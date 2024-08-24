https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/unlu-sarkici-justin-bieber-baba-oldu--1087217689.html

Ünlü şarkıcı Justin Bieber baba oldu

Ünlü şarkıcı Justin Bieber baba oldu

Sputnik Türkiye

Justin Bieber, model eşi Hailey Bieber ile evliliklerinden çocuk sahibi oldu. 24.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-24T14:59+0300

2024-08-24T14:59+0300

2024-08-24T14:59+0300

dünya

justin bieber

çocuk

baba

evlilik

doğum

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Ünlü şarkıcı Justin Bieber ve model eşi Hailey Bieber, ilk çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor. Çift, oğulları Jack Blues Bieber’ın doğumunu sosyal medya üzerinden duyurarak, “Evine hoş geldin Jack Blues Bieber” mesajını paylaştı. Bebeklerinin ilk fotoğrafını da paylaşan Bieber çifti, hayranları ve ünlü isimlerden tebrik mesajları aldı. Hailey Bieber, daha önce anne olma isteğini dile getirirken, “Çocuk sahibi olmak istiyorum ama insanların bir çocuk hakkında yorum yapması beni korkutuyor” şeklinde duygularını paylaşmıştı. Ünlü çift, bebekleriyle ilgili duygularını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

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