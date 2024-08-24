Erdoğan: Hali hazırda kendi savaş gemisini, denizaltısını üreten birkaç lider ülkeden biriyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mavi Vatan'a masal diyen bedhahlara aldırmadan, yılmadan, yorulmadan, geri adım atmadan Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla yürüyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mavi Vatan'a masal diyen bedhahlara aldırmadan, yılmadan, yorulmadan, geri adım atmadan Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla yürüyeceğiz

Topraklarımızda huzur içinde yaşamak için hem mavi vatanımızda hem de uzak coğrafyalarda güçlü ve etkin bir donanmaya sahip olmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bu anlayışla 2002'den beri "Güçlü Türkiye Güçlü Ordu" şiarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerini her alanda güçlendirmenin çabası içindeyiz. Bugün burada olduğu gibi Türkiye'nin attığı adımları dostlarımız gıptayla, kardeşlerimiz minnet ve destek duygularıyla muarızlarımız ise korkuyla takip etmektedir. Topraklarımızda huzur içinde yaşamak için hem mavi vatanımızda hem de uzak coğrafyalarda güçlü ve etkin bir donanmaya sahip olmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bu anlayışla 2002'den beri "" şiarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerini her alanda güçlendirmenin çabası içindeyiz. Bugün burada olduğu gibi Türkiye'nin attığı adımları dostlarımız gıptayla, kardeşlerimiz minnet ve destek duygularıyla muarızlarımız ise korkuyla takip etmektedir.

Ordumuzu güçlendirme hedefimizin bel kemiğini ise donanmamızın kapasitesini ve caydırıcılığını artırma çalışmalarımız oluşturmaktadır. Deniz Kuvvetlerimizin ihtiyacı olan her türlü platform ve sistemin tedariki için bütün imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Projesi tamamlanan yapımına başlanan modernize edilen veya teslim alınan her bir gemiyle donanmamızı hedeflediğimiz seviyeye bir adım daha yaklaştırıyoruz. Ordumuzu güçlendirmeoluşturmaktadır. Deniz Kuvvetlerimizin ihtiyacı olan her türlü platform ve sistemin tedariki için bütün imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Projesi tamamlanan yapımına başlanan modernize edilen veya teslim alınan her bir gemiyle donanmamızı hedeflediğimiz seviyeye bir adım daha yaklaştırıyoruz.

Deniz Kuvvetlerimizin stratejik unsurlarının başında denizaltılarımız vardır. Bugün hizmete giren TCG Pirireis 6 adet havadan bağımsız tahrik sistemine sahip denizaltılarımızın ilkidir. Pirireis denizaltımızda şimdiye kadar 380'in üzerinde fabrika liman ve seyir kabul testi başarıyla icra edildi. Reis sınıfı denizaltılarımız dünyadaki emsallerine kıyasla çok daha üstün özelliklerle donatılmaktadır. Pirireis denizaltımız uzun süre satha çıkmak zorunda kalmadan harekat icra edebilecektir. Biraz önce Deniz Kuvvetleri Komutanımız ve Savunma Bakanımız da konuşmalarında dile getirdiler. Deniz Kuvvetlerimizin stratejik unsurlarının başında denizaltılarımız vardır. Bugün hizmete giren. Pirireis denizaltımızda şimdiye kadar 380'in üzerinde fabrika liman ve seyir kabul testi başarıyla icra edildi. Reis sınıfı denizaltılarımız dünyadaki emsallerine kıyasla çok daha üstün özelliklerle donatılmaktadır. Pirireis denizaltımız uzun süreharekat icra edebilecektir. Biraz önce Deniz Kuvvetleri Komutanımız ve Savunma Bakanımız da konuşmalarında dile getirdiler.

Bayrak çekme ve seyir deneyimleri başlangıcını gerçekleştirdiğimiz Hızırreis denizaltımızı 2025 yılında havuz donatım faaliyetlerini başlattığımız Murat Reis denizaltımızı da 2026 yılında hizmete almayı planlıyoruz. 4. denizaltımız Aydınreis'in 5. denizaltımız Seydi Alireis'in ve 6. denizaltımız Selmanreis'in inşa faaliyetleri süratle devam ediyor. Proje dahilindeki tüm denizaltılarımızı 2029 yılına kadar hizmete alarak inşallah donanmamızın gücüne güç katacağız. Bayrak çekme ve seyir deneyimleri başlangıcını gerçekleştirdiğimiz Hızırreis denizaltımızı 2025 yılında havuz donatım faaliyetlerini başlattığımız Murat Reis denizaltımızı da 2026 yılında hizmete almayı planlıyoruz. 4. denizaltımız Aydınreis'in 5. denizaltımız Seydi Alireis'in ve 6. denizaltımız Selmanreis'in inşa faaliyetleri süratle devam ediyor.inşallah donanmamızın gücüne güç katacağız.

Burada şu hususun altını hassaten çizmek isterim. Yeni tip denizaltı projemiz bir sözleşmenin ötesinde muhdeveyata sahiptir. Bu projemiz Silahlı Kuvvetlerimizin kamu ve özel sektörümüzün ahenk içerisinde çalıştığı teknik personel yetiştirme ürün yerlileştirme ve sanayileşme gibi çok boyutlu hedefleri içeren örnek bir projedir. Biliyorsunuz halihazırda kendi savaş gemisini tasarlayan inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen sayılı ülkeler arasındayız. Tabii ki bununla yetinmiyoruz. Yaklaşık 138 yıllık hayalimiz olan kendi denizaltımızı inşa etme hedefimize MİLDEN projemizle ulaşmayı ümit ediyoruz. Böylece kendi denizaltısını dizayn edip inşa edebilen dünyadaki lider ülkeler arasına girmiş olacağız. Burada şu hususun altını hassaten çizmek isterim. Yeni tip denizaltı projemiz bir sözleşmenin ötesinde muhdeveyata sahiptir. Bu projemiz Silahlı Kuvvetlerimizin kamu ve özel sektörümüzün ahenk içerisinde çalıştığı teknik personel yetiştirme ürün yerlileştirme ve sanayileşme gibi çok boyutlu hedefleri içeren örnek bir projedir.. Tabii ki bununla yetinmiyoruz. Yaklaşık 138 yıllık hayalimiz olan kendi denizaltımızı inşa etme hedefimize. Böylece kendi denizaltısını dizayn edip inşa edebilen dünyadaki lider ülkeler arasına girmiş olacağız.