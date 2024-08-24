https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/cevreyi-kirleten-beton-santrali-ikinci-kez-muhurlendi-iki-yetkilisi-gozaltina-alindi-1087223197.html
Çevreyi kirleten kaçak beton santrali ikinci kez mühürlendi, iki yetkilisi gözaltına alındı
Çevreyi kirleten kaçak beton santrali ikinci kez mühürlendi, iki yetkilisi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da çevreyi kirleten beton santrali ikinci kez mühürlenirken, mührü bozan yetkilileri gözaltına alındı. 24.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-24T16:59+0300
2024-08-24T16:59+0300
2024-08-24T17:01+0300
türkiye
küçükçekmece
beton
santral
küçükçekmece belediyesi
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İstanbul Küçükçekmece İnönü Mahallesi’nde izinsiz faaliyet gösteren ve çevreyi kirleten kaçak beton santrali, yetkililer tarafından mühürlendi. Çevrede yaşayan vatandaşlar, tesisten yayılan toz ve dumandan ötürü mağduriyet yaşarken, firmaya 464 bin TL para cezası uygulandı. Mührü kırıp yeniden faaliyete geçirdilerMühürlenen kaçak beton santralinin mührünün kırılarak yeniden faaliyete geçtiğinin tespit edilmesi üzerine bugün yeniden bölgede inceleme başlatıldı. Olay yerine gelen polis ve Küçükçekmece Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından ikinci kez mühürlenen santralin müteahhiti ve müdürü gözaltına alındı. Santralin çevreyi kirlettiği o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/uzmanlar-istanbulda-deprem-kapida-derken-mal-sahiplerinden-izin-cikmadi-testler-yarim-kaldi-1086827856.html
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küçükçekmece, beton, santral, küçükçekmece belediyesi
küçükçekmece, beton, santral, küçükçekmece belediyesi
Çevreyi kirleten kaçak beton santrali ikinci kez mühürlendi, iki yetkilisi gözaltına alındı
16:59 24.08.2024 (güncellendi: 17:01 24.08.2024)
İstanbul'da çevreyi kirleten beton santrali ikinci kez mühürlenirken, mührü bozan yetkilileri gözaltına alındı.
İstanbul Küçükçekmece İnönü Mahallesi’nde izinsiz faaliyet gösteren ve çevreyi kirleten kaçak beton santrali, yetkililer tarafından mühürlendi. Çevrede yaşayan vatandaşlar, tesisten yayılan toz ve dumandan ötürü mağduriyet yaşarken, firmaya 464 bin TL para cezası uygulandı.
Mührü kırıp yeniden faaliyete geçirdiler
Mühürlenen kaçak beton santralinin mührünün kırılarak yeniden faaliyete geçtiğinin tespit edilmesi üzerine bugün yeniden bölgede inceleme başlatıldı. Olay yerine gelen polis ve Küçükçekmece Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından ikinci kez mühürlenen santralin müteahhiti ve müdürü gözaltına alındı. Santralin çevreyi kirlettiği o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.