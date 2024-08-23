https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/ingiltere-merkez-bankasi-baskani-bailey-enflasyonda-zafer-ilan-etmek-icin-henuz-erken-1087199428.html

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey: Enflasyonda zafer ilan etmek için henüz erken

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey: Enflasyonda zafer ilan etmek için henüz erken

Sputnik Türkiye

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, ülkede kalıcı enflasyon risklerinin azalmış gibi göründüğünü dile getirerek enflasyon konusunda zafer... 23.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-23T20:24+0300

2024-08-23T20:24+0300

2024-08-23T20:24+0300

ekonomi

ingiltere

ingiltere merkez bankası

ingiltere merkez bankası (boe)

andrew bailey

enflasyon

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BoE, Bailey'nin Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşmanın metnini yayımladı.Buna göre Bailey, enerji ve gıda fiyat şokları azaldığından enflasyonun keskin bir şekilde düştüğünü ifade etti.Tedarik zincirlerinin de kendini onardığına işaret eden Bailey, Çin başta olmak üzere bazı önemli tedarikçi ülkelerde güçlü dezenflasyon belirtilerinin ortaya çıktığını kaydetti.Bailey, enflasyonda içsel kalıcılığın değerlendirilmesinin revizyona daha açık olduğunu belirterek, ülkede kalıcı enflasyon risklerine ilişkin aşağı revizyon gördüklerini ancak bunun kesin gözüyle bakılan bir durum olmadığını anlattı.Kalıcı enflasyonu düşürmenin ekonomik maliyetlerinin geçmişe göre daha az olabileceğini ifade eden Bailey, bunun istikrarlı ve yumuşak inişle uyumlu bir dezenflasyon süreciyle tutarlı olduğunu belirtti.Bailey, "Politika belirleme, enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefinin etrafında sürdürülebilir bir şekilde kalmasına yönelik riskler daha da ortadan kalkana kadar yeterince uzun süre kısıtlayıcı kalmalıdır" değerlendirmesini yaptı.Uyguladıkları rejimler sonucunda, enflasyon beklentilerinin daha iyi sabitlendiğine dair ihtiyatlı bir iyimserliğe sahip olduğuna değinen Bailey, "İkinci tur enflasyon etkileri beklediğimizden daha küçük görünüyor. Ancak zafer ilan etmek için henüz çok erken" ifadelerini kullandı.Bailey, Ağustos ayı başındaki piyasa dalgalanmasına işaret ederek, bu gibi olayların yaşanacağını ancak testin bunların gerçekleşip gerçekleşmeyeceği değil, daha geniş bir istikrarsızlığa yol açıp açmayacağı olduğunu aktardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/fed-baskani-powell-ayarlama-zamani-geldi-diyerek-konustu-kosullar-pandemi-oncesinden-daha-az-siki-1087197257.html

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