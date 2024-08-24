https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/cevreyi-kirleten-beton-santrali-ikinci-kez-muhurlendi-iki-yetkilisi-gozaltina-alindi-1087223197.html

Çevreyi kirleten kaçak beton santrali ikinci kez mühürlendi, iki yetkilisi gözaltına alındı

Çevreyi kirleten kaçak beton santrali ikinci kez mühürlendi, iki yetkilisi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da çevreyi kirleten beton santrali ikinci kez mühürlenirken, mührü bozan yetkilileri gözaltına alındı. 24.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-24T16:59+0300

2024-08-24T16:59+0300

2024-08-24T17:01+0300

türkiye

küçükçekmece

beton

santral

küçükçekmece belediyesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/18/1087223028_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_ae96b173d79d305d3c7605aff5f4c021.jpg

İstanbul Küçükçekmece İnönü Mahallesi’nde izinsiz faaliyet gösteren ve çevreyi kirleten kaçak beton santrali, yetkililer tarafından mühürlendi. Çevrede yaşayan vatandaşlar, tesisten yayılan toz ve dumandan ötürü mağduriyet yaşarken, firmaya 464 bin TL para cezası uygulandı. Mührü kırıp yeniden faaliyete geçirdilerMühürlenen kaçak beton santralinin mührünün kırılarak yeniden faaliyete geçtiğinin tespit edilmesi üzerine bugün yeniden bölgede inceleme başlatıldı. Olay yerine gelen polis ve Küçükçekmece Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından ikinci kez mühürlenen santralin müteahhiti ve müdürü gözaltına alındı. Santralin çevreyi kirlettiği o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/uzmanlar-istanbulda-deprem-kapida-derken-mal-sahiplerinden-izin-cikmadi-testler-yarim-kaldi-1086827856.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

küçükçekmece, beton, santral, küçükçekmece belediyesi