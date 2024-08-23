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İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey: Enflasyonda zafer ilan etmek için henüz erken
İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey: Enflasyonda zafer ilan etmek için henüz erken
Sputnik Türkiye
İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, ülkede kalıcı enflasyon risklerinin azalmış gibi göründüğünü dile getirerek enflasyon konusunda zafer... 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T20:24+0300
2024-08-23T20:24+0300
ekonomi
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ingiltere merkez bankası
ingiltere merkez bankası (boe)
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BoE, Bailey'nin Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşmanın metnini yayımladı.Buna göre Bailey, enerji ve gıda fiyat şokları azaldığından enflasyonun keskin bir şekilde düştüğünü ifade etti.Tedarik zincirlerinin de kendini onardığına işaret eden Bailey, Çin başta olmak üzere bazı önemli tedarikçi ülkelerde güçlü dezenflasyon belirtilerinin ortaya çıktığını kaydetti.Bailey, enflasyonda içsel kalıcılığın değerlendirilmesinin revizyona daha açık olduğunu belirterek, ülkede kalıcı enflasyon risklerine ilişkin aşağı revizyon gördüklerini ancak bunun kesin gözüyle bakılan bir durum olmadığını anlattı.Kalıcı enflasyonu düşürmenin ekonomik maliyetlerinin geçmişe göre daha az olabileceğini ifade eden Bailey, bunun istikrarlı ve yumuşak inişle uyumlu bir dezenflasyon süreciyle tutarlı olduğunu belirtti.Bailey, "Politika belirleme, enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefinin etrafında sürdürülebilir bir şekilde kalmasına yönelik riskler daha da ortadan kalkana kadar yeterince uzun süre kısıtlayıcı kalmalıdır" değerlendirmesini yaptı.Uyguladıkları rejimler sonucunda, enflasyon beklentilerinin daha iyi sabitlendiğine dair ihtiyatlı bir iyimserliğe sahip olduğuna değinen Bailey, "İkinci tur enflasyon etkileri beklediğimizden daha küçük görünüyor. Ancak zafer ilan etmek için henüz çok erken" ifadelerini kullandı.Bailey, Ağustos ayı başındaki piyasa dalgalanmasına işaret ederek, bu gibi olayların yaşanacağını ancak testin bunların gerçekleşip gerçekleşmeyeceği değil, daha geniş bir istikrarsızlığa yol açıp açmayacağı olduğunu aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/fed-baskani-powell-ayarlama-zamani-geldi-diyerek-konustu-kosullar-pandemi-oncesinden-daha-az-siki-1087197257.html
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ingiltere, ingiltere merkez bankası, ingiltere merkez bankası (boe), andrew bailey, enflasyon
ingiltere, ingiltere merkez bankası, ingiltere merkez bankası (boe), andrew bailey, enflasyon

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey: Enflasyonda zafer ilan etmek için henüz erken

20:24 23.08.2024
© Yui Mokİngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey
İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2024
© Yui Mok
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İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, ülkede kalıcı enflasyon risklerinin azalmış gibi göründüğünü dile getirerek enflasyon konusunda zafer ilan etmek için henüz çok erken olduğunu belirtti.
BoE, Bailey'nin Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşmanın metnini yayımladı.
Buna göre Bailey, enerji ve gıda fiyat şokları azaldığından enflasyonun keskin bir şekilde düştüğünü ifade etti.
Tedarik zincirlerinin de kendini onardığına işaret eden Bailey, Çin başta olmak üzere bazı önemli tedarikçi ülkelerde güçlü dezenflasyon belirtilerinin ortaya çıktığını kaydetti.
Bailey, enflasyonda içsel kalıcılığın değerlendirilmesinin revizyona daha açık olduğunu belirterek, ülkede kalıcı enflasyon risklerine ilişkin aşağı revizyon gördüklerini ancak bunun kesin gözüyle bakılan bir durum olmadığını anlattı.
Kalıcı enflasyonu düşürmenin ekonomik maliyetlerinin geçmişe göre daha az olabileceğini ifade eden Bailey, bunun istikrarlı ve yumuşak inişle uyumlu bir dezenflasyon süreciyle tutarlı olduğunu belirtti.
Bailey, "Politika belirleme, enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefinin etrafında sürdürülebilir bir şekilde kalmasına yönelik riskler daha da ortadan kalkana kadar yeterince uzun süre kısıtlayıcı kalmalıdır" değerlendirmesini yaptı.
Uyguladıkları rejimler sonucunda, enflasyon beklentilerinin daha iyi sabitlendiğine dair ihtiyatlı bir iyimserliğe sahip olduğuna değinen Bailey, "İkinci tur enflasyon etkileri beklediğimizden daha küçük görünüyor. Ancak zafer ilan etmek için henüz çok erken" ifadelerini kullandı.
Bailey, Ağustos ayı başındaki piyasa dalgalanmasına işaret ederek, bu gibi olayların yaşanacağını ancak testin bunların gerçekleşip gerçekleşmeyeceği değil, daha geniş bir istikrarsızlığa yol açıp açmayacağı olduğunu aktardı.
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