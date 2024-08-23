https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/yuksek-mahkeme-maduronun-secimi-kazandigini-onayladi-1087183134.html

Yüksek mahkeme, Maduro'nun seçimi kazandığını onayladı

Yüksek mahkeme, Maduro'nun seçimi kazandığını onayladı

Sputnik Türkiye

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ), 28 Temmuz'da düzenlenen devlet başkanı seçimini Nicolas Maduro'nun kazandığını teyit etti. Venezuela Devlet Başkanı... 23.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-23T13:45+0300

2024-08-23T13:45+0300

2024-08-23T13:45+0300

dünya

nicolas maduro

venezüella devlet başkanı nicolas maduro

venezuela

seçimler

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TSJ'nin Seçim Dairesi, 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçimi sonuçlarına yönelik iktidar partisi ile muhalefet arasında itirazlara neden olan sonuçları karara bağladı. Ulusal Seçim Konseyinin (TSE) 29 Temmuz'da yayımladığı devlet başkanı seçimi sonuçlarının hiçbir usulsüzlük içermediğine karar veren TSJ, Maduro'nun seçimi kazandığını onayladı.Maduro üçüncü kez kazanmıştıTSJ Yargıcı Caryslia Beatriz Rodriguez, açıklamasında TSE'nin sonuç bültenlerinin sandık merkezlerinin raporlarıyla uyumlu olduğunu kaydederek, "Bu raporlar ulusal sayım merkezlerinin veri tabanıyla tamamen örtüşmektedir" ifadesini kullandı.Venezuela Ulusal Seçim Konseyi'nin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Devlet Başkanı Maduro, yüzde 51.20 oyla devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.

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nicolas maduro, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, venezuela, seçimler