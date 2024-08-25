https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/istanbul-bogazi-gemi-trafigine-kapatildi-1087248494.html
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Boğazı gemi trafiği, SREDINA isimli tankerin makine arızası yapması nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı. 25.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-25T22:37+0300
2024-08-25T22:37+0300
2024-08-25T23:06+0300
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istanbul boğazı
son dakika
gemi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nın, bir gemide meydana gelen makina arızası nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı gemi trafiği, "Sredina" adlı tankerin makine arızası yapması nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240329/istanbul-bogazinda-gemi-trafigi-askiya-alindi-1082217191.html
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istanbul boğazı, son dakika, gemi
istanbul boğazı, son dakika, gemi
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
22:37 25.08.2024 (güncellendi: 23:06 25.08.2024)
İstanbul Boğazı gemi trafiği, SREDINA isimli tankerin makine arızası yapması nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nın, bir gemide meydana gelen makina arızası nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı gemi trafiği, "Sredina" adlı tankerin makine arızası yapması nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.