https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/rus-disislerinden-telegramin-kurucusu-durovun-tutuklanmasina-iliskin-aciklama-1087234360.html

Rus Dışişleri’nden Telegram’ın kurucusu Durov’un tutuklanmasına ilişkin açıklama

Rus Dışişleri’nden Telegram’ın kurucusu Durov’un tutuklanmasına ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Fransa’daki Rus Büyükelçiliği’nin Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’un durumunu açıklığa kavuşturmak üzere adımlar attığını bildirdi. 25.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-25T10:19+0300

2024-08-25T10:19+0300

2024-08-25T10:58+0300

dünya

rus dışişleri

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

pavel durov

telegram

fransa

paris

gözaltı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/11/1084938392_43:0:879:470_1920x0_80_0_0_a0921d0a320d25f3e9fd8e05a8275792.png

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Sputnik'e yapılan açıklamada, Pavel Durov’un temsilcilerinin başvuruda bulunmamalarına rağmen Rusya’nın Fransa Büyükelçiliği’nin Rus iş insanı ile ilgili durumu açıklığa kavuşturmak üzere derhal devreye girdiği belirtildi.Açıklamada, “Durov’un gözaltına alındığına ilişkin bilgiyle ilgili olarak Rusya’nın Fransa Büyükelçiliği, iş insanının temsilcilerinin herhangi bir başvuruda bulunmamasına rağmen Rus vatandaşı ile ilgili durumu açıklığa kavuşturmak üzere gerekli adımları derhal attı” ifadelerine yer verildi.Aynı zamanda Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Fransa’daki büyükelçiliğin, Rus vatandaşının gözaltına alındığına dair bilgi alınır alınmaz konu ile ilgili çalışma başlattığını vurguladı.2018’de Rus yetkililerden Telegram’ın çalışmalarına ‘engel yaratmayı bırakmalarını’ talep eden sivil toplum kuruluşlarını (STK) da listleyen Zaharova, söz konusu kuruluşların şimdi ‘Durov’u savunup savunmayacaklarını’ merak ettiğini belirtti. Sözcü ayrıca Telegram’a yönelik iddialara rağmen Durov’un tüm bu zaman boyunca özgürce yaşadığının altını çizdi.Fransız medyası, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov’un Cumartesi akşamı Le Bourget Havaalanı apronunda, Azerbaycan'dan geldiği belirtilen özel bir uçaktan inerken gözaltına alındığını duyurmuştu.Fransız basınına göre Fransa makamları, Telegram’ın ülke yetkilileri ile işbirliği yapmaması da dahil olmak üzere bir dizi nedenden dolayı Durov'u uyuşturucu kaçakçılığı, dolandırıcılık ve çocuklara yönelik suçlara karışmış sayıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/telegramin-kurucusu-pavel-durov-fransada-gozaltina-alindi-1087230786.html

fransa

paris

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rus dışişleri, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, pavel durov, telegram, fransa, paris, gözaltı