuşturmak üzere derhal devreye girdiği belirtildi.Açıklamada, “Durov’un gözaltına alındığına ilişkin bilgiyle ilgili olarak Rusya’nın Fransa Büyükelçiliği, iş insanının temsilcilerinin herhangi bir başvuruda bulunmamasına rağmen Rus vatandaşı ile ilgili durumu açıklığa kavuşturmak üzere gerekli adımları derhal attı” ifadelerine yer verildi.Aynı zamanda Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Fransa’daki büyükelçiliğin, Rus vatandaşının gözaltına alındığına dair bilgi alınır alınmaz konu ile ilgili çalışma başlattığını vurguladı.2018’de Rus yetkililerden Telegram’ın çalışmalarına ‘engel yaratmayı bırakmalarını’ talep eden sivil toplum kuruluşlarını (STK) da listleyen Zaharova, söz konusu kuruluşların şimdi ‘Durov’u savunup savunmayacaklarını’ merak ettiğini belirtti. Sözcü ayrıca Telegram’a yönelik iddialara rağmen Durov’un tüm bu zaman boyunca özgürce yaşadığının altını çizdi.Fransız medyası, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov’un Cumartesi akşamı Le Bourget Havaalanı apronunda, Azerbaycan'dan geldiği belirtilen özel bir uçaktan inerken gözaltına alındığını duyurmuştu.Fransız basınına göre Fransa makamları, Telegram’ın ülke yetkilileri ile işbirliği yapmaması da dahil olmak üzere bir dizi nedenden dolayı Durov'u uyuşturucu kaçakçılığı, dolandırıcılık ve çocuklara yönelik suçlara karışmış sayıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/telegramin-kurucusu-pavel-durov-fransada-gozaltina-alindi-1087230786.html
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rus dışişleri, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, pavel durov, telegram, fransa, paris, gözaltı
Rus Dışişleri’nden Telegram’ın kurucusu Durov’un tutuklanmasına ilişkin açıklama
10:19 25.08.2024 (güncellendi: 10:58 25.08.2024)
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Fransa’daki Rus Büyükelçiliği’nin Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’un durumunu açıklığa kavuşturmak üzere adımlar attığını bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Sputnik'e yapılan açıklamada, Pavel Durov’un temsilcilerinin başvuruda bulunmamalarına rağmen Rusya’nın Fransa Büyükelçiliği’nin Rus iş insanı ile ilgili durumu açıklığa kavuşturmak üzere derhal devreye girdiği belirtildi.
Açıklamada, “Durov’un gözaltına alındığına ilişkin bilgiyle ilgili olarak Rusya’nın Fransa Büyükelçiliği, iş insanının temsilcilerinin herhangi bir başvuruda bulunmamasına rağmen Rus vatandaşı ile ilgili durumu açıklığa kavuşturmak üzere gerekli adımları derhal attı” ifadelerine yer verildi.
Aynı zamanda Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Fransa’daki büyükelçiliğin, Rus vatandaşının gözaltına alındığına dair bilgi alınır alınmaz konu ile ilgili çalışma başlattığını vurguladı.
2018’de Rus yetkililerden Telegram’ın çalışmalarına ‘engel yaratmayı bırakmalarını’ talep eden sivil toplum kuruluşlarını (STK) da listleyen Zaharova, söz konusu kuruluşların şimdi ‘Durov’u savunup savunmayacaklarını’ merak ettiğini belirtti. Sözcü ayrıca Telegram’a yönelik iddialara rağmen Durov’un tüm bu zaman boyunca özgürce yaşadığının altını çizdi.
Fransız medyası, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov’un Cumartesi akşamı Le Bourget Havaalanı apronunda, Azerbaycan'dan geldiği belirtilen özel bir uçaktan inerken gözaltına alındığını duyurmuştu.
Fransız basınına göre Fransa makamları, Telegram’ın ülke yetkilileri ile işbirliği yapmaması da dahil olmak üzere bir dizi nedenden dolayı Durov'u uyuşturucu kaçakçılığı, dolandırıcılık ve çocuklara yönelik suçlara karışmış sayıyor.