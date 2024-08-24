https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/spk-olagandisi-fiyat-ve-miktar-hareketlerine-neden-olan-paylasimlar-hakkinda-incelemeler-1087203539.html

SPK: 'Olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan paylaşımlar hakkında incelemeler başlatılmıştır'

SPK: 'Olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan paylaşımlar hakkında incelemeler başlatılmıştır'

Sputnik Türkiye

Sermaye Piyasası Kurulu, Mehmet Şimşek’in istifa ettiği dezenformasyonunu paylaşan sosyal medya hesapları hakkında inceleme başlattığını duyurdu. 24.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-24T02:23+0300

2024-08-24T02:23+0300

2024-08-24T02:23+0300

politika

soruşturma

inceleme

sermaye piyasası kurulu (spk)

mehmet şimşek

hazine ve maliye bakanlığı

istifa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/1c/1044378070_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_49640d9fa3482fb60b41b5f8796f4765.jpg

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in istifa ettiği yönünde asılsız bilgi paylaşımı yapan ve 'olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan' sosyal medya hesapları hakkında inceleme başlatığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/adalet-bakani-yilmaz-tunc-mehmet-simsek-hakkinda-asilsiz-istifa-haberlerine-sorusturma-1087203418.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

soruşturma, inceleme, sermaye piyasası kurulu (spk), mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, istifa