https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/elon-muskdan-telegramin-kurucusu-pavel-durov-icin-ozgurluk-cagrisi--1087233520.html
Elon Musk'dan Telegram'ın kurucusu Pavel Durov için özgürlük çağrısı
Elon Musk'dan Telegram'ın kurucusu Pavel Durov için özgürlük çağrısı
Sputnik Türkiye
Elon Musk, Telegram'ın tutuklanan kurucusu Pavel Durov için X sosyal medya platformundan özgürlük çağrısı yaptı. 25.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-25T10:01+0300
2024-08-25T10:01+0300
2024-08-25T10:46+0300
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Sabah saatlerinde Fransız medyasında yer alan haberlere göre Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, Le Bourget Havaalanı'nda gözaltına alınmıştı. Fransız vatandaşlığına sahip olan Durov’un Fransa'nın aranan kişiler listesinde yer aldığı; aranma talebinin, ülkenin reşit olmayan çocuklara karşı işlenen suçlarla mücadele departmanı tarafından yapıldığı kaydedilmişti.Durov'un gözaltına alınmasına yönelik X'in sahibi Elon Musk'tan gönderi paylaştı. Musk, "Durov'u serbest bırakın" yazdı. Uyuşturucu kaçakçılığı, dolandırıcılık ve taciz ile suçlanıyorFransız basınına göre Fransa makamları, Telegram’ın ülke yetkilileri ile işbirliği yapmaması da dahil olmak üzere bir dizi nedenden dolayı Durov'u uyuşturucu kaçakçılığı, dolandırıcılık ve çocuklara yönelik suçlara karışmış sayıyor.Fransız gazeteci Cyril Amursky, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, Fransız vatandaşlığına sahip Pavel Durov’un Fransa'da 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu ve Pazar akşamı mahkemeye çıkacağını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/telegramin-kurucusu-pavel-durov-fransada-gozaltina-alindi-1087230786.html
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telegram, pavel durov, telegram kurucusu tutuklandı, telegram kurucusu pavel durov hapis, pavel durov gözaltı
telegram, pavel durov, telegram kurucusu tutuklandı, telegram kurucusu pavel durov hapis, pavel durov gözaltı
Elon Musk'dan Telegram'ın kurucusu Pavel Durov için özgürlük çağrısı
10:01 25.08.2024 (güncellendi: 10:46 25.08.2024)
Elon Musk, Telegram'ın tutuklanan kurucusu Pavel Durov için X sosyal medya platformundan özgürlük çağrısı yaptı.
Sabah saatlerinde Fransız medyasında yer alan haberlere göre Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, Le Bourget Havaalanı'nda gözaltına alınmıştı.
Fransız vatandaşlığına sahip olan Durov’un Fransa'nın aranan kişiler listesinde yer aldığı; aranma talebinin, ülkenin reşit olmayan çocuklara karşı işlenen suçlarla mücadele departmanı tarafından yapıldığı kaydedilmişti.
Durov'un gözaltına alınmasına yönelik X'in sahibi Elon Musk'tan gönderi paylaştı. Musk, "Durov'u serbest bırakın" yazdı.
Uyuşturucu kaçakçılığı, dolandırıcılık ve taciz ile suçlanıyor
Fransız basınına göre Fransa makamları, Telegram’ın ülke yetkilileri ile işbirliği yapmaması da dahil olmak üzere bir dizi nedenden dolayı Durov'u uyuşturucu kaçakçılığı, dolandırıcılık ve çocuklara yönelik suçlara karışmış sayıyor.
Fransız gazeteci Cyril Amursky, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, Fransız vatandaşlığına sahip Pavel Durov’un Fransa'da 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu ve Pazar akşamı mahkemeye çıkacağını belirtti.