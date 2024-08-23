https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/eski-bakan-senerin-oglunun-gozetim-suresi-uzatildi-1087186507.html

Eski bakan Şener'in oğlunun gözetim süresi uzatıldı

Eski bakan Şener'in oğlunun gözetim süresi uzatıldı

Sputnik Türkiye

Anneannesini silahla öldüren Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in adli psikiyatri hastanesindeki gözlem süresi uzatıldı. 23.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-23T15:08+0300

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2024-08-23T15:08+0300

türkiye

abdüllatif şener

bedirhan şener

psikiyatri

adli kontrol

akıl sağlığı

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Ankara'da meydana gelen olayda Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner'i 31 Temmuz'da çıkan tartışma sonrası silahla rehin aldıktan sonra öldürmüş ve hakkında adli kontrol ve yurt dışı yasağı uygulanmıştı. Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'nde halihazırda gözetim altında tutulan Şener'in gözlem süresi uzatıldı.Gözlem süresi bugün sona eren Şener hakkında hastane, kesin kanaat raporu düzenlenebilmesi için takip ve tedavisinin devam etmesi gerektiğini bildirdi. Hastane, Şener'in 3 hafta daha gözlem süresinin uzatılmasını talep etti.3 hafta daha uzattıSöz konusu talebi değerlendiren Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, Şener'in akıl hastası olup olmadığı, akıl hastası ise ne zamandan beri hasta olduğu ve bu kişinin davranışları üzerinde etkisini saptama konusunda kesin raporun düzenlenebilmesi için Şener'in gözlem süresinin 3 hafta süreyle uzatılmasına karar verdi.

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Sputnik Türkiye

abdüllatif şener, bedirhan şener, psikiyatri, adli kontrol, akıl sağlığı