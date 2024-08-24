https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/unlu-sarkici-justin-bieber-baba-oldu--1087217689.html
Ünlü şarkıcı Justin Bieber baba oldu
Ünlü şarkıcı Justin Bieber baba oldu
Sputnik Türkiye
Justin Bieber, model eşi Hailey Bieber ile evliliklerinden çocuk sahibi oldu. 24.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-24T14:59+0300
2024-08-24T14:59+0300
2024-08-24T14:59+0300
dünya
justin bieber
çocuk
baba
evlilik
doğum
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/16/1044788287_0:133:3171:1917_1920x0_80_0_0_a6e04914be5ea2e816f839b710a18f97.jpg
Ünlü şarkıcı Justin Bieber ve model eşi Hailey Bieber, ilk çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor. Çift, oğulları Jack Blues Bieber’ın doğumunu sosyal medya üzerinden duyurarak, “Evine hoş geldin Jack Blues Bieber” mesajını paylaştı. Bebeklerinin ilk fotoğrafını da paylaşan Bieber çifti, hayranları ve ünlü isimlerden tebrik mesajları aldı. Hailey Bieber, daha önce anne olma isteğini dile getirirken, “Çocuk sahibi olmak istiyorum ama insanların bir çocuk hakkında yorum yapması beni korkutuyor” şeklinde duygularını paylaşmıştı. Ünlü çift, bebekleriyle ilgili duygularını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20221017/surpriz-bulusma-justin-bieberin-eski-sevgilisi-selena-gomez-ve-esi-hailey-bieber-ilk-defa-yan-yana-1062396803.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/16/1044788287_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_98995166a87dfbc5af80a9c35c9b42ad.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
justin bieber, hailey bieber, baba oldu, bieber baba, bieber doğum, justin bieber çocuğu
justin bieber, hailey bieber, baba oldu, bieber baba, bieber doğum, justin bieber çocuğu
Ünlü şarkıcı Justin Bieber baba oldu
Justin Bieber, model eşi Hailey Bieber ile evliliklerinden çocuk sahibi oldu.
Ünlü şarkıcı Justin Bieber ve model eşi Hailey Bieber, ilk çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor.
Çift, oğulları Jack Blues Bieber’ın doğumunu sosyal medya üzerinden duyurarak, “Evine hoş geldin Jack Blues Bieber” mesajını paylaştı. Bebeklerinin ilk fotoğrafını da paylaşan Bieber çifti, hayranları ve ünlü isimlerden tebrik mesajları aldı.
Hailey Bieber, daha önce anne olma isteğini dile getirirken, “Çocuk sahibi olmak istiyorum ama insanların bir çocuk hakkında yorum yapması beni korkutuyor” şeklinde duygularını paylaşmıştı.
Ünlü çift, bebekleriyle ilgili duygularını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.