https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/istanbul-bogazi-gemi-trafigine-kapatildi-1087248494.html

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul Boğazı gemi trafiği, SREDINA isimli tankerin makine arızası yapması nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı. 25.08.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

istanbul boğazı

son dakika

gemi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nın, bir gemide meydana gelen makina arızası nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı gemi trafiği, "Sredina" adlı tankerin makine arızası yapması nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240329/istanbul-bogazinda-gemi-trafigi-askiya-alindi-1082217191.html

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