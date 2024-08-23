https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/eski-bakan-senerin-oglunun-gozetim-suresi-uzatildi-1087186507.html
Eski bakan Şener'in oğlunun gözetim süresi uzatıldı
Eski bakan Şener'in oğlunun gözetim süresi uzatıldı
Sputnik Türkiye
Anneannesini silahla öldüren Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in adli psikiyatri hastanesindeki gözlem süresi uzatıldı. 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T15:08+0300
2024-08-23T15:08+0300
2024-08-23T15:08+0300
türkiye
abdüllatif şener
bedirhan şener
psikiyatri
adli kontrol
akıl sağlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103516/42/1035164232_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_cd5d5cf43b226145aac14acee8d5cc91.jpg
Ankara'da meydana gelen olayda Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner'i 31 Temmuz'da çıkan tartışma sonrası silahla rehin aldıktan sonra öldürmüş ve hakkında adli kontrol ve yurt dışı yasağı uygulanmıştı. Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'nde halihazırda gözetim altında tutulan Şener'in gözlem süresi uzatıldı.Gözlem süresi bugün sona eren Şener hakkında hastane, kesin kanaat raporu düzenlenebilmesi için takip ve tedavisinin devam etmesi gerektiğini bildirdi. Hastane, Şener'in 3 hafta daha gözlem süresinin uzatılmasını talep etti.3 hafta daha uzattıSöz konusu talebi değerlendiren Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, Şener'in akıl hastası olup olmadığı, akıl hastası ise ne zamandan beri hasta olduğu ve bu kişinin davranışları üzerinde etkisini saptama konusunda kesin raporun düzenlenebilmesi için Şener'in gözlem süresinin 3 hafta süreyle uzatılmasına karar verdi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103516/42/1035164232_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_2c1e32e22e6da7d946f5342106df6b7f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abdüllatif şener, bedirhan şener, psikiyatri, adli kontrol, akıl sağlığı
abdüllatif şener, bedirhan şener, psikiyatri, adli kontrol, akıl sağlığı
Eski bakan Şener'in oğlunun gözetim süresi uzatıldı
Anneannesini silahla öldüren Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in adli psikiyatri hastanesindeki gözlem süresi uzatıldı.
Ankara'da meydana gelen olayda Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner'i 31 Temmuz'da çıkan tartışma sonrası silahla rehin aldıktan sonra öldürmüş ve hakkında adli kontrol ve yurt dışı yasağı uygulanmıştı. Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'nde halihazırda gözetim altında tutulan Şener'in gözlem süresi uzatıldı.
Gözlem süresi bugün sona eren Şener hakkında hastane, kesin kanaat raporu düzenlenebilmesi için takip ve tedavisinin devam etmesi gerektiğini bildirdi. Hastane, Şener'in 3 hafta daha gözlem süresinin uzatılmasını talep etti.
Söz konusu talebi değerlendiren Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, Şener'in akıl hastası olup olmadığı, akıl hastası ise ne zamandan beri hasta olduğu ve bu kişinin davranışları üzerinde etkisini saptama konusunda kesin raporun düzenlenebilmesi için Şener'in gözlem süresinin 3 hafta süreyle uzatılmasına karar verdi.