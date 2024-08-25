https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/elon-muskdan-telegramin-kurucusu-pavel-durov-icin-ozgurluk-cagrisi--1087233520.html

Elon Musk'dan Telegram'ın kurucusu Pavel Durov için özgürlük çağrısı

Elon Musk'dan Telegram'ın kurucusu Pavel Durov için özgürlük çağrısı

Sputnik Türkiye

Elon Musk, Telegram'ın tutuklanan kurucusu Pavel Durov için X sosyal medya platformundan özgürlük çağrısı yaptı. 25.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-25T10:01+0300

2024-08-25T10:01+0300

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fransa

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Sabah saatlerinde Fransız medyasında yer alan haberlere göre Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, Le Bourget Havaalanı'nda gözaltına alınmıştı. Fransız vatandaşlığına sahip olan Durov’un Fransa'nın aranan kişiler listesinde yer aldığı; aranma talebinin, ülkenin reşit olmayan çocuklara karşı işlenen suçlarla mücadele departmanı tarafından yapıldığı kaydedilmişti.Durov'un gözaltına alınmasına yönelik X'in sahibi Elon Musk'tan gönderi paylaştı. Musk, "Durov'u serbest bırakın" yazdı. Uyuşturucu kaçakçılığı, dolandırıcılık ve taciz ile suçlanıyorFransız basınına göre Fransa makamları, Telegram’ın ülke yetkilileri ile işbirliği yapmaması da dahil olmak üzere bir dizi nedenden dolayı Durov'u uyuşturucu kaçakçılığı, dolandırıcılık ve çocuklara yönelik suçlara karışmış sayıyor.Fransız gazeteci Cyril Amursky, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, Fransız vatandaşlığına sahip Pavel Durov’un Fransa'da 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu ve Pazar akşamı mahkemeye çıkacağını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/telegramin-kurucusu-pavel-durov-fransada-gozaltina-alindi-1087230786.html

fransa

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