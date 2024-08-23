https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/yuksek-mahkeme-maduronun-secimi-kazandigini-onayladi-1087183134.html
Yüksek mahkeme, Maduro'nun seçimi kazandığını onayladı
Yüksek mahkeme, Maduro'nun seçimi kazandığını onayladı
Sputnik Türkiye
Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ), 28 Temmuz'da düzenlenen devlet başkanı seçimini Nicolas Maduro'nun kazandığını teyit etti. Venezuela Devlet Başkanı... 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T13:45+0300
2024-08-23T13:45+0300
2024-08-23T13:45+0300
dünya
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venezuela
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TSJ'nin Seçim Dairesi, 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçimi sonuçlarına yönelik iktidar partisi ile muhalefet arasında itirazlara neden olan sonuçları karara bağladı. Ulusal Seçim Konseyinin (TSE) 29 Temmuz'da yayımladığı devlet başkanı seçimi sonuçlarının hiçbir usulsüzlük içermediğine karar veren TSJ, Maduro'nun seçimi kazandığını onayladı.Maduro üçüncü kez kazanmıştıTSJ Yargıcı Caryslia Beatriz Rodriguez, açıklamasında TSE'nin sonuç bültenlerinin sandık merkezlerinin raporlarıyla uyumlu olduğunu kaydederek, "Bu raporlar ulusal sayım merkezlerinin veri tabanıyla tamamen örtüşmektedir" ifadesini kullandı.Venezuela Ulusal Seçim Konseyi'nin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Devlet Başkanı Maduro, yüzde 51.20 oyla devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.
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nicolas maduro, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, venezuela, seçimler
nicolas maduro, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, venezuela, seçimler
Yüksek mahkeme, Maduro'nun seçimi kazandığını onayladı
Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ), 28 Temmuz'da düzenlenen devlet başkanı seçimini Nicolas Maduro'nun kazandığını teyit etti. Venezuela Devlet Başkanı Maduro, kararı ‘tarihi bir karar’ olarak nitelendirdi.
TSJ'nin Seçim Dairesi, 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçimi sonuçlarına yönelik iktidar partisi ile muhalefet arasında itirazlara neden olan sonuçları karara bağladı. Ulusal Seçim Konseyinin (TSE) 29 Temmuz'da yayımladığı devlet başkanı seçimi sonuçlarının hiçbir usulsüzlük içermediğine karar veren TSJ, Maduro'nun seçimi kazandığını onayladı.
Maduro üçüncü kez kazanmıştı
TSJ Yargıcı Caryslia Beatriz Rodriguez, açıklamasında TSE'nin sonuç bültenlerinin sandık merkezlerinin raporlarıyla uyumlu olduğunu kaydederek, "Bu raporlar ulusal sayım merkezlerinin veri tabanıyla tamamen örtüşmektedir" ifadesini kullandı.
Venezuela Ulusal Seçim Konseyi'nin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Devlet Başkanı Maduro, yüzde 51.20 oyla devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.